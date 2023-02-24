УКР
12 775 71

Прикордонники за два тижні знали, що Росія нападе, - голова ДПСУ Дейнеко

дейнеко

Керівництво Державної прикордонної служби за два тижні до початку повномасштабного вторгнення знало, що Росія атакуватиме Україну з території Білорусі.

Про це голова ДПСУ Сергій Дейнеко сказав в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми знали про вторгнення, яке планується. Звичайно, зараз є багато інформації, що "всі знали". Проте Прикордонна служба інформувала вище військове керівництво держави. Я доповів президенту за два тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні", - сказав він.

Читайте: Росія вже програла війну. Путін не захопить Київ і не вдарить ядерною зброєю, - Білий дім

За словами Дейнеко, протягом тривалого часу вони повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва РФ. "У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися", - зауважив він.

Дейнеко додав, що у ДПСУ є своя прикордонна розвідка, яка дуже ефективно працює, насамперед по суміжних країнах - РФ та Білорусі.

Також читайте: В НАТО закликали Росію негайно зупинити війну та вивести війська з України

Тому за два тижні до початку повномасштабного вторгнення було повністю евакуювано всю таємну документацію особових і житлових справ персоналу з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира. Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси і Херсона.

"Чітко розуміли, що буде на кордоні Харківської і Луганської областей, де ворог повинен був зайти на територію України з метою оточення і ліквідації нашого угруповання в зоні Операції об'єднаних сил. Тому ми, наскільки могли, реагували нашими бойовими резервами, переміщали бойові прикордонні комендатури швидкого реагування.

Проте, якщо бути відвертими, то Збройні сили до нас не встигли вчасно дійти, як не дійшли вони на кордон і в 2014-му", - сказав голова ДПСУ.

Також читайте: Війна закінчиться "якимись переговорами", відправна точка - виведення росіян з території України, - Остін

"21 лютого я письмово поінформував всі вищі органи про те, що війна буде. Так, дата повномасштабного наступу переносилася. Спочатку це було 19 лютого, потім 22-ге і остання - 24 лютого", - сказав він.

Дейнеко зауважив, що саме прикордонники першими зустріли російську навалу 24 лютого.

"Вторгнення почалося о 3:40 на ділянці Луганського прикордонного загону. Близько четвертої ранку я доповів міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, що на трьох напрямках мої підлеглі уже ведуть бої, насуваються колони. Зеленському я відправив sms о 5-й годині 17 хвилин, коли вже практично по всьому державному кордону йшло вторгнення", - сказав Дейнеко.

Держприкордонслужба ДПСУ (6327) Дейнеко Сергій (85)
Топ коментарі
+35
То що, наші звинувачення у бік зелупи не були голослівними весь цей рік???
24.02.2023 12:07 Відповісти
+35
Цього не знала лише найвеличніша нікчема.
Чому:
не було проведено розгортання територіальної оборони;
не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпро у Херсоні;
не були прикриті тили гарнізону Маріуполя, здали без бою Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянам відкрили «коридор у Крим»;
не було проведено мобілізацію оперативного резерву; не встановили загородження на шляхах російського наступу;
не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат;
не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції;
не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства, наприклад, в Ізюмі «Укроборонпром» подарував росії завод, який виробляв приціли на «Стугни», в Гостомелі залишили на знищення «Мрію»;
за три роки при Зеленському взагалі не закуплені ні артилерійські снаряди, ні мінометні міни, не закуплений жоден ПТРК «Стугна»;
колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян - хоча про це писали до початку війни.
24.02.2023 12:10 Відповісти
+33
Наверху все всё знали, а люди погибли, непредупрежденными... Нечистоплотно как то это всё
24.02.2023 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
воно гтувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







24.02.2023 12:23 Відповісти
Зеленського обирали під брехливі обіцінки закінчити війну, яку Порошенко розв'язав, бо вона була суто для його збагачення. Тепер видно чого варті слова Зе
24.02.2023 12:59 Відповісти
ну так !!! усіх купили показом по олігархічному Г+Г тупорилого 95-анального гімно-серіальчика ...





