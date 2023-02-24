Така практика точно не наблизить Україну до Євросоюзу, - Гончаренко розкритикував наміри знищити самоврядування в Чернігові

Ліквідація міської ради Чернігова не має під собою підстав і проводиться лише тому, що в ній із 42 депутатів всього 4 представники "Слуги народу". Тому рішення про передачу повноважень міськради військовій адміністрації не буде сприйнято демократичними країнами і може позбавити Україну підтримки іноземних партнерів.

Про це заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат України Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"У Верховну Раду України зайшов проєкт рішення про знищення місцевого самоврядування в Чернігові. Ми приймали закон, який дозволяє вводити пряму президентську адміністрацію в містах після деокупації. Ну логічно: в Херсоні немає мера, немає депутатів, система зруйнована – звичайно, це треба робити. Але при чому тут Чернігів? Місто ніколи не було взяте ні на одну секунду. Депутати міської ради всі присутні. Невже одна причина в тому, що в міській раді Чернігова всього 4 "слуги народу" із 42 депутатів? Це єдина причина, що треба розпустити міську раду Чернігова, яка обрана голосами чернігівців", - заявив Олексій Гончаренко.

Він наголосив, що це рішення стане прецедентом, після якого можна буде знищити самоврядування в будь-якому іншому місті України. І така практика точно не наблизить Україну до Євросоюзу.

"Ось цей флажок у нас – Європейський Союз. Де в Європейському союзі можна взяти і розігнати міську раду? Просто тому, що так хочеться? А хто буде завтра? Дніпро? Львів? Київ? Яке місто, де захочеться поставити свого, не питаючи людей? Ми куди рухаємось, друзі? Ви розумієте, ви просто країну ставите в таку ситуацію, яка може знищити всю підтримку до нас. Хто завтра буде допомагати Україні? Місцеве самоврядування – це наріжний камінь європейськості! Парламентаризм – наріжний камінь! Свобода України – це запорука перемоги!" - наголосив Гончаренко.

