Фон дер Ляєн про "мирний план" Китаю: Пекін обрав сторону, коли обрав необмежену дружбу з РФ

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн холодно прийняла "мирний" план врегулювання війни РФ проти України від Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За її словами, пропозиції Китаю варто розглядати лише на певному фоні його дій.

"І це той фон, на якому Китай прийняв сторону, підписавши, наприклад, угоду про необмежену дружбу прямо перед тим, як почалося вторгнення Росії в Україну", - сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз розгляне документ КНР саме у такому контексті.

