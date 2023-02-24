УКР
Російські пропагандисти у авральному порядку фабрикують фейкові ролики на Херсонщині для дискредитації Сил оборони України, - Маляр

На тимчасово окупованій території України ворог суттєво активізував пропагандистську роботу.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, під виглядом журналістів центральних російських телеканалів у райони поблизу лінії зіткнення прибули групи професійних пропагандистів, які в авральному порядку займались фабрикуванням неправдивих відеороликів, спрямованих на дискредитацію Сил оборони України та виправдання дій російських окупантів.

"Здебільшого зйомки проводились у населених пунктах Каховського та Голопристанського районів Херсонської області, на об’єктах цивільної інфраструктури, у медичних та навчальних закладах, які безпосередньо перед приїздом представників так званих російських ЗМІ навмисно обстрілювали самі ж російські окупанти. При цьому у скоєнні злочинів звинувачувались Сили оборони України, що підтверджувалось нібито "документальними кадрами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окремою темою російських фейкових відеороликів було намагання показати начебто масову підтримку місцевими школярами символів російської державності та дій окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано прокремлівського блогера Скворцова, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ МП, - СБУ. ФОТО

"Зокрема, пропагандисти фільмували колективне співання школярами гімну рф та виготовлення дитячих листівок-подарунків російським військовослужбовцям, у яких висловлювалась подяка за звільнення та возз’єднання з росією", - додає Маляр.

У такий спосіб кремлівські пропагандисти намагалися створити відповідний інформаційний фон напередодні щорічного послання Путіна федеральним зборам.

Им от мира и людей хочется любви, большой, чистой и светлой.
А любить их никто не хочет, поэтому не остается другого выхода, либо, как покупать любовь за деньги либо любить себя самого
24.02.2023 11:29 Відповісти
24.02.2023 11:29 Відповісти
ДЕБИЛАМ СЭР! СТАНЦИЯ ДУРДОМ... СЛЕЕЗАЙКА..
24.02.2023 11:29 Відповісти
24.02.2023 11:29 Відповісти
''Продукт'' для внутрішнього користування. Цивілізований світ на таке вже не поведеться
24.02.2023 11:34 Відповісти
24.02.2023 11:34 Відповісти
Це вони вміють. Ми не забули мальчіка в трусіках, незгораючу візитку Яроша, двох рабів і далі за списком.
24.02.2023 11:35 Відповісти
24.02.2023 11:35 Відповісти
Чого в росії не забереш-це їх вміння засирати людям голови. Можна сміливо сказати, що ще ніколи світ не бачив таких вправних і навіть креативних засирачів. Мене особливо вражає їх вміння брехати тоді, коли вони знають, що ті, кому вони брешуть, знають що їм брешуть. Так ,наприклад, коли говорить Лавров я прибираю звук оскільки знаю що він бреше. Причому бреше завжди. Але ж західні політики не пальцем роблені і теж все це знають але слухають, і навіть посилаються на цю брехню. Світ дійсно поступово стає палатою N 6.
24.02.2023 11:39 Відповісти
24.02.2023 11:39 Відповісти
Я знаю, что ты знаеш, что я знаю (с)
24.02.2023 12:02 Відповісти
24.02.2023 12:02 Відповісти
гебельс віддихає.
24.02.2023 11:55 Відповісти
24.02.2023 11:55 Відповісти
А на кого розраховується ефект?На ваню з Костроми? Щоб збирався "защіщать"? Так він же вічно п'яний.
24.02.2023 11:59 Відповісти
24.02.2023 11:59 Відповісти
 
 