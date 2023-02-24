Молдова підтримує Україну в боротьбі за вільне та гідне життя, - Санду
Президентка Молдови Майя Санду звернулася до громадян у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона наголосила, що Молдова підтримує нашу країну в боротьбі за вільне та гідне життя.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зверненні Санду.
"Немає більшого болю, ніж втрата коханої людини. Немає більшої несправедливості, ніж бути захопленою та вбитою у своєму власному домі. З любові до людей і країни українці піднялися, подолали свої страхи і стали непереможними. Ми підтримуємо український народ у його боротьбі за вільне та гідне життя", - сказала вона.
Санду наголосила, що і українці, і молдавани хочуть миру. Вона подякувала всім, хто надає допомогу Україні.
"Україна переможе! Мир переможе! Молдова житиме у мирі разом з Україною, що здобула перемогу, в європейській та вільній сім'ї", - додала президентка Молдови.
