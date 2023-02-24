УКР
Арахамія про "мирний план" Китаю: Неприйнятна позиція. Пекін хоче підігрувати російській версії "перемовин"

Китайський "мирний план" щодо війни в Україні пропонує неприйнятну позицію. Це дає натяк на те, що Пекін хоче підігрувати Москві у її пропозиціях щодо так званих "перемовин".

Про це заявив голова фракції "Слуга Народу", учасник перемовин з РФ на початку вторгення Давид Арахамія в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони попри те, що заявляють про необхідність поваги до суверенітету кожної країни, ніде не вказують про те, що треба виводити війська за кордони України. Тобто немає такого пункту взагалі", - звернув увагу Арахамія.

За його словами, враховуючи ще те, що Китай утримався від вчора голосування в ГА ООН щодо української формули миру, - це дає конкретний натяк на те, що Пекін хоче підігрувати російській версії так званих "перемовин".

"Тобто (Китай. - Ред.) хоче, щоб ми вже сідали за стіл переговорів і про щось домовлялися, поки російські танки будуть вбивати наших громадян. Це неприйнятна позиція", - заявив Арахамія.

Також читайте: Китай оприлюднив "позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні" із 12 пунктів

Він наголосив, головний пункт з чого все має починатися, - це спочатку Росія має відвести свої війська з України за кордони 1991 року, "а вже потім ми будемо сідати за стіл і вести перемовини".

Китай (4822) перемовини (3064) росія (67242) Арахамія Давид (1111)
о, закукурікало. все, компартію не будуєш, падло?
24.02.2023 10:53 Відповісти
24.02.2023 11:00 Відповісти
24.02.2023 10:57 Відповісти
о, закукурікало. все, компартію не будуєш, падло?
24.02.2023 10:53 Відповісти
Так оно с Ермаком забыло что в марте 2022 перед переговорами кукарекало про "надо договариваться с путиным". Гнида, если бы не такие манкурты при власти - и большого вторжения бы не было.

24.02.2023 11:05 Відповісти
не тільки



24.02.2023 13:34 Відповісти
24.02.2023 11:06 Відповісти
29 березня https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335503/ у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру, в ході якого Україна внесла ряд пропозицій. Зокрема, Україна хоче отриматиhttps://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335506/ такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.Українська делегація також запропонувала Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335514/ вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах. Також Україна пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335518/ прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін. А підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335521/ загальнонаціонального референдуму з цього питання.Після переговорів представник РФ Володимир Мединський https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335509/ заявив , що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках. Щоправда, потім додав, що це https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335573/ не означає припинення вогню.
24.02.2023 11:11 Відповісти
а ось що було по факту
24.02.2023 13:35 Відповісти
Бенет правий
25.02.2023 16:05 Відповісти
Деякий час тому він підтримував Китай. Що там варто у формулу Зелі додати ще 2 пункти, щоб вона стала китайською ?
24.02.2023 10:56 Відповісти
"Глава фракції "Слуга народу" https://lb.ua/file/person/1990_arahamiya_david_georgiyovich.html Давид Арахамія заявив, що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави. Про це він заявив у інтерв'ю китайським ЗМІ, http://russian.news.cn/2021-07/07/c_1310047308.htm пише "Сіньхуа" .

Вже перевзувася.
24.02.2023 10:57 Відповісти
Зовсім ні. Зелені таки перебирають досвід Китаю, роблячи зі слуг наріду таких собі китайських комуністів.
24.02.2023 11:29 Відповісти
24.02.2023 10:57 Відповісти
Макака, ты же восхищался политическим режимом Китая? Макака поменяла своё мнение? Отказалась макака от своего мнения?
показати весь коментар
яка своя думка в нього...хто мавпу годує той і за мотузок смикає)
показати весь коментар
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что их партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства .«Принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу».
7 июля 2021 года, обезьяна Арахамия.
24.02.2023 10:58 Відповісти
китаизация по-арахамиевски отменяется.
24.02.2023 10:59 Відповісти
оце чувак сальтуху в повітрі зробив, це ж треба так перевзутися, й саме головне - ніхто навіть не здогадався
показати весь коментар
а чого в нього "кепочка" без зiрочки? - не по фен-шую..
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
православная шлюха, обезьянка и юля воровка - все в сборе
показати весь коментар
показати весь коментар
Хто цей експерт?
показати весь коментар
Права на цей ганебний план належать московитському туалетному паперу "Ето совсєм другоє". Тому хай підітруть їм свої сраки!
показати весь коментар
у вру не повинно бути народжених не в Україні, тим більше із набутим громадянством.
показати весь коментар
А як дисав, як дисав під ліжком
показати весь коментар
.

