Викрадення дітей є складовою геноциду українського народу, який скоює Росія, - уповноважена з прав дитини Герасимчук

Радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук закликала світову спільноту долучитися до порятунку українських дітей, яких агресор викрадає та примусово вивозить до Росії або на тимчасово окуповані території, адже такі дії є однією зі складових злочину геноциду українського народу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента України, про це йдеться у виступі Дар’ї Герасимчук на заході високого рівня "Грубі порушення прав людини через агресію проти України", який відбувся в залі Ради з опіки у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Герасимчук розповіла, що, за даними на лютий поточного року, російські військові вбили 461 дитину та поранили 927 малюків. Чітко ідентифіковано 16 221 дитину, яку окупанти незаконно примусово вивезли з території України. Однак реальна кількість силоміць вивезених українських дітей сягає сотень тисяч.

За її словами, повернути на батьківщину вдалося всього 307 юних українців. Їхні розповіді після повернення дали змогу визначити сценарії викрадення українських неповнолітніх громадян та дій представників Російської Федерації щодо них.

На прикладі історій кількох дітей уповноважена поінформувала про п’ять сценаріїв вивезення. Перший – коли росіяни примусово переміщують дітей після вбивства їхніх батьків. Другий сценарій – дітей вилучають безпосередньо з родини. Третій – розділення дітей і батьків під час фільтрації. Четвертий сценарій – створення непридатних для життя умов і пропозиція передати дітей на оздоровлення та відпочинок. І п'ятий – вивезення дитячих закладів у повному складі.

"Маємо зробити все від нас залежне, щоб урятувати українських дітей, бо завтра таке може статися з будь-якою дитиною з будь-якої країни світу! І сьогодні кожен із вас може й має вирішити, що він особисто може зробити для допомоги українським дітям, а отже, дітям світу", – заявила Герасимчук.

Захід високого рівня був скликаний та проведений Постійним представництвом України при ООН спільно з постійними представництвами 36 держав – членів Організації Об’єднаних Націй та Представництвом ЄС напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час зустрічі увагу було зосереджено на наслідках війни для прав людей, зокрема дітей.

У заході взяли участь представники ООН, правозахисних та неурядових організацій, експерти, аналітики, науковці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано вже понад 16 тис. українських дітей, викрадених РФ, - уповноважена з прав дитини Герасимчук