Данія може розглянути надання Україні винищувачів разом із союзниками у майбутньому, - Міноборони

f16

Данія у майбутньому може розглянути надання Україні винищувачів, але разом із союзниками та в довгостроковій перспективі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони Троель Лунд Поулсен.

Він визнав, що рано чи пізно питання винищувачів може обговорюватися, але наголосив, що ніяких рішень ще не приймали і йдеться про віддалену перспективу.

"Не хочу заперечувати, що у певний момент може стати необхідно розлядати надання винищувачів… Я готовий розглядати можливості, залежно від подальшої ситуації в Україні. Проте тут і зараз я не можу оголошувати, що ми збираємося зробити внесок з боку Данії. Це речі, які потрібно дуже добре підготувати", - пояснив міністр.

Він нагадав, що паралельно з головним рішенням – про надання винищувачів – потрібно буде подбати також про навчання українських пілотів, забезпечення технічного обслуговування цих платформ тощо.

Всі дивляться один на одного.
показати весь коментар
24.02.2023 11:27 Відповісти
Нам ,потрібно зараз , а ні у майбутньому. Та бажано с екіпажами, час вже настав
показати весь коментар
24.02.2023 11:30 Відповісти
Израильский эксперт в интервью:

"

Не хотят привлекать внимания к тому, что на самом деле Израиль им помогает?

Да. Обе стороны понимают, что система поставок через третьи страны может работать, только если обойдется без шума. Есть вещи, которые поставляются третьим странам, но попадают в Украину. Сделка о поставке Дании израильских пушек позволяет той передать свой старый артиллерийский арсенал Украине."
показати весь коментар
24.02.2023 11:55 Відповісти
НАТО все робить правильно.Переконаний ,що льотчики та інфраструктура вже готуються,а це прцес не швидкий.Будуть літуни і техпідтримка то за бортами справа не стане.
показати весь коментар
24.02.2023 13:31 Відповісти
 
 