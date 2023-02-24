Росію ще довго сприйматимуть як країну варварів і військових злочинців, - обраний президент Чехії Павел

Росіяни на чолі зі своїм президентом Володимиром Путіним фатально помились, коли думали, що протягом трьох днів Київ впаде. Тепер їх довго будуть вважати нацією варварів та злочинців.

Про це у своєму Twitter написав новообраний президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ.

"Рік тому Путін, а разом з ним і значна частина росіян вірили, що протягом трьох днів Київ впаде, "бандерівський" уряд буде усунено, українська "не/нація" буде "денацифікована" і з вдячністю прийме широкі обійми матінки-Росії, а "декадентський" Захід буде лише спостерігати за негараздами. Яка фатальна помилка", - йдеться в повідомленні.

Павел також зазначив, що Україна героїчно захищається, Президент США Джо Байден гуляє по Києву, Президент України Володимир Зеленський має повагу і підтримку всього демократичного світу, який як ніколи згуртований.

"Росію ще довго сприйматимуть як країну варварів і військових злочинців. Небагатьом людям в історії вдавалося стільки облажатися!" - додав Павел.