Росію ще довго сприйматимуть як країну варварів і військових злочинців, - обраний президент Чехії Павел

павел,петр

Росіяни на чолі зі своїм президентом Володимиром Путіним фатально помились, коли думали, що протягом трьох днів Київ впаде. Тепер їх довго будуть вважати нацією варварів та злочинців.

Про це у своєму Twitter написав новообраний президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ.

"Рік тому Путін, а разом з ним і значна частина росіян вірили, що протягом трьох днів Київ впаде, "бандерівський" уряд буде усунено, українська "не/нація" буде "денацифікована" і з вдячністю прийме широкі обійми матінки-Росії, а "декадентський" Захід буде лише спостерігати за негараздами. Яка фатальна помилка", - йдеться в повідомленні.

Павел також зазначив, що Україна героїчно захищається, Президент США Джо Байден гуляє по Києву, Президент України Володимир Зеленський має повагу і підтримку всього демократичного світу, який як ніколи згуртований.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху, але є кілька умов, - обраний президент Чехії Павел

"Росію ще довго сприйматимуть як країну варварів і військових злочинців. Небагатьом людям в історії вдавалося стільки облажатися!" - додав Павел.

путін володимир (24601) росія (67242) Чехія (1697) Павел Петр (184)
+16
Маленька поправка: українці ЗАВЖДИ вважали москалів варварами і злочинцями. Вони таким і є.
24.02.2023 12:16 Відповісти
+8
Виьачте, ще виправлю: не лише українці, але й всі цивілізовані історики, мандрівники як середньовіччя (раніше кацапів, як однієї орди просто не було), так і пізніших часів. Варто просто почитати численні їхні спогади, нотатки, наукові праці.
24.02.2023 12:25 Відповісти
+5
МоськАлоїди завжди були і залишаться нацією варварів, злочинців та вбивць. ПОМИЛКА ВСЬОГО СВІТУ - НЕРОЗУМІННЯ ЦЬОГО ФАКТУ...
24.02.2023 12:23 Відповісти
Навіть самі кацапи ненавидять один одного. Найбільше знищено кацапів не німцями чі французами, а самими кацапами.
24.02.2023 12:53 Відповісти
Так, це правда. У ці короткі періоди, коли кацапи не воюють, вони свого бога війни задобрюють жертвоб власного населення. Згвдаймо оприччину івана IV, чи тайну канцелярію петра І у давній історії, чи 1932-33, 1937-38, 1946-52 роки - у новітній історії.
24.02.2023 13:06 Відповісти
Наконец этого настоящего палковника научили говорить правильные вещи.
24.02.2023 12:17 Відповісти
Це новий президент, який недавно обраний. То попередній їх президент говорив не те що треба.
24.02.2023 12:42 Відповісти
Он говорил что украинцы не должны разваливать рашку.
24.02.2023 12:53 Відповісти
👍
24.02.2023 12:21 Відповісти
МоськАлоїди завжди були і залишаться нацією варварів, злочинців та вбивць. ПОМИЛКА ВСЬОГО СВІТУ - НЕРОЗУМІННЯ ЦЬОГО ФАКТУ...
24.02.2023 12:23 Відповісти
А нельзя по больше, народу Чехии,показать "братскую"помощь в 68году.
24.02.2023 12:29 Відповісти
Путіну необхідно як можна скоріше закінчувати війну шляхом повного виводу військ оркостана з території України-Русі. А то як би з ним не відбулося те, що відбулося з його "соотечественником" андрієм боголюбським в 12 столітті. Боголюбського, після жорсткої поразки від предків українців під Вишгородом, жорстоко вбили свої ж.
24.02.2023 12:36 Відповісти
Кацапня - це наш споконвічний ворог , крапка 👎😠
24.02.2023 12:50 Відповісти
Пане президенте, то може ліпше розчленувати це утворення щоб не було країни варварів? Хіба ні? Чому ви проти?
