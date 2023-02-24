УКР
Прем’єр Польщі Моравецький приїхав до Києва у річницю російського вторгнення

мюллер,моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва.

Про це у Twitter повідомив речник польського уряду Петер Мюллер, передає Цензор.НЕТ.

"Через рік після початку російських військових дій прем'єр-міністр Моравецький відвідав Київ, щоб дати чіткий і відчутний сигнал про подальшу підтримку в захисті України від Росії. Невдовзі після початку війни, 15 березня, ми були в Києві, щоб гарантувати, що Україна не залишиться наодинці", - зазначив він.

Також читайте: Польські Leopard 2 одними з перших прибудуть в Україну, - Моравецький

Полякі молодці підтримка 101%
24.02.2023 11:01 Відповісти
На сьогодні є єднання як ніколи. Від маленької,але значимої Литви до Австралії.
24.02.2023 11:05 Відповісти
А шо це Рєзнік так завис на Маровецькому? Дуже важкі яйця?
24.02.2023 11:04 Відповісти
Анекдот ось смішний, але дещо простакуватий, згадав на тему різниці між фактом і думкою про факт. Отож, у двох сусідніх селах Петрівка та Іванівка вчені досліджували, яка середня довжина прутня у чоловіків. І виявилося, що у чоловіків із Іванівки вона на третину більша. Як так вийшло? Та просто методи дослідження були різні: у Петрівці - вимірювали, а в Іванівці - опитували...
24.02.2023 11:16 Відповісти
Вітамо, друже.
24.02.2023 11:04 Відповісти
Маємо гарних надійних польских сусідів. Дак отож.
24.02.2023 11:42 Відповісти
Польща - гарний приклад для наслідування! Президент і Прем"єр - поляки! Колись , напевне, і в Україні у владі будуть українці, і тоді й життя буде як у Польщі.
24.02.2023 12:35 Відповісти
 
 