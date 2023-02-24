У НАТО закликали Росію негайно зупинити війну та вивести війська з України

Північноатлантична Рада в день першої річниці від початку російської агресії оприлюднила заяву, в якій підтвердила солідарність із Україною та готовність підтримувати її боротьбу за демократію, свободу та незалежність, проти російської агресивної війни.

"Ми відзначаємо рік з початку російської жорстокої агресивної війни Росії проти України, що є найбільшою загрозою для Євроатлантичної безпеки протягом десятиліть. Ми, як союзники, підтверджуємо нашу солідарність з владою та з народом України у героїчному захисті їхньої нації, їхньої землі, та наших спільних цінностей. Ми віддаємо шану загубленим життям та шкодуємо з приводу трагічних людських страждань та руйнації, включаючи руйнацію житлових районів в Україні, цивільної та енергетичної інфраструктури, що були спричинені російською злочинною війною", - йдеться у документі.

Також зазначається, союзники будуть надалі нарощувати політичну та практичну підтримку України у її самозахисті від російського вторгнення. Ця допомога продовжуватиметься скільки буде необхідно, щоб допомогти Україні перемогти. НАТО продовжуватиме тісну координацію з усіма відповідними сторонами, включаючи міжнародні організації, зокрема, ЄС, а також з країнами, що є близькими за переконаннями.

"Ми залишаємося рішучими у підтримці довгострокових зусиль України із захисту власного вільного та демократичного майбутнього. Ми підтверджуємо непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми повністю підтримуємо невід’ємне право України на самозахист та на обрання власного шляху в організації своєї безпеки", - наголосили члени Північноатлантичної Ради.

Вони підкреслили, що Росія несе повну відповідальність за цю війну, за грубе порушення міжнародного права та Хартії ООН. Дії Росії порушують принципи та зобов’язання в рамках ОБСЄ та глибоко підривають міжнародну безпеку й стабільність, міжнародний порядок, що оснований на правилах.

"У той час як ми закликали Росію конструктивно долучитися до змістовних переговорів з Україною, РФ не продемонструвала жодної справжньої відкритості до справедливого та тривалого миру. Ми залишаємося рішучими у продовженні скоординованого міжнародного тиску на Росію. Ми також засуджуємо всіх тих, включаючи Білорусь, хто активно підтримують російську війну", - зазначається далі.

Союзники наголосили, що не може бути жодної безкарності для воєнних злочинів та інших звірств, що були скоєні Росією в Україні. Всі, хто винні, мають бути притягнуті до відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, зокрема, за атаки та утиски проти мирного населення України, включаючи депортацію дітей та пов’язане із конфліктом сексуальне насильство.

"Росія має негайно зупинити цю війну та вивести всі свої військові сили з України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН, що була ухвалена 23 лютого 2023 року, та інших відповідних резолюції Генеральної Асамблеї ООН", - підкреслюється у спільній заяві країн-союзниць.

Члени Північноатлантичної Ради окремо наголосили: Російська війна є загрозою для глобальної безпеки. Енергетичний шантаж з боку Росії, її впливи на глобальне постачання продовольства, її шкідливі гібридні вчинки, її кампанія дезінформації, що поширювалася усім світом, її безвідповідальна ядерна риторика чітко демонструють неповагу Росії до міжнародних норм та до добробуту мільйонів людей по усьому світу.

"Ми будемо продовжувати прагнути миру, безпеки та стабільності в усьому Євроатлантичному просторі. НАТО є оборонним Альянсом. Ми суттєво зміцнюємо наші позиції в стримуванні й в обороні, і ми готові захистити кожен дюйм території Альянсу, на всі 360 градусів, проти всіх загроз та викликів. Наші зобов’язання за Вашингтонським договором, включаючи Статтю 5, є сталево міцними. НАТО є сильним та об’єднаним більш ніж будь-коли", - йдеться у документі.

"Зусилля Росії зламати рішучість хороброго народу України зазнають провалу. Протягом цілого року українці відважно воюють за свободу й незалежність. Ми стоїмо поряд із ними", - наголосили члени Північноатлантичної Ради.