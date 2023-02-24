УКР
Росія не може перемогти, але ядерну державу не можна заганяти в кут, - Орбан

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що РФ не може перемогти, але закликав до переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Росія не може перемогти, тому що весь західний світ став за Україну. Водночас Росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, бо це може спровокувати ядерну війну. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори. Чим швидше, тим краще", - наголосив він.

Читайте: МЗС Угорщини працює над візитом Орбана до Києва, - Сійярто

Угорщина (2413) росія (67242) Орбан Віктор (616)
Правильно сказал, поэтому можем предложить Пукину забрать себе половину Венгрии вместо Крыма и сохранить себе лицо.....чтобы в угол не заганять...
Можно. Не загонят кацапию в угол сортира, потом придется загонять Китай. А это посложнее будет.
МЗС Словаччини вже вам відповіло "Йдіть на ***"
У цього поца від "кацапія - большая страна і нє можєт проіграть" до "кацапія нє можєт пабєдіть, но нільзя загонять в угол ядєрную дєржаву" пойшов майже рік. Так, ткпо і довго, пле поц прогресує. 😊
показати весь коментар
24.02.2023 10:55 Відповісти
Говорящее очко ***** --- иди НАХ за руцким кораблем
показати весь коментар
24.02.2023 11:48 Відповісти
вона вже в куті разом з білорусами і угорцями... https://www.youtube.com/watch?v=6zG4b0LQQzI https://www.youtube.com/watch?v=6zG4b0LQQzI

дивимося на мапу руху товарів з китаю і бачимо які країни у виграші від цієї війни. В першу чергу це Азейбарджан який отримає всі сливки на трильйони доларів... Лише карта....
24.02.2023 12:51 Відповісти
Орбан не має права жити .
показати весь коментар
24.02.2023 10:21 Відповісти
Орбан не має права жити

-------------------------------

спокійно і комфортно.

ми гуманісти. )

тому Орбану пора валити в рашку..

до решти януковичів..

А у рашці з репараціями СКОРО НЕ ВИСТАЧИТЬ бабла для кофорту НАВОЛОЧІ ВСЬОГО СВІТУ..
24.02.2023 10:26 Відповісти
то не орбан-то дурбан!!!
24.02.2023 10:32 Відповісти
враження що він заслуговує послуги снайпера
показати весь коментар
24.02.2023 11:08 Відповісти
24.02.2023 10:36 Відповісти
Цікаво скільки капнуло йовбику за цей вислів на рахунок.
показати весь коментар
24.02.2023 10:22 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
24.02.2023 10:22 Відповісти
орбан-іді слєдам за рабсєйскім карабльом...
показати весь коментар
24.02.2023 10:22 Відповісти
МЗС Словаччини вже вам відповіло "Йдіть на ***"
показати весь коментар
24.02.2023 10:23 Відповісти
24.02.2023 10:26 Відповісти
в кут. Как будто на эту сраную ядерну державу кто-то нападал. Кому она нахер вс*алась?
показати весь коментар
24.02.2023 10:23 Відповісти
Опа, як риторика поміналася
показати весь коментар
24.02.2023 10:23 Відповісти
вона в нього постійно міняється. як тільки цій потворі відсиплять грошей з ЄС воно на радощах вихваляє *****, як тільки німці кажуть "х*й тобі, а не бабло", воно відразу стає демократом та прозахідним політиком. зараз у цієї істоти як раз закінчилися ті чотири мільярди, які йому відсипали кілька місяців тому.
показати весь коментар
24.02.2023 10:27 Відповісти
точно, воно хворе и це факт
показати весь коментар
24.02.2023 10:35 Відповісти
Мадяри, це не західний світ, це ЛАЙНО!!!
показати весь коментар
24.02.2023 10:23 Відповісти
в 56остому мало какцап їх придушив
показати весь коментар
24.02.2023 10:36 Відповісти
Правильно сказал, поэтому можем предложить Пукину забрать себе половину Венгрии вместо Крыма и сохранить себе лицо.....чтобы в угол не заганять...
24.02.2023 10:23 Відповісти
Ну тааааа.... щоб в нас ще й на заході країни був кордон з засРашкою???
показати весь коментар
24.02.2023 11:53 Відповісти
Ядерну державу рашу треба лишити ядерного статусу і заборонити мати армію на 100 років,
показати весь коментар
24.02.2023 10:24 Відповісти
пнх кліщ поганий, щей я як ту росію можна заганяти в кут
показати весь коментар
24.02.2023 10:25 Відповісти
Вже перевзувається, раніше казав, що парашка переможе
показати весь коментар
24.02.2023 10:26 Відповісти
Виктор Орбан между Евросоюзом и Европой