показати весь коментар
А тоді не видно було нульової вартості слів уклоніста, який якшався з
бєзлером в окупованій Горлівці?
24.02.2023 15:15 Відповісти
Виходить, поганий голова ДПСУ, всюди москалі пройшли як на параді.
24.02.2023 12:06 Відповісти
хоч для загальної інфи про функції прикодонників. їх чисельність, наявне озброєння поцікавтесь.... чи аби шо перднуть, аби тільчи боневтіка оманського вигородити?
показати весь коментар
Я вигородити Зе?
24.02.2023 12:10 Відповісти
Ну, з вашого допису, виходить що так. Це як зелупня розповідає, що Залужний ******* і 24.02.2022 року півдня майже ***** не робив, але забувають сказати, що по Закону він отримує повноваження лише з моменту введення військового стану, а ввели у нас його не в 5.30, як бреше зелупня (в 5.30 це був лише Указ зелупи) а лише в 20 з чим-то годин, коли проголосувала Рада. Так, Залужний керував військам з початку вторгнення, але і він і всі, хто ці 15 годин виконували його накази зараз під потенційними кримінальними статтями, як генерал Кривонос за захист аеропорту "Жуляни".
Тому да, будь-яка манупуляція і перекручування, перекладання з хворої голови на здорову, сприймається вкрай негативно
24.02.2023 12:17 Відповісти
про надад давно знали усі хто хотів знани окрім "найвеличнішого" наркомана і його свити з жОПи ...

показати весь коментар
Більше того, звернули увагу як зелена шобла устроїв змагання на тему "хто раніше дізнався про наступ рашки"
24.02.2023 13:47 Відповісти
То що, наші звинувачення у бік зелупи не були голослівними весь цей рік???
24.02.2023 12:07 Відповісти
Зае***сь.
24.02.2023 12:08 Відповісти
Наверху все всё знали, а люди погибли, непредупрежденными... Нечистоплотно как то это всё
24.02.2023 12:08 Відповісти
Люди не те, що не були попереджені, їм вбивали в голови, що нападу не буде.
Сам найвеличніший лідор, якого і зараз обожнює наріт, обіцяв, що паРаша не нападе.
24.02.2023 12:15 Відповісти
Так що зеленські, данілови, рєзнікови, арахамії, буданови нам брехали і брешуть?
24.02.2023 12:09 Відповісти
Да ну, не может быть. Как вы вообще могли подумать такое на людей кристальной честности.
24.02.2023 12:13 Відповісти
24.02.2023 12:18 Відповісти
Та да, бачили... навіть "шипи" впоперек доріг не поклали.,
24.02.2023 12:10 Відповісти
Я так розумію і на Чонгарі знали?
24.02.2023 12:10 Відповісти
Цього не знала лише найвеличніша нікчема.
Чому:
не було проведено розгортання територіальної оборони;
не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпро у Херсоні;
не були прикриті тили гарнізону Маріуполя, здали без бою Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянам відкрили «коридор у Крим»;
не було проведено мобілізацію оперативного резерву; не встановили загородження на шляхах російського наступу;
не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат;
не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції;
не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства, наприклад, в Ізюмі «Укроборонпром» подарував росії завод, який виробляв приціли на «Стугни», в Гостомелі залишили на знищення «Мрію»;
за три роки при Зеленському взагалі не закуплені ні артилерійські снаряди, ні мінометні міни, не закуплений жоден ПТРК «Стугна»;
колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян - хоча про це писали до початку війни.
24.02.2023 12:10 Відповісти
таке невігластво та дурість неможливі, це пояснюється лише зрадою та договорняком
24.02.2023 12:24 Відповісти
Брехло бреше.
24.02.2023 12:10 Відповісти
Брехло не може не брехати. Так, в цьому випадку. Не знаю.
24.02.2023 12:12 Відповісти
Хто брехло?
24.02.2023 12:16 Відповісти
Через рік війни оприлюднили? Чого не раніше? Україна почала перемагати і пішла боротьба за владу? Піари?
24.02.2023 12:11 Відповісти
а ви важаєте що ця зелена наркоманська криворагульна влада має і далі правити в Україні ???



24.02.2023 12:15 Відповісти
Я поважаю вибір Українського народу. Особисто не голосував ні за кого.
24.02.2023 12:19 Відповісти
вибір українського народу не є констанда, а радже навпаки це змінна величина ... і за прой*би зе владі доведеться відповідати !!!

24.02.2023 12:28 Відповісти
Ну,що тут сказати...😌
"Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління[1]."
24.02.2023 12:39 Відповісти
А чому зараз такі откровення посипались??? Архіви вивезли..макулатура цінніша за людські життя..за@пісь..краще б мовчав. Зе разом з пу на одну лаву підсудних у Гаазі.
24.02.2023 12:13 Відповісти
ДУЖЕ ДИВНО!
Таким чином, Зе-влада, що "ще за рік знала", не попередила навіть прикордонників!
І ніяких підготовчих заходів не проводила!
24.02.2023 12:16 Відповісти
ЗЕ-влада і силовики - це різні світи.

