За рік війни в Україні загинуло 106 медичних працівників, 33 із них - на робочому місці, - МОЗ

За рік повномасштабної війни в України Росія вбила 106 медичних працівників.

Про це у фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Країна встояла, встояла і медична система. Проте за словосполученням "медична система" стоїть не тільки і не стільки великий державний механізм, будівлі лікарень, аптек, пологових будинків, не тільки сучасне обладнання. Медична система – це передусім люди. Медичні працівники, які зранку 24 лютого вийшли на свої робочі місця і продовжили вакцинувати, лікувати, рятувати і ставити на ноги своїх пацієнтів. Вони ж продовжують це робити й досі, навіть в умовах відключень енергопостачання і обстрілів, усі 365 днів.

За цей рік 106 наших колег, медичних працівників, загинули, з них 33 – на робочому місці. Страшні цифри для країни в серці Європи у 21 сторіччі. Проте такою є наша жахлива реальність. Пам’ятаємо кожного і кожну, хто віддав своє життя в цій війні", - йдеться в повідомленні.

