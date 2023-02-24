УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7812 відвідувачів онлайн
Новини
6 371 46

Над Бундестагом підняли прапор України. ФОТО

бундестаг

24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення, німецький Бундестаг підняв прапор України над своєю будівлею у центрі Берліна.

Про це йдеться у заяві парламенту Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На додаток до прапорів на східній та західній сторонах будівлі Рейхстагу, державний прапор України також майорить на південно-західній вежі будівлі Рейхстагу.

"Таким чином, президія Бундестагу підтримала ініціативу німецько-української парламентської групи, щоб продемонструвати особливо чіткий знак солідарності з українським народом у цей день", - йдеться у заяві.

Читайте: Шольц: Нас вражає мужність українців. Підтримуватимемо, скільки буде потрібно

Також повідомляється, що на початку пленарного засідання у четвер, 2 березня, канцлер Олаф Шольц виступить з урядовою заявою на тему "Рік переломного моменту - зміцнення безпеки Німеччини та альянсів, які продовжують підтримувати Україну". Після урядової заяви відбудуться дебати.

Над Бундестагом підняли прапор України 01
Над Бундестагом підняли прапор України 02

Автор: 

Німеччина (7661) прапор (493) підтримка (637) Бундестаг (197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Кацапи брали картонний Рейстаг, а ми "взяли" справжній
показати весь коментар
24.02.2023 13:05 Відповісти
+16
Дякумо, Германіє!
показати весь коментар
24.02.2023 13:13 Відповісти
+15
***** в замешательстве...
показати весь коментар
24.02.2023 13:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.02.2023 13:02 Відповісти
да у них с начала войны весь центр был увешан флагами Украины.Разве что над Бундестагом не поднимали.
кстати по тексту перепутаны Бундестаг и Рейхстаг. Рейхстаг на фото. Это ПАРЛАМЕНТ. А Бундестаг справа от него, на фото его не видно. Это - здание ПРАВИТЕЛЬСТВА.
с чего бы парламентариям что-то рассказывать про здание ПРАВИТЕЛЬСТВА? глупо как-то.
показати весь коментар
24.02.2023 13:27 Відповісти
Рейхстаг был до эпохи нацизма. После этого он называется Бундестаг.
Кстати, это все то же здание. Менялся только стеклянный купол.
На здании надпись "Dem deutschen Volke" «Немецкому народу».
Справа зданий нет, слева застекленное здание, где находятся кабинеты депутатов.
Напротив находится канцелярия, где находится канцлер.
показати весь коментар
24.02.2023 15:02 Відповісти
***** в замешательстве...
показати весь коментар
24.02.2023 13:03 Відповісти
пропагандони в шоці будуть викрикати --націсти
показати весь коментар
24.02.2023 13:04 Відповісти
ще й кольори прапору ФРН схожі на суміш кольорів прапору червоного сектора та України)))
показати весь коментар
24.02.2023 13:23 Відповісти
У дєдиваєватьєлєй рвуЦЦА пукани
показати весь коментар
24.02.2023 13:21 Відповісти
Не вистачає ще надпису на стіні Рейхстагу:
"Щиро дякуємо! З Леопардами можно павторить !" 😂

Дякуємо німецькому народу!
показати весь коментар
24.02.2023 14:00 Відповісти
Звиняйте,
"З Леопардами можно повторити, bitte!"
показати весь коментар
24.02.2023 14:17 Відповісти
Берлін наш!
показати весь коментар
24.02.2023 13:03 Відповісти
Так!
Ми "взяли" Берлін та Німеччину сміливістю та щирістю!

А кацапам рекомендовано для читання "Сказочку про волшебное слово" - вчитись говорити "пожалуйста" та "спасибо"
показати весь коментар
24.02.2023 14:05 Відповісти
Кацапи брали картонний Рейстаг, а ми "взяли" справжній
показати весь коментар
24.02.2023 13:05 Відповісти
При чому двічі. 😊 Перший раз - лейтенант Берест у 1945 році через бойові дії. Другий раз - цілком мирно. От лише першого разу Берест встановив не синьо-жовтий, а червоний прапор. Але цей прикрий факт стався тому, що за 20 років до цього Украхна була поневолена кацапськими комуно-імперцями.
показати весь коментар
24.02.2023 13:15 Відповісти
І без жодного вистріленого набою!
показати весь коментар
24.02.2023 15:32 Відповісти
Рашисты всю жизнь мечтали там повесить свой власовский флаг. Но вышло так что там оказался флаг Украины
показати весь коментар
24.02.2023 13:10 Відповісти
Все можна виправити. У "фотошопі".
показати весь коментар
24.02.2023 13:12 Відповісти
Та без проблем!
Можна й фанерний Рейстаг спалити...

