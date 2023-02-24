Росія не може перемогти, але ядерну державу не можна заганяти в кут, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що РФ не може перемогти, але закликав до переговорів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.
"Росія не може перемогти, тому що весь західний світ став за Україну. Водночас Росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, бо це може спровокувати ядерну війну. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори. Чим швидше, тим краще", - наголосив він.
Прощай немытая раССея
jklpqrs
A San
дивимося на мапу руху товарів з китаю і бачимо які країни у виграші від цієї війни. В першу чергу це Азейбарджан який отримає всі сливки на трильйони доларів... Лише карта....
спокійно і комфортно.
ми гуманісти. )
тому Орбану пора валити в рашку..
до решти януковичів..
А у рашці з репараціями СКОРО НЕ ВИСТАЧИТЬ бабла для кофорту НАВОЛОЧІ ВСЬОГО СВІТУ..
О Україно! Сиві твої скроні,
Віки в твоїй душі, неначе дим.
Ти сотні літ була в чужім полоні
І дітям не належала своїм.
Змінився час - і зацвіла калина.
В цю неповторну довгождану мить
Сказали ми: "Ти вільна, Україно!
І ворогам тебе не полонить!"
Це наша - наша з вами Україна!
Невже сьогодні під чужий мотив
ЇЇ поставлять знову на коліна
Ті, хто її ніколи не любив?
Щоб ми були не бідні, а багаті,
За наші гори, ниві і ліси,
За нашу Україну - рідну матір -
Ми віддаєм сьогодні голоси.
сирисири теж була ядерною державою , і її теж загнали в глухий кут . З якого вона живою вже не вийшла .
Тут мова йде про "ПЛІНТУС"!!!
А тобі, гниді прох*йловський, треба знати - під плінтусом багато місця, туди багато хто влізе!