Військові щось пробували зробити, наскільки я розумію. Вони (данна інформація від прикордонників це підтвержує) хоч якось старалися щось підготувати. Але їх дії обмежили зверху з жОПи - напевно сказали типу щось ..."не розганяйте паніку" - як це робила верхівка влади.

Я віз від границі біженців в перші тижні після 24.02 - вони розказували що жили недалеко від військового містечка.
І так от - з їхього військового містечка 23.02 військовослужбовці всіх своїх дітей і жінок вивезли кудись організованно на автобусах.

А мирні жителі після 24.02 дивувались - ЧОМУ ЇМ ВЛАДА НІЧОГО НЕ СКАЗАЛА?!
24.02.2023 12:33 Відповісти
зняли з підйомника і відправили в трусіках в нацгвардію??
24.02.2023 12:19 Відповісти
А ви думаєте мародер резніков у парі з відповідальним за це з боку генштабу - улюбленцем зелупи генералом "чівоізволіті" Сирським - зроблять щось інше?
Я не знаю цих аспектів як там у вас, в Києві жодного разу неадекватів не бачів. Я, як юрист скажу, що у нас купа ідіотів навчена відосіками богерів про суперечки ні про що з поліцією, і які намагаються те ж лайно з нарядами по мобілізації вчиняти. Не знаю, пару раз стояв поруч і чекав що підійдуть до мене і дадуть - не підійшли, мабуть або віком або зростом не удався. Підійшли то взяв би повістку легко, по ній потім прийшов в воєнкомат, бо не бачу в цьому ніяких проблем
24.02.2023 12:37 Відповісти
я сам прийшов у військкомат, пройшов влк. Отримав відстрочку по здоров'ю. На війну не рвусь взагалі. І я не уявляю цей брєд, що людину силою повезли на війну. Її чотири людини за руки-ноги по окопу носити буде? Якщо людина не хоче воювати, то вона не буде і знайде тисячузаконних способів саботувати.
24.02.2023 13:49 Відповісти
"Тому це дало можливість і нам якісно готуватися", - зауважив він". І преЗЕ денту доповів за 2 тижні.... Ащо було зроблено?!!! прикордонників беззбройних переступили і пройшли маршем за добу під Київ
24.02.2023 12:20 Відповісти
Спілкувався з однією співробітницею апарату кабміну. Вона каже, що все вище керівництво держави, свої сім'ї вивозили закордон ще з початку лютого. Так що коли вам клоуни будуть розповідати про що ані нє зналі - значить брешуть. Всі все знали. Навіть зелений кондом вивіз свою сім'ю до Львова десь 13 лютого про що є аудіозаписи телефонної розмови.
24.02.2023 12:21 Відповісти
дякую за евакуацію секретних документів.Але краще б ви,с..ки,людей евакуювали!!!!!!!
24.02.2023 12:22 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

"МИ НЕ ПОПЕРЕДЖАЛИ - ЩОБ БУЛО БІЛЬШЕ ШАШЛИКІВ"
24.02.2023 12:22 Відповісти
Kakto strano vsjo eto... Daze ja iz Latvija ponimal chto fashistkaja roSSija eti chisla napadjot (po zaevlenijam raznix stran), a vot ze komanda eto neznala i prizvala na shashliki... Popaxivaet predatelstom.
24.02.2023 12:26 Відповісти
Всі знали... Згадую ранок 24го, рік тому...
Черги на заправках, в магазинах... Відсутність оповіщення та будь-якої інформації взагалі. До кордону з ********** 40 кілометрів... Про те, що колона танків вже в п'яти кілометрах від міста дізнались від співробітника, кум якого чергував на підстанції... Сумщина.
24.02.2023 12:27 Відповісти
Зараз виявляється , що всі наші командири , все знали . Як їх зараз послухати , то нема навіть кого найух послати . А що буде дальше ? Чекаймо , ДАЛІ БУДЕ ...
24.02.2023 12:29 Відповісти
Блін ... За два тижні можна було окопів технікою нарити, кілометри. Це просто мінімум.

Вони знали, керівництву доповідали.