арахимия, обезьянь, ты же очень восхищался китаем и китаёзами, призывал брать их в пример? забыл, гнида?

скiльки ж дебiлiв серед ЗеБiлiв...
показати весь коментар
Есть ложь, есть наглая ложь, а есть просто арахамия....
показати весь коментар
Высказывания нардепа Давида Арахамии о https://politics.segodnya.ua/politics/arahamiya-sravnil-slugu-naroda-s-kommunisticheskoy-partiey-kitaya-1562328.html схожести принципов его партии "Слуга народа" и Компартии Китая , а также о необходимости перенимать опыт КНР в управлении государством
показати весь коментар
Миру не треба.
показати весь коментар
16 жовтня 2020, 11:16

https://www.slovoidilo.ua/publikacii/avtor/denys-popovych Денис Попович журналіст

https://www.slovoidilo.ua/persony/arakhamiia-davyd-heorhiiovych Глава па https://www.slovoidilo.ua/persony/arakhamiia-davyd-heorhiiovych рламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія допустив скорочення чисельності Збройних сил. На думку пана Арахамії, це дозволило б зменшити бюджет проїдання, а вивільнені кошти направити на модернізацію армії. Риторика Арахамії змушує згадати про сумну історію розвитку ЗСУ в довоєнні роки, яка призвела до повного занепаду української армії та її неготовності відбити російську агресію.
показати весь коментар
Як вже задрали ці говорячі голови, подляк вже не вилазить з екранів телевізора, природжений ехсперд.
показати весь коментар
китай очікувано зіграв за кацапію, інше було би дивно
(коли кацапія буде переможена - китай залишиться один на один з америкою)

яка хитра вимога "Повага до суверенітету всіх країн" , а кацапи на це скажуть - "Крым наш" - поважайте.

виглядає так що китай просто хотів відволікти від голосування за нашу "Формулу миру" в ООН
показати весь коментар
Тоді і Тайвань ні їх
показати весь коментар
Тож твои корефаны,титька тараканья!!!!
показати весь коментар
АРАХАМІЮ - НА НАРИ!!!
показати весь коментар
Обличчя-73.
показати весь коментар
Напевне Байден їм хвоста накрутив що вони так швидко платівку змінили. Питання -"чи на довго''?
показати весь коментар
Ще не забули як це неподобство, арахман хотів щоб Україна перейняла досвід кітайозів керувати країною???? А зараз що, переобувся??? кітайозам не можна дозволити панувати не те що світом а і своїм регіонам!!!!!
показати весь коментар
Читал как-то аналитику, что некий Девид перед выборами продал свой АйТи бизнес людям сильно похожим на китайцев в 10 раз дороже рынковой цены. Взятка? Вот это поворот!
показати весь коментар
😁
показати весь коментар
Ти ба, якою поміркованою стала Арахнофобія!
показати весь коментар
а що там збирався здавати рашистам це арахомійо, коли очолював переговорну (капітулянську) групу на переговорах з рашистами?
показати весь коментар
все
показати весь коментар
Юда ,свого часу теж відмовлявся від срібняків,котрі йому заплатили за те,що вказав на Ісуса,Однако, дали йому під зад , кинувши срібняки до його ніг
показати весь коментар
есть така древняя профессия проституція так это его так противоположно менять свое мнение этот человек продаст там где увидит свою прибыль о какой его любой должности в стране может идти речь флюгер без направления
показати весь коментар
А ти забув що ти несло напередодні війни ? то я нагадаю "якщо західні країни будуть вимагати від нас реформ та лякати рос. вторгненням то ми підем до Китаю"
показати весь коментар
Мабуть щось"взяли в тиски",що хам-арія,так заспівав.
показати весь коментар
Макака ваЗЕлиновмкая, как давно ты мразь лобировал интересы косоглазый, ну что ЗЕБилы вы ещё не поняли за кого вас считает это Быдло???
показати весь коментар
vylizlo iz budky !!!!
показати весь коментар
ахломідія зрадила китайозам і принципово стала на захист України.
показати весь коментар
То есть Китай был бы рад чтобы напали на Китай, отделили треть территории и зафиксировали границы подобным "мирным планом". Какой самоубийственный Китай! Но Украина не такая, пусть по себе не судят
показати весь коментар
Арахамія, іди *****!
показати весь коментар
З рахамією усе, як у пісні О. Галіча, «…аказался наш отец, не оцтом, а *****!»…
показати весь коментар
