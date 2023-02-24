Глава ОБСЄ Османі звернувся до українців: Підтримка буде ще рішучішою, ви - не самі

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі запевнив народ України у продовженні підтримки.

Відповідне відео він оприлюднив Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, через які труднощі ви проходите останні 12 місяців. Ви маєте нашу повну солідарність. Північна Македонія як головуюча в ОБСЄ продовжить підтримувати Україну у ці важкі часи. І ця підтримка буде ще рішучішою - допоки не буде відновлено справедливий мир. Це - наш обов’язок та благородна місія. Ви - не самі!" - наголосив він.