Тра-та-та, бах-бах.... 😂
показати весь коментар
24.02.2023 14:07 Відповісти
😂
показати весь коментар
24.02.2023 15:04 Відповісти
Вчіться кацапи, хоча пізно вже.
показати весь коментар
24.02.2023 13:12 Відповісти
Дякумо, Германіє!
показати весь коментар
24.02.2023 13:13 Відповісти
Gerne
показати весь коментар
24.02.2023 13:54 Відповісти
Gerne?
Ви резидент Німеччини?
показати весь коментар
24.02.2023 14:04 Відповісти
Бери выше!
Пані Валентина мабуть Громадянка Німеччини, а це найвище звання в демократичній державі
показати весь коментар
24.02.2023 14:10 Відповісти
Привіт, Алекс. Я громадянка Португалії, але з 2014 року проживаю з сином в Німеччині. І в Португалії і в Німеччині маю підтвердження диплому України, в Португалії мій диплом був першим. Так, я громадянка демократичної країни.
показати весь коментар
24.02.2023 17:24 Відповісти
Матьора « патріотка»
показати весь коментар
24.02.2023 18:05 Відповісти
"Кузькіну мать" міг показати хрущов. А нинішні вожді мацковської орди - сцикливі потвори-кедебісти.
показати весь коментар
24.02.2023 13:30 Відповісти
Наш батько - Бандера, про це й не мріяв...
показати весь коментар
24.02.2023 13:15 Відповісти
Мда...
Це круто, завоювати приязнь та дружбу з Німеччиною!

Дякуємо, Германіє !
показати весь коментар
24.02.2023 14:12 Відповісти
Дякуємо Німеччині!
показати весь коментар
24.02.2023 13:19 Відповісти
Но почему-то выходцы с совка(немцы),заехавшие в Германию, больше всех топят за кацапов-хоть жить предпочли на Fatherland.😄
показати весь коментар
24.02.2023 13:20 Відповісти
В начале я могу сказать да
но теперь, когда здесь много украинцев, ситуация изменилась. Очень многие немцы не терпят пророссийских настроений, а я потихоньку тоже занимаюсь просветительской работой.
показати весь коментар
24.02.2023 15:09 Відповісти
"русаки" отравлены московским телевидением, которое продолжают беспрепятственно смотреть через интернет. Они неисправимы
показати весь коментар
24.02.2023 17:31 Відповісти
приятно. помню, в мае весь центр Берлина был увешан украинскими флагами - все музеи Острова музеев, все корпуса универа Гумбольдта.. было приятно.
показати весь коментар
24.02.2023 13:24 Відповісти
У нас у кожному закладі були куточки Пам'яті жертв війни і Молитви за Україну. До сьогодні плакати усюди про допомогу Україні.
показати весь коментар
24.02.2023 13:56 Відповісти
На свинособачих болотах сьогодні суттєво потеплішає від палання ватних пердаків.
показати весь коментар
24.02.2023 13:39 Відповісти
Когда в Украину пойдут леопарды под Украинскими флагами, тогда можно будет сказать, что Германия полностью на стороне Украины. Всё остальное - фарисейство.
показати весь коментар
24.02.2023 13:43 Відповісти
Та ну на! 😂
показати весь коментар
24.02.2023 14:13 Відповісти
Так, так. В искренность Штайнмаера, а також Щрёдера и многих других, кто сегодня заседает в Бундестаге, я уже никогда не поверю!
показати весь коментар
24.02.2023 14:43 Відповісти
Ага хвашисти ...я ж вам казав ...Буде сьогодні солов'єв піною з рота кричати
показати весь коментар
24.02.2023 13:50 Відповісти
Вова Пуйло аж поперхнулся
показати весь коментар
24.02.2023 13:59 Відповісти
Сегодня вечером у Скабеевой - ВСУ повернули на запад и взяли Рейхстаг. Все в помощь немцам его освободить.
показати весь коментар
24.02.2023 14:07 Відповісти
Егоров с Кантарией в гробу матерятся.
показати весь коментар
24.02.2023 15:33 Відповісти
СПАСИБО ГЕРМАНИЯ!
показати весь коментар
24.02.2023 15:49 Відповісти
Ми взяли Рейхстаг без штурму!
показати весь коментар
24.02.2023 18:07 Відповісти
 
 