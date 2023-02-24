Прем’єр Польщі Моравецький приїхав до Києва у річницю російського вторгнення

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва.

Про це у Twitter повідомив речник польського уряду Петер Мюллер, передає Цензор.НЕТ.

"Через рік після початку російських військових дій прем'єр-міністр Моравецький відвідав Київ, щоб дати чіткий і відчутний сигнал про подальшу підтримку в захисті України від Росії. Невдовзі після початку війни, 15 березня, ми були в Києві, щоб гарантувати, що Україна не залишиться наодинці", - зазначив він.

Також читайте: Польські Leopard 2 одними з перших прибудуть в Україну, - Моравецький