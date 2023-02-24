Війна закінчиться "якимись переговорами", відправна точка - виведення росіян з території України, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що війна РФ проти України закінчиться переговорами.
Про це він заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зрештою, війна закінчиться "якимись переговорами".
"Українці зацікавлені в тому, щоб вивести росіян з їхньої суверенної території. І я думаю, що це, ймовірно, буде їхньою відправною точкою, але я дозволю українцям говорити самим за себе", - зазначив очільник Пентагону.
Выводят войска с нашей территории, доставляют спецбортом путина, шойгу, герасимова, патрушева, бортникова, медведева, соловьева, симоньян, скабееву...и прочую шваль в Гаагу, а потом садимся за стол!
Мабуть не просто так. Ще один "хароший русскій".
Кто победил Брата Молотова..США или дохлый Ссср?
Відхід російських фашистів на стан 15.02. 2014 - початок переговорів.