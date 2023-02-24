Рада денонсувала договір з РФ про використання Азовського моря та Керченської протоки

Верховна Рада денонсувала договір між Україною та РФ про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської проток

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроект №0182 проголосували загалом 303 народні депутати.

Договір був підписаний 24 грудня 2003 року в Керчі та ратифікований у квітні 2004 року.

Також 305 нардепів віддали голоси за законопроєкт №0183 про вихід з Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва.

"Парламент денонсував всі договори з рф щодо Азовського моря!" - написав Железняк.

