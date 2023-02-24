В Чорному морі - три кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них немає, - Генштаб
В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три російські кораблі, в Азовському - один. Ракетоносіїв "Калібрів" серед них немає.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні, на 10-ту ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожі кораблі для контролю морських комунікацій; в Азовському морі - один ворожий корабель; в Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них - п'ять є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може становити 72 ракети", - йдеться в повідомленні.
А тому, що в України певне вже є ракети з потрібною дальністю, щоби дістати таки всі ці рашистські калабрі-носії і вони більше не змогли не лише ціляти по цивільних об'єктах, а й плавати.