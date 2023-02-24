Над Бундестагом підняли прапор України. ФОТО
24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення, німецький Бундестаг підняв прапор України над своєю будівлею у центрі Берліна.
Про це йдеться у заяві парламенту Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
На додаток до прапорів на східній та західній сторонах будівлі Рейхстагу, державний прапор України також майорить на південно-західній вежі будівлі Рейхстагу.
"Таким чином, президія Бундестагу підтримала ініціативу німецько-української парламентської групи, щоб продемонструвати особливо чіткий знак солідарності з українським народом у цей день", - йдеться у заяві.
Також повідомляється, що на початку пленарного засідання у четвер, 2 березня, канцлер Олаф Шольц виступить з урядовою заявою на тему "Рік переломного моменту - зміцнення безпеки Німеччини та альянсів, які продовжують підтримувати Україну". Після урядової заяви відбудуться дебати.
кстати по тексту перепутаны Бундестаг и Рейхстаг. Рейхстаг на фото. Это ПАРЛАМЕНТ. А Бундестаг справа от него, на фото его не видно. Это - здание ПРАВИТЕЛЬСТВА.
с чего бы парламентариям что-то рассказывать про здание ПРАВИТЕЛЬСТВА? глупо как-то.
Кстати, это все то же здание. Менялся только стеклянный купол.
На здании надпись "Dem deutschen Volke" «Немецкому народу».
Справа зданий нет, слева застекленное здание, где находятся кабинеты депутатов.
Напротив находится канцелярия, где находится канцлер.
"Щиро дякуємо! З Леопардами можно павторить !" 😂
Дякуємо німецькому народу!
"З Леопардами можно повторити, bitte!"
Ми "взяли" Берлін та Німеччину сміливістю та щирістю!
А кацапам рекомендовано для читання "Сказочку про волшебное слово" - вчитись говорити "пожалуйста" та "спасибо"
Можна й фанерний Рейстаг спалити...
Тра-та-та, бах-бах.... 😂
Ви резидент Німеччини?
Пані Валентина мабуть Громадянка Німеччини, а це найвище звання в демократичній державі
Це круто, завоювати приязнь та дружбу з Німеччиною!
Дякуємо, Германіє !
но теперь, когда здесь много украинцев, ситуация изменилась. Очень многие немцы не терпят пророссийских настроений, а я потихоньку тоже занимаюсь просветительской работой.