Окупаційна влада Криму за рік склала 247 протоколів за виступи проти війни, - "Кримський процес"

За рік повномасштабної війни російська влада Криму склала 247 протоколів за "дискредитацію" армії РФ, заклики до миру та висловлювання проукраїнської позиції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це йдеться в дослідженні правозахисної організації "Кримський процес".

Зазначається, що із 247 адміністративних справ лише 8 було закрито чи відхилено, 4 ще розглядаються, у 235 призначено покарання.

"У деяких випадках наявність дискредитації чи спрямованість висловлювань на російську армію викликає суттєві сумніви, проте жодного разу суд не призначав лінгвістичних експертиз", – наголошують автори дослідження.

У матеріалі також повідомляється, що протягом року за публічне прослуховування чи виконання українських пісень у Криму постраждало щонайменше 14 осіб. За інші усні форми дискредитації було притягнуто до відповідальності щонайменше 57 осіб.

Як зазначають дослідники, суд здебільшого не допитує свідків правопорушення, а керується матеріалами справи, наданими поліцейськими.

"Серед інших форматів вираження незгоди з війною зафіксовано такі, як закидання яйцями військової частини, пошкодження банерів та наклейок із символікою "спецоперації" або зображеннями Путіна, а також дія, яка в судовій ухвалі описана таким чином: "публічно приколов голку з прапором України в продукт (заморожений м'ясний виріб), чим висловив свою незгоду з діями російських збройних сил", – пишуть правозахисники.

У "Кримському процесі" дійшли висновку, що застосування статті 20.3.3 російського КпАП на окупованій території півострова має на меті не профілактику правопорушень, а виключно придушення наростаючих антивоєнних та проукраїнських настроїв.

У Росії та на окупованих нею територіях продовжують переслідувати проукраїнськи налаштованих мешканців. Зокрема, проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своєму телеграм-каналі публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок скарг Таліпова кримчан притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за "дискредитацію" армії РФ. Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Таліпова за статтею "розпалювання національної ворожнечі та ненависті".

