Над Бундестагом підняли прапор України. ФОТО

24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення, німецький Бундестаг підняв прапор України над своєю будівлею у центрі Берліна.

Про це йдеться у заяві парламенту Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На додаток до прапорів на східній та західній сторонах будівлі Рейхстагу, державний прапор України також майорить на південно-західній вежі будівлі Рейхстагу.

"Таким чином, президія Бундестагу підтримала ініціативу німецько-української парламентської групи, щоб продемонструвати особливо чіткий знак солідарності з українським народом у цей день", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що на початку пленарного засідання у четвер, 2 березня, канцлер Олаф Шольц виступить з урядовою заявою на тему "Рік переломного моменту - зміцнення безпеки Німеччини та альянсів, які продовжують підтримувати Україну". Після урядової заяви відбудуться дебати.



