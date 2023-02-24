10-й пакет санкцій проти РФ майже узгоджено, робота триває, - посол Польщі в ЄС Садось

Посли країн-членів Європейського Союзу практично узгодили десятий пакет санкцій для Росії, залишилося дочекатися позиції двох держав-членів щодо однієї з пропозицій. Робота триває.

Про це повідомив постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уночі Польща представила компромісну пропозицію щодо імпорту синтетичного каучуку з Росії. Передбачає відповідні перехідні періоди та механізм щомісячного зниження ліміту. Ми чекаємо на остаточну позицію двох держав-членів, які хочуть продовжити імпорт цієї продукції з Росії. Сподіваємося на їхні позитивні відгуки", - сказав він у п'ятницю в Брюсселі журналістам. При цьому посол не назвав, про які конкретно країни йдеться.

Говорячи про досягнуті домовленості, Садось повідомив, що посли домовилися про притягнення до відповідальності фізичних і юридичних осіб, винних у незаконній депортації українських дітей, також є політична угода щодо імпорту алмазів у координації з партнерами по G7. Крім того, посли домовилися про наступні кроки щодо атомної галузі.

"Шведське головування запевнило всі держави-члени, що інтенсивна робота щодо санкцій проти Білорусі розпочнеться з понеділка", - додав він.

Раніше представники ЄС, зокрема високий представник з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель висловлювали впевненість, що десятий пакет санкцій буде схвалено до першої річниці російського вторгнення в Україну - до 24 лютого.