Прем’єр Польщі Моравецький приїхав до Києва у річницю російського вторгнення
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва.
Про це у Twitter повідомив речник польського уряду Петер Мюллер, передає Цензор.НЕТ.
"Через рік після початку російських військових дій прем'єр-міністр Моравецький відвідав Київ, щоб дати чіткий і відчутний сигнал про подальшу підтримку в захисті України від Росії. Невдовзі після початку війни, 15 березня, ми були в Києві, щоб гарантувати, що Україна не залишиться наодинці", - зазначив він.
