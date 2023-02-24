Арахамія про "мирний план" Китаю: Неприйнятна позиція. Пекін хоче підігрувати російській версії "перемовин"

Китайський "мирний план" щодо війни в Україні пропонує неприйнятну позицію. Це дає натяк на те, що Пекін хоче підігрувати Москві у її пропозиціях щодо так званих "перемовин".

Про це заявив голова фракції "Слуга Народу", учасник перемовин з РФ на початку вторгення Давид Арахамія в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони попри те, що заявляють про необхідність поваги до суверенітету кожної країни, ніде не вказують про те, що треба виводити війська за кордони України. Тобто немає такого пункту взагалі", - звернув увагу Арахамія.

За його словами, враховуючи ще те, що Китай утримався від вчора голосування в ГА ООН щодо української формули миру, - це дає конкретний натяк на те, що Пекін хоче підігрувати російській версії так званих "перемовин".

"Тобто (Китай. - Ред.) хоче, щоб ми вже сідали за стіл переговорів і про щось домовлялися, поки російські танки будуть вбивати наших громадян. Це неприйнятна позиція", - заявив Арахамія.

Також читайте: Китай оприлюднив "позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні" із 12 пунктів

Він наголосив, головний пункт з чого все має починатися, - це спочатку Росія має відвести свої війська з України за кордони 1991 року, "а вже потім ми будемо сідати за стіл і вести перемовини".