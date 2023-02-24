Війна закінчиться "якимись переговорами", відправна точка - виведення росіян з території України, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що війна РФ проти України закінчиться переговорами.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зрештою, війна закінчиться "якимись переговорами".

"Українці зацікавлені в тому, щоб вивести росіян з їхньої суверенної території. І я думаю, що це, ймовірно, буде їхньою відправною точкою, але я дозволю українцям говорити самим за себе", - зазначив очільник Пентагону.

