Рада денонсувала договір з РФ про використання Азовського моря та Керченської протоки
Верховна Рада денонсувала договір між Україною та РФ про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської проток
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За відповідний законопроект №0182 проголосували загалом 303 народні депутати.
Договір був підписаний 24 грудня 2003 року в Керчі та ратифікований у квітні 2004 року.
Також 305 нардепів віддали голоси за законопроєкт №0183 про вихід з Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва.
"Парламент денонсував всі договори з рф щодо Азовського моря!" - написав Железняк.
Але Українське.
Тоді і кордони 1918 року стануть відображати етнічний склад а не те як було зручно ділити територію російським губернаторам