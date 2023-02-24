Росія не може перемогти, але ядерну державу не можна заганяти в кут, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що РФ не може перемогти, але закликав до переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Росія не може перемогти, тому що весь західний світ став за Україну. Водночас Росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, бо це може спровокувати ядерну війну. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори. Чим швидше, тим краще", - наголосив він.

Читайте: МЗС Угорщини працює над візитом Орбана до Києва, - Сійярто