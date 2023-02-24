Прикордонники за два тижні знали, що Росія нападе, - голова ДПСУ Дейнеко

Керівництво Державної прикордонної служби за два тижні до початку повномасштабного вторгнення знало, що Росія атакуватиме Україну з території Білорусі.

Про це голова ДПСУ Сергій Дейнеко сказав в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми знали про вторгнення, яке планується. Звичайно, зараз є багато інформації, що "всі знали". Проте Прикордонна служба інформувала вище військове керівництво держави. Я доповів президенту за два тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні", - сказав він.

Читайте: Росія вже програла війну. Путін не захопить Київ і не вдарить ядерною зброєю, - Білий дім

За словами Дейнеко, протягом тривалого часу вони повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва РФ. "У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися", - зауважив він.

Дейнеко додав, що у ДПСУ є своя прикордонна розвідка, яка дуже ефективно працює, насамперед по суміжних країнах - РФ та Білорусі.

Також читайте: В НАТО закликали Росію негайно зупинити війну та вивести війська з України

Тому за два тижні до початку повномасштабного вторгнення було повністю евакуювано всю таємну документацію особових і житлових справ персоналу з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира. Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси і Херсона.

"Чітко розуміли, що буде на кордоні Харківської і Луганської областей, де ворог повинен був зайти на територію України з метою оточення і ліквідації нашого угруповання в зоні Операції об'єднаних сил. Тому ми, наскільки могли, реагували нашими бойовими резервами, переміщали бойові прикордонні комендатури швидкого реагування.

Проте, якщо бути відвертими, то Збройні сили до нас не встигли вчасно дійти, як не дійшли вони на кордон і в 2014-му", - сказав голова ДПСУ.

Також читайте: Війна закінчиться "якимись переговорами", відправна точка - виведення росіян з території України, - Остін

"21 лютого я письмово поінформував всі вищі органи про те, що війна буде. Так, дата повномасштабного наступу переносилася. Спочатку це було 19 лютого, потім 22-ге і остання - 24 лютого", - сказав він.

Дейнеко зауважив, що саме прикордонники першими зустріли російську навалу 24 лютого.

"Вторгнення почалося о 3:40 на ділянці Луганського прикордонного загону. Близько четвертої ранку я доповів міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, що на трьох напрямках мої підлеглі уже ведуть бої, насуваються колони. Зеленському я відправив sms о 5-й годині 17 хвилин, коли вже практично по всьому державному кордону йшло вторгнення", - сказав Дейнеко.