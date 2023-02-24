УКР
Британія готова надати винищувачі союзникам, які передадуть Україні МіГ-29 та Су-24, - Воллес

воллес

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що Британія готова постачати винищувачі східноєвропейським союзникам, щоб вони могли відправити свої радянські винищувачі в Україну.

Про  це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними видання, Воллес наполягає на тому, щоб Захід також постачав сучасні винищувачі східноєвропейським союзникам, аби ті змогли пожертвувати радянські бойові літаки Україні. Це дозволить їй отримати більше винищувачів МіГ-29 або Су-24 для захисту від російської агресії.

"Якщо країни Європи, які мають російські радянські винищувачі, хочуть пожертвувати їх Україні, ми, Захід, можемо передати їм свої винищувачі, щоб поповнити їхні запаси", – сказав Воллес.

Міністр оборони також зазначив, що країни НАТО вже навчені працювати з сучасними винищувачами, а Україна – ні.

Хоча б так зробить
показати весь коментар
24.02.2023 14:04 Відповісти
не могут передать F -16 и т.д проблема не в летчиках, а в логистике и тех обслуживании. Пример - у Украины сейчас полно пушек а снарядов нет.
показати весь коментар
24.02.2023 14:11 Відповісти
Молодець. Перехідний період.
показати весь коментар
24.02.2023 14:05 Відповісти
в Африці ще повно МИГ- 15, 17 та 21. Прекрасні літаки.
показати весь коментар
24.02.2023 14:10 Відповісти
Вася, чем они прекрасны?
показати весь коментар
24.02.2023 14:24 Відповісти
сарказьм сер))))
показати весь коментар
24.02.2023 14:31 Відповісти
это не сарказм - это гандон...
показати весь коментар
24.02.2023 15:29 Відповісти
на них мій батько літав свого часу і дуже хвалив.
показати весь коментар
24.02.2023 14:45 Відповісти
А запчасти и боеприпасы к ним? А средства РЭБ на них есть? А замена неисправных блоков у нас есть? А пилоты на них есть? А инструкторы, которые подготовят этих пилотов есть?
показати весь коментар
24.02.2023 15:01 Відповісти
Нам треба максимальна кількість реактивної авіації й амуніції до неї, всі ми бачили двійки бомбардувальників які атакують некерованими ракетами, а тепер уявіть що вони працюють по 5-10 замість по 2. А якщо до них примудрити натівські баражуючі авіабомби то то ж взагалі пісня.
показати весь коментар
24.02.2023 14:11 Відповісти
РСЗО на порядок рентабельніше
показати весь коментар
24.02.2023 14:27 Відповісти
Ми досі стволи для артиллерії не навчилися робити
показати весь коментар
24.02.2023 15:57 Відповісти
тяганина
показати весь коментар
24.02.2023 14:12 Відповісти
Так никто ж не хочет даже это старье дать,даже ф-16,которые для стран НАТО уже хлам,и те давать не хотят....
показати весь коментар
24.02.2023 14:21 Відповісти
Після відміни поставок ф-35, Турція наприклад дуже хоче отримати ф-16, але навіть їх не постачають )) можливо це елемент торгів по прийому в НАТО Фінляндії і Швеції. Та і Чехія, Польща та ін. не проти мати ф16. Так що далеко не хлам, особливо на фоні аналоговнетов
показати весь коментар
24.02.2023 14:27 Відповісти
Ф-16 старье, но круче, чем миг-29.
показати весь коментар
24.02.2023 15:58 Відповісти
Нах Украине этот совковый хлам? Какая разница. Передайте свои.
показати весь коментар
24.02.2023 14:23 Відповісти
Не довіряють... Танки ще сяк-так дають, хоча й нехоча. А от з літаками відверто зволікають. Навіть з рядянськими. Якби так сильно хотіли, то давно вже б дали.
показати весь коментар
24.02.2023 14:27 Відповісти
Ермак і компашка решал дорожчіза літаки.
показати весь коментар
24.02.2023 14:29 Відповісти
Тим, хто віддадуть Су-24 тим, хто віддасть Мігі-29, мі віддамо свої літаки, але тільки якщо американці дадуть нам F-24.
показати весь коментар
24.02.2023 14:32 Відповісти
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову. Так ще на початку війни США обіцяли усім хто передасть радянські літаки Україні американські аналоги. Чому вони погодяться на британські літаки якщо не погодились на американські?
показати весь коментар
24.02.2023 14:54 Відповісти
Нідерланди ж списують своїх 60 бортів міняють на ф35. Бельгія теж знімає кілька десятків. Просто так "хочуть" надавати...
показати весь коментар
24.02.2023 14:57 Відповісти
Польща дасть нам МиГ 29, коли британці дадуть їм Тайфуни і Торнадо, але для цього спочатку поляки повинні пройти півторарічне стажування?
показати весь коментар
24.02.2023 15:14 Відповісти
Хто хоче - знаходить можливості, хто не хоче - знайде причини
показати весь коментар
24.02.2023 15:43 Відповісти
І не довіряють, певно, в якійсь мірі також. Ніхто не забув на Заході також, як після Референдуму-91 кілька пілотів з України разом з своїми МІГ-29 перелетіли назавжди в росію. А тут же йдеться далеко не про міги.
показати весь коментар
24.02.2023 15:44 Відповісти
СУ-24 ни у кого из союзников нет уже. Или Сирия с Алжиром союзники?
показати весь коментар
24.02.2023 16:03 Відповісти
 
 