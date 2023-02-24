Російські загарбники вишукують нову тактику, загроза застосування шахедів та ракетних ударів зберігається, - ОК "Південь"

Виключати можливість застосування армією РФ дронів-камікадзе Shahed, завдання ракетних ударів в день річниці початку повномасштабного вторгнення не можна. Однак, ворог може завдати удару і після 24 лютого.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяINFORM.

"Ми розуміємо, що ворог відстежує не тільки наші дії, але й нашу реакцію на те, як діє він - тобто, зараз ми не спостерігаємо активності в морі, але фіксуємо, що активізувалися наземні обстріли вздовж лінії фронту, зокрема, сьогодні було обстріляне правобережжя Херсона", - йдеться в повідомленні.

За словами Гуменюк, зменшення активності ворога на морях може свідчити про вишукування нової тактики. Зараз у Чорному морі немає ворожих ракетоносіїв. Проте протягом дня зберігається ймовірність застосування "шахедів", не виключена і ракетна атака.

"Крім того, можемо сказати, що усвідомлюючи, що ми зосереджені на датах 23-24 лютого, ворог може вичекати цей період і завдати удару пізніше. Треба бути напоготові та не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - зазначила Гуменюк.