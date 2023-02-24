Така практика точно не наблизить Україну до Євросоюзу, - Гончаренко розкритикував наміри знищити самоврядування в Чернігові
Ліквідація міської ради Чернігова не має під собою підстав і проводиться лише тому, що в ній із 42 депутатів всього 4 представники "Слуги народу". Тому рішення про передачу повноважень міськради військовій адміністрації не буде сприйнято демократичними країнами і може позбавити Україну підтримки іноземних партнерів.
Про це заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат України Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"У Верховну Раду України зайшов проєкт рішення про знищення місцевого самоврядування в Чернігові. Ми приймали закон, який дозволяє вводити пряму президентську адміністрацію в містах після деокупації. Ну логічно: в Херсоні немає мера, немає депутатів, система зруйнована – звичайно, це треба робити. Але при чому тут Чернігів? Місто ніколи не було взяте ні на одну секунду. Депутати міської ради всі присутні. Невже одна причина в тому, що в міській раді Чернігова всього 4 "слуги народу" із 42 депутатів? Це єдина причина, що треба розпустити міську раду Чернігова, яка обрана голосами чернігівців", - заявив Олексій Гончаренко.
Він наголосив, що це рішення стане прецедентом, після якого можна буде знищити самоврядування в будь-якому іншому місті України. І така практика точно не наблизить Україну до Євросоюзу.
"Ось цей флажок у нас – Європейський Союз. Де в Європейському союзі можна взяти і розігнати міську раду? Просто тому, що так хочеться? А хто буде завтра? Дніпро? Львів? Київ? Яке місто, де захочеться поставити свого, не питаючи людей? Ми куди рухаємось, друзі? Ви розумієте, ви просто країну ставите в таку ситуацію, яка може знищити всю підтримку до нас. Хто завтра буде допомагати Україні? Місцеве самоврядування – це наріжний камінь європейськості! Парламентаризм – наріжний камінь! Свобода України – це запорука перемоги!" - наголосив Гончаренко.
чому так званий "міністр оборони" купує яйця для ЗСУ по 17 грн./шт, картоплю по 22 грн./кг, коли на розздрібному ринку вони коштують у 3-3.5 рози дешевше, а якщо закупляти оптом по довготермінових контрактах то ціна буде ще на 20-30% дешевше роздрібної ??? чому якась зелена наркоманська наволоч монополізувала ввезення безпілотників для ЗСУ і дре на тому подвійну ціну ???
Чи вже давай фоточкі партії регіонів з Порошенком викладай, бо міша падаляк висер не зарахує
http://otg.cn.ua/%D0%9E%D0%A2%D0%93-item/chernigivska/
Просто им очень не хочется возвращаться в квартал и опять играть на пианино перед олигархами.
Попросімо панів відмовитись від бажання панувати!
Їм потрібна калька з мордора. Коли вони, їх бізнес, маєтки діти в Європі- Америці, а нарід хрін, без солі, доїдає, під возвеличення найвеличніВшивого та його партії, з зЕбілМарафону.
Країною керує, совкова молодЬож, під патронатом недобитих комуняк.
Далі потрібно пояснювати?