24.02.2023 10:26 Відповісти
Надо, Витя, надо...
показати весь коментар
24.02.2023 10:27 Відповісти
Світу ***** на їхню бомбу цього вже ніхто не боїться.Треба було думати перед тим як нападати на незалежну державу.
показати весь коментар
24.02.2023 10:27 Відповісти
В буду і сидіти там.
показати весь коментар
24.02.2023 10:29 Відповісти
угорці на стороні угрофінів лишня хромосома олюить свою роботу
показати весь коментар
24.02.2023 10:29 Відповісти
У цього під*ра свої інтереси, ще один хворий імперіаліст й ще одна хвора нацистська держава яка мріє про нашу землю й асиміляцію наших людей живучи на дотації єс та під захистом НАТО та США.
показати весь коментар
24.02.2023 10:30 Відповісти
Як же ж йому "пече", що Закарпаття досі Українське, а не угорське! А вони ним НЕ БУДЕ НІКОЛИ!!! Так що, вітька, йдинахуй!
показати весь коментар
24.02.2023 10:30 Відповісти
От я дивуюся толерантності європейської культури. Ну оця дотаційна наволоч триндить і триндить. Ніхера ж ні на що не здатне, а триндить. Воно сподівалося відірвати Закарпаття і навіть цього не приховує. При всій повазі до Угорщини - це дуже слабкий член Євросоюзу, Україна була б набагато корисніша в Європейській сім'ї. То не можна цьому довбодятлу прикрутити фінанси так, щоб копійка не капнула. Ну зла не хватає
показати весь коментар
24.02.2023 10:31 Відповісти
Мадьяри при совку жили-дай бог кожному. Зараз в них жопа. Був там в 70-80 роки минулого сторіччя. Як був-здогадаєтесь.. Чотири роки тому поїхав подивитися- в порівнянні з Україною-там залишився совок. А для них теперішня рашка як совок. От вони і дрочат на *****, думають шо параша-це совок 80-х прошлого сторіччя. Ну а Закарпаття для них- то фантомні болі.. Хоча закарпатьскі мадьяри з України не хочут, їх як того кота з попугая Кеші і тут ******* кормлять
показати весь коментар
24.02.2023 10:55 Відповісти
орбан прирівнюється до кцпа та іде за кораблем
показати весь коментар
24.02.2023 10:32 Відповісти
Ну не епічний долбодятел! Рашка ж сама залізла в той "кут" на Україні. Вот нехай із нього вилазить як їй це неодноразово пропонують, "жест доброї волі" їм же робити не вперше.
показати весь коментар
24.02.2023 10:34 Відповісти
Це ти вже в куті, дебіл. Порядні країни вже й розмовляти з Угорщиною не хочуть...
показати весь коментар
24.02.2023 10:35 Відповісти
То если держава ядерная то она может творить что хочет? Ядерное оружие даёт монополию на смерть без последствий? Ок, тогда верните наше ядерное оружие
показати весь коментар
24.02.2023 10:35 Відповісти
НАША УКРАЇНА



О Україно! Сиві твої скроні,

Віки в твоїй душі, неначе дим.

Ти сотні літ була в чужім полоні

І дітям не належала своїм.





Змінився час - і зацвіла калина.

В цю неповторну довгождану мить

Сказали ми: "Ти вільна, Україно!

І ворогам тебе не полонить!"



Це наша - наша з вами Україна!

Невже сьогодні під чужий мотив

ЇЇ поставлять знову на коліна

Ті, хто її ніколи не любив?

