Глава ОБСЄ Османі звернувся до українців: Підтримка буде ще рішучішою, ви - не самі
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі запевнив народ України у продовженні підтримки.
Відповідне відео він оприлюднив Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знаємо, через які труднощі ви проходите останні 12 місяців. Ви маєте нашу повну солідарність. Північна Македонія як головуюча в ОБСЄ продовжить підтримувати Україну у ці важкі часи. І ця підтримка буде ще рішучішою - допоки не буде відновлено справедливий мир. Це - наш обов’язок та благородна місія. Ви - не самі!" - наголосив він.
