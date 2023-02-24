УКР
Рада денонсувала договір з РФ про використання Азовського моря та Керченської протоки

Верховна Рада денонсувала договір між Україною та РФ про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської проток

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроект №0182 проголосували загалом 303 народні депутати.

Договір був підписаний 24 грудня 2003 року в Керчі та ратифікований у квітні 2004 року.

Також 305 нардепів віддали голоси за законопроєкт №0183 про вихід з Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва.

"Парламент денонсував всі договори з рф щодо Азовського моря!" - написав Железняк.

Треба казати внутрішньо-Українське Азовське озеро.
показати весь коментар
24.02.2023 14:00 Відповісти
Корито.
Але Українське.
показати весь коментар
24.02.2023 14:04 Відповісти
..быстро работают.. на износ..
показати весь коментар
24.02.2023 14:03 Відповісти
Год прошел. Ну это не в Азию кататься ,трансов ***** или наоборот. А как там с безвизом и дипотношениями с белопарашей?
показати весь коментар
24.02.2023 14:04 Відповісти
Данилов казав, що відстань вже не проблема. Територіальні води не підпадають під територію параші. Порушень не буде.
показати весь коментар
24.02.2023 14:07 Відповісти
А кацапський корабель в територіальних водах в межах кордонів визнаних світовим товариством 1991 року, це "законни цели". А міжнародні води. це не територія параші. Топи ЗСУ кацапів.
показати весь коментар
24.02.2023 14:22 Відповісти
Тобто до сьогодняшнього дня, спвпраця по Азовському морю і Керченській протоці з московщиною тривала ? Ну і як, коли мордор об'явив Азовське море своїм внутрішнім, а вибух мосту в Крим це видно наслідок співпраці.
показати весь коментар
24.02.2023 14:17 Відповісти
Це тре було зробити у 2014 році. Тоді б в Азовське море могли би заходии військови кораблі НАТО. А Керченский міст строити могли би тільки з нашего дозволення. Ви говорите що у Порошенко діплом міжнародника ? Ну, ну !
показати весь коментар
24.02.2023 14:53 Відповісти
казав мій покійний батько диплом не добавляє розуму а надає спеціальність.
показати весь коментар
24.02.2023 15:07 Відповісти
Судячи із стилю та безграмотності тобою написаного , у тебе , мабуть , навіть з атестатом про середню освіту не все добре було ((
показати весь коментар
24.02.2023 17:57 Відповісти
бачу ти як собака, "щось" розумієш а сказати не можеш....
показати весь коментар
24.02.2023 20:24 Відповісти
Ще 305 депутатам треба було проголосувати за відкриття кримінальних проваджень та притягнення до кримінальної відповідальності усіх тих ПОСІПАК з організованого злочинного угрупування, червонодупого кремлядського пахана, кічми з 1994 по 2013 роки котрі укладали з підоросією УСІ ці завідомо злочинні договора про (співпрацю) і здачу ІСТОТНИХ інтересів УКРАЇНИ, котрі відробляли прокремлядські підороські хабарі та кеши у своїх власних інтересах...!!!
показати весь коментар
24.02.2023 15:12 Відповісти
Не прошло и...
показати весь коментар
24.02.2023 16:19 Відповісти
Это зря. Денонсировать нужно было после деоккупации. Тупая зелень.
показати весь коментар
24.02.2023 16:41 Відповісти
Можна просто прийняти закон про те що Україна не отримала незалежність в 1991 році, а Відновила! Її після визвольних змагань 1917-1921 і проголосити правонаступницею УНР і Української Держави Скоропадського.
Тоді і кордони 1918 року стануть відображати етнічний склад а не те як було зручно ділити територію російським губернаторам
показати весь коментар
24.02.2023 19:24 Відповісти
 
 