Щоб ми були не бідні, а багаті,

За наші гори, ниві і ліси,

За нашу Україну - рідну матір -

Ми віддаєм сьогодні голоси.
24.02.2023 10:35 Відповісти
Ну чому ж - не можна .. ?? Ще й як - можна .. І навіть - потрібно ..
сирисири теж була ядерною державою , і її теж загнали в глухий кут . З якого вона живою вже не вийшла .
показати весь коментар
24.02.2023 10:36 Відповісти
24.02.2023 10:37 Відповісти
орбан! допоможи улюбленій расєї - вийди з НАТО і ЄС та увійди до складу расєйської федерації і буде тобі щастя!
показати весь коментар
24.02.2023 10:38 Відповісти
Дуже цікаво було б подивитися як угорщина (як член НАТО) воюватиме проти росії
показати весь коментар
24.02.2023 11:21 Відповісти
То нехай США та Великобританія повернуть нам ядерну зброю, щоб нас також ніхто у кут не заганяв...
показати весь коментар
24.02.2023 10:38 Відповісти
Ядерну державу не заганяють, а виганають з території іншої сувереної держави, а дали - вєліка Рассєя - і хотіл б загнати у кут, так як ти заженеш на шостій частині суші. Ядерна зброя - це зброя самозахисту і якщо якась країна буде нею прикриватися для нападу, тоді весь світ зайде у глухий кут і такий прецедент ні хто не дозволить ні в якому разі, бо це буде не меншою катастрофою , ніж ядерна війна. І до речі схожу риторику як у Орбана я бачу і у деяких коментах на цензорі. Це мабуть нова методичка розійшлася. Ні куди Ху#ла ніхто заганяв і не будуть його чмобіки воювати до останнього соладата, а тікати будуть аж за Урал, бо весь час доводять на справах, що не хочуть вмирати за Ху#ла та олігархів.
показати весь коментар
24.02.2023 10:41 Відповісти
Не тобі це вирішувати,йди краще школи й дитсадочки будуй для української діаспори.
показати весь коментар
24.02.2023 10:41 Відповісти
Титька тараканья...
показати весь коментар
24.02.2023 10:44 Відповісти
Адвокат дьявола.... ******* пойташ, іштем бос мег.....
показати весь коментар
24.02.2023 10:48 Відповісти
Хочете аудієнції Байдена - запишиться, все через Зеленського!
показати весь коментар
24.02.2023 10:49 Відповісти
Чи є в Путіна компромат на Орбана? Якщо так, то що це?
показати весь коментар
24.02.2023 10:51 Відповісти
Ніякого кута немає. Нах з України, виплата репарацій і сиди собі далі в свойому гівні.
показати весь коментар
24.02.2023 10:51 Відповісти
Була ядерна, стане безядерною...
показати весь коментар
24.02.2023 10:52 Відповісти
Орбан ,в ******** ідіть. Ти *****, можешь, ***** , подарувати Угорщину, а Україна, нам самим потрібна, з Кримом, та Донбасом.
показати весь коментар
24.02.2023 10:54 Відповісти
Dmytro Yermak b48b555a ,є , і це звичайні гроші
показати весь коментар
24.02.2023 10:57 Відповісти
Гроші можна дати один раз, а потім просто безкоштовно використовувати цей факт для шантажу
показати весь коментар
24.02.2023 11:24 Відповісти
Насильника нельзя позволить насиловать, но если ему сопротивляться, он может зарезать, - Орбан
показати весь коментар
24.02.2023 10:57 Відповісти
Хто слово давав кремлівській чіхуа хуа
показати весь коментар
24.02.2023 10:57 Відповісти
Вказати вбивці-грабіжнику на двері в своїй хаті не означає загнати в кут. В тОрбана від дешевого газу розум помутнився.
показати весь коментар
24.02.2023 11:00 Відповісти
Захищати себе від маніяка - це значить заганяти його в глухий кут. Це тільки рашисту угорського походження могла так стукнути пут..ська моча в голову.
показати весь коментар
24.02.2023 11:00 Відповісти
коли ця потвора здохне
показати весь коментар
24.02.2023 11:00 Відповісти
как такие долбоебы попадают во власть? Сколько ума надо чтобы понять, что уступать агрессору по праву наличия ядерки- это путь к концу света. Начнется хаос в борьбе за приобритение ядерного оружия ,как единственному способу быть независимым и возможности избежать нападения агрессора. А как тогда придется разрешать спор между двумя ядерными государствами? Скотину Орбана под международный суд!
показати весь коментар
24.02.2023 11:06 Відповісти
Так мова і не йде про "КУТ"!
Тут мова йде про "ПЛІНТУС"!!!
А тобі, гниді прох*йловський, треба знати - під плінтусом багато місця, туди багато хто влізе!
показати весь коментар
24.02.2023 11:11 Відповісти
Зачем вообще печать высеры этого ************** ********?
показати весь коментар
24.02.2023 11:15 Відповісти
Рфію потрібно загнати!!! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава громадянам України! Орган та інші *************- ПНХ!!
показати весь коментар
24.02.2023 11:19 Відповісти
що значить не можна "заганяти в кут"? мосКАЛі і так живуть на "аКрАіНє" цілого материка і цивілізації взагалі!!!
показати весь коментар
24.02.2023 11:29 Відповісти
А кого ж зручніше заганяти в кут, як не нащадків кочивників? Хай собі кочують якщо не в кут, то на ×¥...
показати весь коментар
24.02.2023 11:42 Відповісти
смердючий чмОрбан
показати весь коментар
24.02.2023 11:44 Відповісти
т.е. ********* алко-наркомана нельзя сердить потому, что он откроет газ у себя в квартире и взорвет весь подъезд?
показати весь коментар
24.02.2023 11:47 Відповісти
Іншими словами під ядерну державу потрібно підлаштовуватись, бо вона ядерна. Їй потрібно поступатися, бо вона ядерна. А ядерна держава може робити що хоче, бо вона ядерна.
показати весь коментар
24.02.2023 12:25 Відповісти
Щось проксі кацапські заскавуліли в унісон,все про мир скавчать,видно мордор на грані!
показати весь коментар
24.02.2023 12:39 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ТЕХ КТО ПУГАЕТ ЯДЕРНОЙ ВОЙНОЙ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ !!! ЧТОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО !)
показати весь коментар
24.02.2023 14:45 Відповісти
 
 