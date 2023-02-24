УКР
Війна закінчиться "якимись переговорами", відправна точка - виведення росіян з території України, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що війна РФ проти України закінчиться переговорами.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зрештою, війна закінчиться "якимись переговорами". 

"Українці зацікавлені в тому, щоб вивести росіян з їхньої суверенної території. І я думаю, що це, ймовірно, буде їхньою відправною точкою, але я дозволю українцям говорити самим за себе", - зазначив очільник Пентагону.

Остін Ллойд (521) переговори з Росією (1402)
+8
Ключові слова "вивести росіян з украінської суверенної території". Припиняй в очі довбитися.
24.02.2023 11:13 Відповісти
+5
Я за !!!
Выводят войска с нашей территории, доставляют спецбортом путина, шойгу, герасимова, патрушева, бортникова, медведева, соловьева, симоньян, скабееву...и прочую шваль в Гаагу, а потом садимся за стол!
24.02.2023 11:12 Відповісти
+3
ТАК!
24.02.2023 11:02 Відповісти
ТАК!
24.02.2023 11:02 Відповісти
Ключове слова ''якимось переговорами''. Все що надо знати про майбуття
24.02.2023 11:05 Відповісти
Ключові слова "вивести росіян з украінської суверенної території". Припиняй в очі довбитися.
24.02.2023 11:13 Відповісти
Виведення військ і якимось переговорами. Мізки включац
24.02.2023 11:15 Відповісти
Ключове, це виведення військ спочатку.
24.02.2023 11:27 Відповісти
Виведення військ це передумова (аксіома). А наслідок ''якісь переговори (невирішена теорема).
24.02.2023 11:32 Відповісти
А наслідок, який нас цікавить в першу чергу, це деокупація Криму та Донбасу.
24.02.2023 11:34 Відповісти
Кацапи не зробили країну 404. Ми самі зробили країну 73.
24.02.2023 11:39 Відповісти
Відправна точка для переговорів - виведення військ. Все начебто зрозуміло.
24.02.2023 14:37 Відповісти
і на перемовинах всі причетні до кривавої трагедії нелюдки мусимуть сидіти на головній площі України в діжках з лайном, а всім охочим мають видати мечі... і ми не звіри - секунд по десять на відповіді маємо давати...
24.02.2023 11:07 Відповісти
Я за !!!
Выводят войска с нашей территории, доставляют спецбортом путина, шойгу, герасимова, патрушева, бортникова, медведева, соловьева, симоньян, скабееву...и прочую шваль в Гаагу, а потом садимся за стол!
24.02.2023 11:12 Відповісти
А с кем тогда садиться за стол переговоров, если все руководители страны-агрессора - преступники и ожидают справедливого суда в Гааге?
24.02.2023 11:19 Відповісти
З кимось сядем, не сци)
24.02.2023 11:28 Відповісти
Вже почали пригадувати про навального-небутерброда.
Мабуть не просто так. Ще один "хароший русскій".
24.02.2023 11:34 Відповісти
Я теж про Крима Небутербродовича згадав. А ще згадав, як він грузинів називав гризунами і був незадоволений (у 2008 р.), що російські танки ще не у Тбілісі.
24.02.2023 12:41 Відповісти
https://youtu.be/K1j3jtp29dY ..

Кто победил Брата Молотова..США или дохлый Ссср?
24.02.2023 11:14 Відповісти
"Якійсь перемовини" - це підписання акту про капітуляцію.
24.02.2023 11:17 Відповісти
Если параша не распадется и карлик не сдохнет, Украину ждет судьба Израиля.
24.02.2023 11:27 Відповісти
Если параша не выведет войска со всех территорий Украины, включительно с Крымом и Донбассом, то распадется.
24.02.2023 11:33 Відповісти
Что бы повторить судьбу и жизнь Израиля, надо быть нацией изначально. Кем были мы, говорить не стану. В душе ответ знает каждый.
24.02.2023 13:10 Відповісти
Відхід російських фашистів на стан 23. 02 2022- початок переговорів про можливість переговорів.
Відхід російських фашистів на стан 15.02. 2014 - початок переговорів.
24.02.2023 11:46 Відповісти
В чем смысл вообще какие либо переговоры с орками проводить? После очередных переговоров рашисты в 100500 раз перестанут лгать и нарушать договоренности? Ето все равно что поговорить с наркоманом чтобы он пообещал не колоться или с алкашом который пообещает не пить. Если вам так хочется переговоров с рашистами лучше сходите к психологу поговорить.
24.02.2023 13:14 Відповісти
Можливо треба заморозювати війну, накопичувати зброю та сили. Вступати в НАТО і вибивати далі...
05.07.2023 08:52 Відповісти
 
 