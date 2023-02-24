УКР
Росія вже програла війну. Путін не захопить Київ і не вдарить ядерною зброєю, - Білий дім

Російські окупанти вже програли війну проти України та не зможуть захопити Київ.

Про це радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив в інтерв'ю каналу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, за рік після початку великої війни Україна вже завадила Росії здійснити її головну мету - захопити Київ.

Дивіться: Активісти у Польщі увімкнули під російським представництвом у Варшаві тривожні сирени та звуки вибухів. ВIДЕО

"Метою Росії у цій війні було стерти Україну з землі, захопити столицю та знищити Україну, поглинути її Росією", - сказав Салліван.

Він зазначив, що росіяни не зможуть цього зробити, поки Україна чинить опір, а США підтримують її.

Також радник Байдена заявив, що Вашингтон не бачить жодних змін у ядерній позиції Росії.

Також читайте: Війна закінчиться "якимись переговорами", відправна точка - виведення росіян з території України, - Остін

"Ми не бачимо рухів у російських ядерних силах, які змушують нас думати, що щось докорінно змінилося, порівнюючи з тим, як були справи протягом минулого року", - резюмував він.

+15
Зараз сиджу, а на екрані телевізора показують кадри зруйнованих будинків, залізниці, вбитих людей які лежать на вулиці та т.і.... Подумалось, ось би посадити ***** в клітку і возити його по цих місцях цілодобово пики не здохне падло. Потім подумав, люди ж не дадуть цього зробити, на молекули розірвуть цього вилупка кацапсячого...
24.02.2023 11:49 Відповісти
+9
Мені здається, що всі наші "західні" друзі у своїх гарячих промовах на підтримку України ніколи не згадують Будапештський меморандум. Чи то я неуважний?
24.02.2023 11:53 Відповісти
+9
Будапештский Меморандум это гарантия ненападения

Там это прямо сказано несколько раз

Не более этого

Нарушила его только раша
24.02.2023 11:58 Відповісти
