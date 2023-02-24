Російські пропагандисти у авральному порядку фабрикують фейкові ролики на Херсонщині для дискредитації Сил оборони України, - Маляр
На тимчасово окупованій території України ворог суттєво активізував пропагандистську роботу.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, під виглядом журналістів центральних російських телеканалів у райони поблизу лінії зіткнення прибули групи професійних пропагандистів, які в авральному порядку займались фабрикуванням неправдивих відеороликів, спрямованих на дискредитацію Сил оборони України та виправдання дій російських окупантів.
"Здебільшого зйомки проводились у населених пунктах Каховського та Голопристанського районів Херсонської області, на об’єктах цивільної інфраструктури, у медичних та навчальних закладах, які безпосередньо перед приїздом представників так званих російських ЗМІ навмисно обстрілювали самі ж російські окупанти. При цьому у скоєнні злочинів звинувачувались Сили оборони України, що підтверджувалось нібито "документальними кадрами", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окремою темою російських фейкових відеороликів було намагання показати начебто масову підтримку місцевими школярами символів російської державності та дій окупантів.
"Зокрема, пропагандисти фільмували колективне співання школярами гімну рф та виготовлення дитячих листівок-подарунків російським військовослужбовцям, у яких висловлювалась подяка за звільнення та возз’єднання з росією", - додає Маляр.
У такий спосіб кремлівські пропагандисти намагалися створити відповідний інформаційний фон напередодні щорічного послання Путіна федеральним зборам.
