В Чорному морі - три кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них немає, - Генштаб

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три російські кораблі, в Азовському - один. Ракетоносіїв "Калібрів" серед них немає.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, на 10-ту ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожі кораблі для контролю морських комунікацій; в Азовському морі - один ворожий корабель; в Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них - п'ять є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може становити 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

