10-й пакет санкцій проти РФ майже узгоджено, робота триває, - посол Польщі в ЄС Садось

Посли країн-членів Європейського Союзу практично узгодили десятий пакет санкцій для Росії, залишилося дочекатися позиції двох держав-членів щодо однієї з пропозицій. Робота триває.

Про це повідомив постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уночі Польща представила компромісну пропозицію щодо імпорту синтетичного каучуку з Росії. Передбачає відповідні перехідні періоди та механізм щомісячного зниження ліміту. Ми чекаємо на остаточну позицію двох держав-членів, які хочуть продовжити імпорт цієї продукції з Росії. Сподіваємося на їхні позитивні відгуки", - сказав він у п'ятницю в Брюсселі журналістам. При цьому посол не назвав, про які конкретно країни йдеться.

Говорячи про досягнуті домовленості, Садось повідомив, що посли домовилися про притягнення до відповідальності фізичних і юридичних осіб, винних у незаконній депортації українських дітей, також є політична угода щодо імпорту алмазів у координації з партнерами по G7. Крім того, посли домовилися про наступні кроки щодо атомної галузі.

"Шведське головування запевнило всі держави-члени, що інтенсивна робота щодо санкцій проти Білорусі розпочнеться з понеділка", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції ЄС проти РФ не вдалося узгодити, через позицію Польщі, яка вимагає їхнього посилення, - Politico

Раніше представники ЄС, зокрема високий представник з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель висловлювали впевненість, що десятий пакет санкцій буде схвалено до першої річниці російського вторгнення в Україну - до 24 лютого.

Обіцяли до річниці вторгнення.
Це називається не вір обіцяному?
24.02.2023 13:15 Відповісти
Как насчет прекратить покупать нефть из россии, как обещали в прошлом году? А потом уже указывать другим странам, что они делабт не так.
24.02.2023 13:21 Відповісти
Угорські посіпаки х**** вкотре заблокують. Давно слід було викинути їх з НАТО та ЄС і відправити у "таможєнний саюз" та ОДКБ, де якраз їхнє місце.
24.02.2023 13:37 Відповісти
Да без проблем, не может польский дипломат назову я - Германия и Италия. Потому что промышленности обеих этих стран необходим этот продукт = синтетический каучук. Это единственное исключение из всего пакета, охватывающего продукты, которые россия не может получить через третьи страны - в частности детали двигателей, антены, краны, спец.машины, а также запасные части для машин и силовых установок. Польша торпедирует весь пакет из-за одного исключения.
24.02.2023 13:49 Відповісти
 
 