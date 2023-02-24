Британія готова надати винищувачі союзникам, які передадуть Україні МіГ-29 та Су-24, - Воллес

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що Британія готова постачати винищувачі східноєвропейським союзникам, щоб вони могли відправити свої радянські винищувачі в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними видання, Воллес наполягає на тому, щоб Захід також постачав сучасні винищувачі східноєвропейським союзникам, аби ті змогли пожертвувати радянські бойові літаки Україні. Це дозволить їй отримати більше винищувачів МіГ-29 або Су-24 для захисту від російської агресії.

"Якщо країни Європи, які мають російські радянські винищувачі, хочуть пожертвувати їх Україні, ми, Захід, можемо передати їм свої винищувачі, щоб поповнити їхні запаси", – сказав Воллес.

Міністр оборони також зазначив, що країни НАТО вже навчені працювати з сучасними винищувачами, а Україна – ні.