Це мабуть йде підготовка до процессів після війни.
24.02.2023 12:29 Відповісти
Все знали, все "готовились"...
24.02.2023 12:34 Відповісти
Так, за 2 тижні знали, що русня нападе. А тепер питання: чому за 9 днів до нападу розміновано Чонгар? Також розміновано (або не були заміновані) північні шляхи до Києва А ті люди, що це зробили, досі працюють "на благо України". ( була така інформація)
24.02.2023 12:39 Відповісти
Погранці не могли не знати, бо бачили грандіозний шухєр, коли владні щурі заздалегідь вивозили своїх з валізами бабла. Але загиблих сотен тисяч цивільних Маріка, Бучі, тощо, яких не попередили, щоб не втратити 7 млрд і не робити паніки, це не поверне.
24.02.2023 12:45 Відповісти
Знову ті ж самі питання:
- чому не були завчасно заміновані дороги з білорашки, брянської, курської та бєлгородської областей, не були зроблені інженерні захисні споруди (протитанкові рви, бетонні шлагбауми тощо)?;
- чому не були вчасно (коли почався наступ) підірвані мости у Київській, Чернігівській та Сумській областях через притоки Дніпра та Десни?
- чому не були завчасно розсереджені гарнізони ЗСУ у цих же областях з казарм?
- чому у підрозділи (у т.ч. і прикордонні) не були вчасно передані джевеліни та стінгери - інженерно-саперний полк в Охтирці 24-26 лютого кацапи вільно утюжили авіацією, а в людей лише автомати були?
- чому не була завчасно розпочата прихована мобілізація резерву 1-ої черги?
- чому вихід з Криму опинився без серьйозної оборони, що трапилось із мостами, де були мінні поля?

І ще багато "чому", "чому", "чому"!!!
Адже кажуть, що знали заздалегідь. То що зробили?
24.02.2023 12:54 Відповісти
Всі притомні люди реагували на факти тверезо, а не планами про гульбу, шашлічкі, і "Вєсь Мір для нас! Ми пабєділі!".
24.02.2023 12:57 Відповісти
Навіщо тут давати голос головному хабарнику від ДПСУ?
Вже рік як по мобілізації служу в ДПСУ. Таке враження наче повернувся в радянській союз. Хлопці прийшли за покликом серця, а тут демотивація 120%
24.02.2023 13:05 Відповісти
Чому зараз ця інформація? Невже Дейнека унюхав що знімуть і хоче ще трошечки протриматися бо ще не все занесли.
24.02.2023 13:25 Відповісти
...по собі судиш, пліснява?
24.02.2023 13:30 Відповісти
Дуже радий за них, що вони знали.
24.02.2023 14:10 Відповісти
Короче. Когда в стране война , должны действовать соответствующие законы. Кого настреляют ( или повесят ) за продажу страны- снятие минных полей , отвод войск от Сумм, Чернигова, границы с Беларусью и Крымом , да и сдачу Киева. Какие суки ответят за тысячи жизней? За сколько продали? За год - ни одного слова.
24.02.2023 14:13 Відповісти
Нащо нам це зараз знати?
Ми мирно жили бо Буба нас запевнив що нічого не буде, пуркин не нападе.
Буба захищав права вагнеровців тому він їх видпустив, і дуже піклувався про безпеку кримчан та размінував перешийок.
Він був проти війни тому розброював країну.
А як почалася війна Буба так перелякався що не зміг втікти, тому він зараз не в Омані а в країні.
Буба никому нічого не повинен, Буба президент.
У Буби своя окрема війна, бо Буба піклуется про свій естрадно-цірковий квартал та їх майбутнє, не завважай Бубе, Буба хороший...не розкачуй човен.
24.02.2023 14:21 Відповісти
Зелена оманлива гидота!!!
24.02.2023 14:34 Відповісти
****** kak dyshit. A dyshit chasto. Monastyrskogo net, ne podtverdit.
24.02.2023 14:43 Відповісти
Багато чого буде викрито і оприлюднено,АЛЕ-це буде ПОТІМ,на тепер потрібно закрити роти і молитись за наших ГЕРОЇВ,які віддають своє НАЙДОРОЖЧЕ--ЖИТТЯ,за всі ті недоліки. Але і на сьогодні зберігається героїнізація Зе,за його НАЙВЕЛИЧНІШИЙ подвиг----НУ НЕ ВТІК-ЖЕ!!!!! А ще,хотів-би звернути увагу на те,що Порох МОВЧИТЬ,а як-би був гнидою,то на кожнім зашкварі цієї безмозглої команди,родував-би таку **зраду**,що мама не горюй. І за це йому--жирний ПЛЮС!
24.02.2023 17:26 Відповісти
 
 