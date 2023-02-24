УКР
Така практика точно не наблизить Україну до Євросоюзу, - Гончаренко розкритикував наміри знищити самоврядування в Чернігові

гончаренко

Ліквідація міської ради Чернігова не має під собою підстав і проводиться лише тому, що в ній із 42 депутатів всього 4 представники "Слуги народу". Тому рішення про передачу повноважень міськради військовій адміністрації не буде сприйнято демократичними країнами і може позбавити Україну підтримки іноземних партнерів.

Про це заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат України Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"У Верховну Раду України зайшов проєкт рішення про знищення місцевого самоврядування в Чернігові. Ми приймали закон, який дозволяє вводити пряму президентську адміністрацію в містах після деокупації. Ну логічно: в Херсоні немає мера, немає депутатів, система зруйнована – звичайно, це треба робити. Але при чому тут Чернігів? Місто ніколи не було взяте ні на одну секунду. Депутати міської ради всі присутні. Невже одна причина в тому, що в міській раді Чернігова всього 4 "слуги народу" із 42 депутатів? Це єдина причина, що треба розпустити міську раду Чернігова, яка обрана голосами чернігівців", - заявив Олексій Гончаренко.

Він наголосив, що це рішення стане прецедентом, після якого можна буде знищити самоврядування в будь-якому іншому місті України. І така практика точно не наблизить Україну до Євросоюзу.

"Ось цей флажок у нас – Європейський Союз. Де в Європейському союзі можна взяти і розігнати міську раду? Просто тому, що так хочеться? А хто буде завтра? Дніпро? Львів? Київ? Яке місто, де захочеться поставити свого, не питаючи людей? Ми куди рухаємось, друзі? Ви розумієте, ви просто країну ставите в таку ситуацію, яка може знищити всю підтримку до нас. Хто завтра буде допомагати Україні? Місцеве самоврядування – це наріжний камінь європейськості! Парламентаризм – наріжний камінь! Свобода України – це запорука перемоги!" - наголосив Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асоціація міст України звернулася до Верховної Ради із закликом не підтримувати постанову 9055, якою ліквідовується самоврядування в Чернігові

ВР (15173) Чернігів (807) Гончаренко Олексій (493) Атрошенко Владислав (92)
+34
Слуги точно не мають відношення до народу. Така сама банда як і януковича. Ніякої різниці.
24.02.2023 12:51 Відповісти
+22
24.02.2023 12:53 Відповісти
+21
усі люди міняються !!! не міняються тільки клінічні ідонти на кшталт зе, єрмака, арахамії ...

24.02.2023 12:56 Відповісти
Ти помиляєшся. Вони просто - люмпени.
24.02.2023 13:01 Відповісти
Що до банд. Де чорний ящик монастирського, який не купував яйця для МВС по 17грн, у Гончаренко? І міни знімав Гончаренко? Не ляпай.
24.02.2023 13:15 Відповісти
З тієї чи ні але зараз каже правильно.
24.02.2023 13:16 Відповісти
На жаль мають - вони вийшли з народу, і за них голосувала більшість народу.
24.02.2023 14:34 Відповісти
Мають те відношення, що надурили народ як і банда януковича. Ще живуть, ******, в нашій країні. А як добре звучить - банду геть!!!
24.02.2023 14:40 Відповісти
Правильно.Маріонетки і скриті вороги
24.02.2023 12:59 Відповісти
так не на заяви потрібно дивитися а на дії !!! хто зірвав в липні 2020 року міжнародну контртерорестичну операцію з піймання кочапських терористів з чвк "вагнер" ???

Справа Вагнерівців (внутрішня кодова назва «Авеню», також відома як «Вагнергейт») - спецоперація українських спецслужб, спрямована на викриття та вербовку (Авеню 1) з наступним затриманням (Авеню 2) найманців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9A_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0 приватної компанії Вагнера , зокрема осіб причетних до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%86%D0%BB-76_%D1%83_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 збиття Іл-76 у Луганську та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 збиття Boeing 777 біля Донецька , здійснена за непідтвердженої офіційно співучасті США із залученням авіаліній Туреччини. Ймовірний зрив завершальної стадії другого етапу (Авеню-2) спецоперації стався через відкладання її критичного етапу або витік інформації після доповіді в Офісі Президента України. Зі слів очільника спецоперації, на її перенесенні наполягав голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 офісу президента . Опублікована журналістами інформація про перенесення та зрив завершальної стадії операції призвела до широкого суспільно-політичного резонансу в Україні, критиці за це піддались Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський та Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Єрмак .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2#cite_note-4 [4]

Факт існування самої операції піддавався сумнівам офісом президента.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2#cite_note-6 [6] Згодом президент визнав існування такої операції, але звинуватив інші країни у тому, що Україну втягнули в цю операцію. На думку представників партії «Європейська солідарність», зрив операції завдав міжнародних репутаційних збитків Україні, репутаційних збитків службі розвідки, поставив під ризик агентуру України в інших країнах, спричинив переслідування учасників та організаторів операції.

