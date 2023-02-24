Данія може розглянути надання Україні винищувачів разом із союзниками у майбутньому, - Міноборони

Данія у майбутньому може розглянути надання Україні винищувачів, але разом із союзниками та в довгостроковій перспективі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони Троель Лунд Поулсен.

Він визнав, що рано чи пізно питання винищувачів може обговорюватися, але наголосив, що ніяких рішень ще не приймали і йдеться про віддалену перспективу.

"Не хочу заперечувати, що у певний момент може стати необхідно розлядати надання винищувачів… Я готовий розглядати можливості, залежно від подальшої ситуації в Україні. Проте тут і зараз я не можу оголошувати, що ми збираємося зробити внесок з боку Данії. Це речі, які потрібно дуже добре підготувати", - пояснив міністр.

Він нагадав, що паралельно з головним рішенням – про надання винищувачів – потрібно буде подбати також про навчання українських пілотів, забезпечення технічного обслуговування цих платформ тощо.

