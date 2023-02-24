УКР
Глава ОБСЄ Османі звернувся до українців: Підтримка буде ще рішучішою, ви - не самі

османі

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі запевнив народ України у продовженні підтримки.

Відповідне відео він оприлюднив Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, через які труднощі ви проходите останні 12 місяців. Ви маєте нашу повну солідарність. Північна Македонія як головуюча в ОБСЄ продовжить підтримувати Україну у ці важкі часи. І ця підтримка буде ще рішучішою - допоки не буде відновлено справедливий мир. Це - наш обов’язок та благородна місія. Ви - не самі!" - наголосив він.

Підтримка рішучішою, а "озабоченость" ще глибшою!
24.02.2023 12:35 Відповісти
Нє, часи занепокоєння давно пройшли. Зараз вони насправді серйозно відповідають. Обуренням!
24.02.2023 13:31 Відповісти
Дякуємо, і чекаємо від вас Османі заяву що Україні треба надати літаки F16
24.02.2023 12:40 Відповісти
Дякуємо за підтримку 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
24.02.2023 12:41 Відповісти
пора уже войска нато вводить а не сопли жевать ждете когда украинцы закончатся
24.02.2023 12:50 Відповісти
Прокацапське ОБСЄ - нах@й за російським кораблем.... Без вас розберемося...
24.02.2023 12:57 Відповісти
Це після того, як кацапів допустили до пленарного засідання ПА ОБСЄ, яке саме через це бойкотували Україна і Литва? Цвкаво, ОБСЄ циніки, мючи мазохісти? 🤔
24.02.2023 12:58 Відповісти
Підтримка від ОБСЄ? Ну-ну...
24.02.2023 13:50 Відповісти
Вы год свои машины у макак из дыныры забрать не можете, о какой поддержке он говорит?
24.02.2023 14:20 Відповісти
 
 