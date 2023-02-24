УКР
В Чорному морі - три кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них немає, - Генштаб

рф,корабель,калібр

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три російські кораблі, в Азовському - один. Ракетоносіїв "Калібрів" серед них немає.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, на 10-ту ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожі кораблі для контролю морських комунікацій; в Азовському морі - один ворожий корабель; в Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них - п'ять є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може становити 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Азовське море (1619) Генштаб ЗС (7118) корабель (1622) ракети (4144) Чорне море (1688)
Данілов нахвалявся що дальність для нас не має значення. Так чому вони там бовтаються?
24.02.2023 13:56 Відповісти
Але Ігнат рубашку рвав що 23-24 лютого буде Армагедон ракетний ...ІПСО від Ігната ? Трудову видайте йому в понеділок ,а Арестовича назад бо Х-22 ми збиваємо і досить успішно ...Із 12 випущених Х-22 16 лютого збили 10 ...
24.02.2023 14:18 Відповісти
А чому немає ?
А тому, що в України певне вже є ракети з потрібною дальністю, щоби дістати таки всі ці рашистські калабрі-носії і вони більше не змогли не лише ціляти по цивільних об'єктах, а й плавати.
24.02.2023 14:36 Відповісти
 
 