За твердженням одного із основних розслідувачів операції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%94%D0%B2 Христо Грозєва сам факт відкладення операції міг спричинити її зрив, адже надто довге перебування бойовиків кампанії Вагнера у Білорусі не могло пройти непоміченим. Хід операції та обставини проведення та розголошення «Авеню» викладено Христо Грозєвим разом із журналістами https://uk.wikipedia.org/wiki/Bellingcat Bellingcat в опублікуваному розгорнутому дослідженні під назвою «Вагнергейт». Грозєв прокоментував деталі в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латинінійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2#cite_note-7 [7] , де назвав злив операції однією особою з Офісу Президента серед фейків навколо заходу
24.02.2023 13:14 Відповісти
якщо Петро Порошенко по вашому був "барига на краві" то чому у портноаських судах що тепер вірно служать зеленим криворагульним наркоманам усі справи проти нього розвалилися !!!
чому так званий "міністр оборони" купує яйця для ЗСУ по 17 грн./шт, картоплю по 22 грн./кг, коли на розздрібному ринку вони коштують у 3-3.5 рози дешевше, а якщо закупляти оптом по довготермінових контрактах то ціна буде ще на 20-30% дешевше роздрібної ??? чому якась зелена наркоманська наволоч монополізувала ввезення безпілотників для ЗСУ і дре на тому подвійну ціну ???



24.02.2023 13:44 Відповісти
Слухай, ну навіть Вілкули (!!!!!!!!!!!! Вілкули!!!!!!!!!!!!!!!!) виявились більшим патріотами ніж зелупня
Чи вже давай фоточкі партії регіонів з Порошенком викладай, бо міша падаляк висер не зарахує
24.02.2023 13:04 Відповісти
"Слухай, ну навіть Вілкули (!!!!!!!!!!!! Вілкули!!!!!!!!!!!!!!!!) виявились більшим патріотами ніж зелупня" - - думаю майже такими самими
24.02.2023 13:35 Відповісти
не кажи, Вілкули ж через Беннета до ***** не дзвонили і особистих гарантій виключно собі не просили, тому в рівні кінченості наш зелесяйний боневтік оманович просто недосяжний
24.02.2023 13:48 Відповісти
То покажи де це він закликає у 12му. Буду вдячний. Але як не покажеш - вибачся.
24.02.2023 13:18 Відповісти
Вашу мать. Війна в країні, а все дальше владу ділять. Ділити будете після перемоги. А зараз, по діючому законодавству.
24.02.2023 12:53 Відповісти
ти це зеленим наркоманам розкожи, які позбавили НД права участі у засіданнях ВР тільки за те що він типу "образив", а по факту сказав правду про диектора ксерокса жОПи криворагульного прі3.14здента-наркомана і посуміснитву агента фсб єрмака !!!



24.02.2023 13:06 Відповісти
Родина, родина. Від батька й до сина.
24.02.2023 13:09 Відповісти
24.02.2023 12:53 Відповісти
Вони до війни робили все, щоб знищувати усі надбання громадянського суспільства, реформу децентраліцаї і т.п., і під час війни продовжують це робити, коли з'являться час між навалами по розкраданню грошей з бюджету.
24.02.2023 12:54 Відповісти
Ну зашли к Вове, так и так- не можем ни одного решения в Чернигове в свою пользу провесии. Как вариант- закинем пробный шар, ввести "военную администрацию". Тогда в следующий заход можно и Кличка и Филатова выкинуть.
24.02.2023 12:54 Відповісти
маленька хрипата зелупа хоче вирости в велике хрипате *****???
24.02.2023 12:57 Відповісти
Потоки не можуть поділити. Це ж яка підтримка йде на відновлення.
24.02.2023 12:59 Відповісти
Може там більшість депутатів опзж .
24.02.2023 13:02 Відповісти
26 мандатів має " Рідний дім" Атрощенка, і ще по 4 мандати у ЄС, Опзж і слуг

http://otg.cn.ua/%D0%9E%D0%A2%D0%93-item/chernigivska/
24.02.2023 15:56 Відповісти
Сейчас, под шумок войны, пользуясь тем, что оппозиционные силы стараются критиковать их по минимуму они углядели шанс маргинализировать оппозицию, оппозиционные СМИ и выстроить авторитарную систему правления.
Просто им очень не хочется возвращаться в квартал и опять играть на пианино перед олигархами.
Просто им очень не хочется возвращаться в квартал и опять играть на пианино перед олигархами.
24.02.2023 13:02 Відповісти
Ге ж...
Попросімо панів відмовитись від бажання панувати!
24.02.2023 13:02 Відповісти
"Слугам" Україна, в Європі, і не потрібна.
Їм потрібна калька з мордора. Коли вони, їх бізнес, маєтки діти в Європі- Америці, а нарід хрін, без солі, доїдає, під возвеличення найвеличніВшивого та його партії, з зЕбілМарафону.
Країною керує, совкова молодЬож, під патронатом недобитих комуняк.
24.02.2023 13:07 Відповісти
Так ''зелена шушера'' цього і добивається,щоб потім розповідати-"нас не беруть в ЄС, треба щось своє створювати''. А створювати вони язиками вміють!
24.02.2023 13:11 Відповісти
Добавлю - Зелена шушера, а особливо сивочола шушера - це настоящі вороги України.
24.02.2023 13:38 Відповісти
Все просто - Атрошенко і Кличко .......
Далі потрібно пояснювати?
24.02.2023 13:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=igC2C4EGG-c "БЄСПРЄДЄЛ" У РАДІ!🤬 Лероса викинули назавжди?!
24.02.2023 13:46 Відповісти
Думайте про Україну, поважайте Україну.
24.02.2023 16:04 Відповісти
А кто в оп воду мутит ?
24.02.2023 16:27 Відповісти
 
 