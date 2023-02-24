УКР
Фон дер Ляєн про "мирний план" Китаю: Пекін обрав сторону, коли обрав необмежену дружбу з РФ

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн холодно прийняла "мирний" план врегулювання війни РФ проти України від Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За її  словами, пропозиції Китаю варто розглядати лише на певному фоні його дій.

"І це той фон, на якому Китай прийняв сторону, підписавши, наприклад, угоду про необмежену дружбу прямо перед тим, як почалося вторгнення Росії в Україну", - сказала вона.

Фон дер Ляєн  наголосила, що Європейський Союз розгляне документ КНР саме у такому контексті.

А що европейські діячі чекали від Китаю?
24.02.2023 13:29 Відповісти
"І це той фон, на якому Китай прийняв сторону, підписавши, наприклад, угоду про необмежену дружбу прямо перед тим, як почалося вторгнення Росії в Україну".

Косі не знали про наміри ...уйла. Вірю. Вірю.
24.02.2023 13:37 Відповісти
Пропоную на деякий час перенести обговорення китайського "мирного плану". До офіційної зустрічі на українсько-китайському кордоні
24.02.2023 13:49 Відповісти
хіба що українсько-тайванському.бо ***** пішли ті жовтосракі комуняки,і нічого їм рашку "дарувати",бо китай це та сама рашка але ще й дуже голодна...
24.02.2023 14:34 Відповісти
ku*wa, лище несповна розуму люди можуть довіряти червонодупим комунякам звідки б вони не були. Лише мертвий червоний може викликати довіру. Та й то ліпше його утилізувати.
24.02.2023 14:26 Відповісти
при чому в мертвого комуняку варто потикати списом,щоб пересвідчитись що та падло дійсно здохла.
24.02.2023 14:36 Відповісти
Урсула засадила Китаю по самісінькі *********.
24.02.2023 15:40 Відповісти
 
 