Прикордонники за два тижні знали, що Росія нападе, - голова ДПСУ Дейнеко
Керівництво Державної прикордонної служби за два тижні до початку повномасштабного вторгнення знало, що Росія атакуватиме Україну з території Білорусі.
Про це голова ДПСУ Сергій Дейнеко сказав в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми знали про вторгнення, яке планується. Звичайно, зараз є багато інформації, що "всі знали". Проте Прикордонна служба інформувала вище військове керівництво держави. Я доповів президенту за два тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні", - сказав він.
За словами Дейнеко, протягом тривалого часу вони повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва РФ. "У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися", - зауважив він.
Дейнеко додав, що у ДПСУ є своя прикордонна розвідка, яка дуже ефективно працює, насамперед по суміжних країнах - РФ та Білорусі.
Тому за два тижні до початку повномасштабного вторгнення було повністю евакуювано всю таємну документацію особових і житлових справ персоналу з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира. Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси і Херсона.
"Чітко розуміли, що буде на кордоні Харківської і Луганської областей, де ворог повинен був зайти на територію України з метою оточення і ліквідації нашого угруповання в зоні Операції об'єднаних сил. Тому ми, наскільки могли, реагували нашими бойовими резервами, переміщали бойові прикордонні комендатури швидкого реагування.
Проте, якщо бути відвертими, то Збройні сили до нас не встигли вчасно дійти, як не дійшли вони на кордон і в 2014-му", - сказав голова ДПСУ.
"21 лютого я письмово поінформував всі вищі органи про те, що війна буде. Так, дата повномасштабного наступу переносилася. Спочатку це було 19 лютого, потім 22-ге і остання - 24 лютого", - сказав він.
Дейнеко зауважив, що саме прикордонники першими зустріли російську навалу 24 лютого.
"Вторгнення почалося о 3:40 на ділянці Луганського прикордонного загону. Близько четвертої ранку я доповів міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, що на трьох напрямках мої підлеглі уже ведуть бої, насуваються колони. Зеленському я відправив sms о 5-й годині 17 хвилин, коли вже практично по всьому державному кордону йшло вторгнення", - сказав Дейнеко.
бєзлером в окупованій Горлівці?
Тому да, будь-яка манупуляція і перекручування, перекладання з хворої голови на здорову, сприймається вкрай негативно
Сам найвеличніший лідор, якого і зараз обожнює наріт, обіцяв, що паРаша не нападе.
Чому:
не було проведено розгортання територіальної оборони;
не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпро у Херсоні;
не були прикриті тили гарнізону Маріуполя, здали без бою Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянам відкрили «коридор у Крим»;
не було проведено мобілізацію оперативного резерву; не встановили загородження на шляхах російського наступу;
не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат;
не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції;
не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства, наприклад, в Ізюмі «Укроборонпром» подарував росії завод, який виробляв приціли на «Стугни», в Гостомелі залишили на знищення «Мрію»;
за три роки при Зеленському взагалі не закуплені ні артилерійські снаряди, ні мінометні міни, не закуплений жоден ПТРК «Стугна»;
колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян - хоча про це писали до початку війни.
"Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління[1]."
Таким чином, Зе-влада, що "ще за рік знала", не попередила навіть прикордонників!
І ніяких підготовчих заходів не проводила!
Військові щось пробували зробити, наскільки я розумію. Вони (данна інформація від прикордонників це підтвержує) хоч якось старалися щось підготувати. Але їх дії обмежили зверху з жОПи - напевно сказали типу щось ..."не розганяйте паніку" - як це робила верхівка влади.
Я віз від границі біженців в перші тижні після 24.02 - вони розказували що жили недалеко від військового містечка.
І так от - з їхього військового містечка 23.02 військовослужбовці всіх своїх дітей і жінок вивезли кудись організованно на автобусах.
А мирні жителі після 24.02 дивувались - ЧОМУ ЇМ ВЛАДА НІЧОГО НЕ СКАЗАЛА?!
Я не знаю цих аспектів як там у вас, в Києві жодного разу неадекватів не бачів. Я, як юрист скажу, що у нас купа ідіотів навчена відосіками богерів про суперечки ні про що з поліцією, і які намагаються те ж лайно з нарядами по мобілізації вчиняти. Не знаю, пару раз стояв поруч і чекав що підійдуть до мене і дадуть - не підійшли, мабуть або віком або зростом не удався. Підійшли то взяв би повістку легко, по ній потім прийшов в воєнкомат, бо не бачу в цьому ніяких проблем
"МИ НЕ ПОПЕРЕДЖАЛИ - ЩОБ БУЛО БІЛЬШЕ ШАШЛИКІВ"
Черги на заправках, в магазинах... Відсутність оповіщення та будь-якої інформації взагалі. До кордону з ********** 40 кілометрів... Про те, що колона танків вже в п'яти кілометрах від міста дізнались від співробітника, кум якого чергував на підстанції... Сумщина.
Вони знали, керівництву доповідали.
Це мабуть йде підготовка до процессів після війни.
- чому не були завчасно заміновані дороги з білорашки, брянської, курської та бєлгородської областей, не були зроблені інженерні захисні споруди (протитанкові рви, бетонні шлагбауми тощо)?;
- чому не були вчасно (коли почався наступ) підірвані мости у Київській, Чернігівській та Сумській областях через притоки Дніпра та Десни?
- чому не були завчасно розсереджені гарнізони ЗСУ у цих же областях з казарм?
- чому у підрозділи (у т.ч. і прикордонні) не були вчасно передані джевеліни та стінгери - інженерно-саперний полк в Охтирці 24-26 лютого кацапи вільно утюжили авіацією, а в людей лише автомати були?
- чому не була завчасно розпочата прихована мобілізація резерву 1-ої черги?
- чому вихід з Криму опинився без серьйозної оборони, що трапилось із мостами, де були мінні поля?
І ще багато "чому", "чому", "чому"!!!
Адже кажуть, що знали заздалегідь. То що зробили?
Вже рік як по мобілізації служу в ДПСУ. Таке враження наче повернувся в радянській союз. Хлопці прийшли за покликом серця, а тут демотивація 120%
Ми мирно жили бо Буба нас запевнив що нічого не буде, пуркин не нападе.
Буба захищав права вагнеровців тому він їх видпустив, і дуже піклувався про безпеку кримчан та размінував перешийок.
Він був проти війни тому розброював країну.
А як почалася війна Буба так перелякався що не зміг втікти, тому він зараз не в Омані а в країні.
Буба никому нічого не повинен, Буба президент.
У Буби своя окрема війна, бо Буба піклуется про свій естрадно-цірковий квартал та їх майбутнє, не завважай Бубе, Буба хороший...не розкачуй човен.