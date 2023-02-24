Росія вже програла війну. Путін не захопить Київ і не вдарить ядерною зброєю, - Білий дім
Російські окупанти вже програли війну проти України та не зможуть захопити Київ.
Про це радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив в інтерв'ю каналу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, за рік після початку великої війни Україна вже завадила Росії здійснити її головну мету - захопити Київ.
"Метою Росії у цій війні було стерти Україну з землі, захопити столицю та знищити Україну, поглинути її Росією", - сказав Салліван.
Він зазначив, що росіяни не зможуть цього зробити, поки Україна чинить опір, а США підтримують її.
Також радник Байдена заявив, що Вашингтон не бачить жодних змін у ядерній позиції Росії.
"Ми не бачимо рухів у російських ядерних силах, які змушують нас думати, що щось докорінно змінилося, порівнюючи з тим, як були справи протягом минулого року", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там это прямо сказано несколько раз
Не более этого
Нарушила его только раша
Ну що ж, тепер все вирішуватимуть збройні сили України і наша незламність!
Благо, що Захід нарешті прозрів.
Мы не проиграли войну, а до Победы еще далеко!