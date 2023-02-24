Арахамія про "мирний план" Китаю: Неприйнятна позиція. Пекін хоче підігрувати російській версії "перемовин"
Китайський "мирний план" щодо війни в Україні пропонує неприйнятну позицію. Це дає натяк на те, що Пекін хоче підігрувати Москві у її пропозиціях щодо так званих "перемовин".
Про це заявив голова фракції "Слуга Народу", учасник перемовин з РФ на початку вторгення Давид Арахамія в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вони попри те, що заявляють про необхідність поваги до суверенітету кожної країни, ніде не вказують про те, що треба виводити війська за кордони України. Тобто немає такого пункту взагалі", - звернув увагу Арахамія.
За його словами, враховуючи ще те, що Китай утримався від вчора голосування в ГА ООН щодо української формули миру, - це дає конкретний натяк на те, що Пекін хоче підігрувати російській версії так званих "перемовин".
"Тобто (Китай. - Ред.) хоче, щоб ми вже сідали за стіл переговорів і про щось домовлялися, поки російські танки будуть вбивати наших громадян. Це неприйнятна позиція", - заявив Арахамія.
Він наголосив, головний пункт з чого все має починатися, - це спочатку Росія має відвести свої війська з України за кордони 1991 року, "а вже потім ми будемо сідати за стіл і вести перемовини".
Вже перевзувася.
7 июля 2021 года, обезьяна Арахамия.
арахимия, обезьянь, ты же очень восхищался китаем и китаёзами, призывал брать их в пример? забыл, гнида?
скiльки ж дебiлiв серед ЗеБiлiв...
https://www.slovoidilo.ua/publikacii/avtor/denys-popovych Денис Попович журналіст
https://www.slovoidilo.ua/persony/arakhamiia-davyd-heorhiiovych Глава па https://www.slovoidilo.ua/persony/arakhamiia-davyd-heorhiiovych рламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія допустив скорочення чисельності Збройних сил. На думку пана Арахамії, це дозволило б зменшити бюджет проїдання, а вивільнені кошти направити на модернізацію армії. Риторика Арахамії змушує згадати про сумну історію розвитку ЗСУ в довоєнні роки, яка призвела до повного занепаду української армії та її неготовності відбити російську агресію.
(коли кацапія буде переможена - китай залишиться один на один з америкою)
яка хитра вимога "Повага до суверенітету всіх країн" , а кацапи на це скажуть - "Крым наш" - поважайте.
виглядає так що китай просто хотів відволікти від голосування за нашу "Формулу миру" в ООН