1 394 12

Молдова підтримує Україну в боротьбі за вільне та гідне життя, - Санду

санду

Президентка Молдови Майя Санду звернулася до громадян у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона наголосила, що Молдова підтримує нашу країну в боротьбі за вільне та гідне життя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зверненні Санду.

"Немає більшого болю, ніж втрата коханої людини. Немає більшої несправедливості, ніж бути захопленою та вбитою у своєму власному домі. З любові до людей і країни українці піднялися, подолали свої страхи і стали непереможними. Ми підтримуємо український народ у його боротьбі за вільне та гідне життя", - сказала вона.

Санду наголосила, що і українці, і молдавани хочуть миру. Вона подякувала всім, хто надає допомогу Україні.

"Україна переможе! Мир переможе! Молдова житиме у мирі разом з Україною, що здобула перемогу, в європейській та вільній сім'ї", - додала президентка Молдови.

Молдова (2117) Україна (6044) підтримка (637) Мая Санду (267)
Топ коментарі
+6
Даёшь денацификацию и демилитаризацию Приднестровья!
показати весь коментар
24.02.2023 12:34 Відповісти
+4
Санду! Поки той кацапський апендицит у Вас буде, не буде миру.
показати весь коментар
24.02.2023 12:33 Відповісти
+3
ЗСУ денацифікує і демілітаризує якщо Майя Санду звернеться з проханням.
показати весь коментар
24.02.2023 12:49 Відповісти
Забула сказати написати - як підтримує
показати весь коментар
24.02.2023 12:38 Відповісти
Хоть би дронів 1000 штук передала...Та і за один було б якесь дякую. Чи може я щось пропустив по передачі Молдовою ?
показати весь коментар
24.02.2023 12:46 Відповісти
Де вона їх візьме? Молдову захищають ЗСУ.
показати весь коментар
24.02.2023 12:50 Відповісти
Не уявляю як вони будуть уживатися з придністров'ям в якому більшість мешканців Українці й кацапи. Головне нам туди не лізти, нехай молдавани з ромунами самі трошки руки в крові забруднять, ми окуповувати й вторгатися на чужу територію не будемо.
показати весь коментар
24.02.2023 12:49 Відповісти
Молдова підтримує і чекає, чим все завершиться. Цікаво, а як у Придністровє потрапляють россійські війскові? Мабуть, на батуті.
показати весь коментар
24.02.2023 12:50 Відповісти
ті російські військові - майже всі місцеві
показати весь коментар
24.02.2023 12:59 Відповісти
то есть, российские войска на самообеспечении? Ладно люди, но техника, вооружение как обновляется, как доставляется? Получается, что заправляются местным бензином (из приднестровской нефтескважины), стреляют местными снарядами, старые бтр рожают новых молоденьких бтр-чиков. А Санду ни при чем.
показати весь коментар
24.02.2023 15:08 Відповісти
Какими путями снабжается российская группировка в Приднестровье? Огородами на осликах или Санду позволяет использовать воздушное пространство Молдовы?
показати весь коментар
24.02.2023 12:53 Відповісти
Це таке, вона перший раз сказала?
показати весь коментар
24.02.2023 14:09 Відповісти
 
 