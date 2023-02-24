УКР
В окупованому Мелітополі загарбники розвішують на стовпах відеокамери, щоб стежити за місцевими, - Федоров

мелітополь

Російські загарбники намагаються взяти під контроль життя окупованого Мелітополя. Тепер на стовпах розвішують відеокамери.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже рік мелітопольці чинять спротив окупантам. Не маючи сил знайти партизанів орки відчайдушно намагаються слідкувати за кожним кроком жителів", - зазначив Федоров.

За словами міського голови, окупанти останніми днями перекрили для транспорту нижню частину міста від зайвих рухів цивільних. Також через кожні 100 метрів на вулицях патрулюють озброєні військові, вони зупиняють людей і перевіряють документи й телефони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти у Мелітополі записують дітей у "юнармійці"

"Тепер встановлюють по місту камери відеоспостереження. Рашисти так і не змогли зрозуміти: навіть через рік партизаном є кожен житель в окупації. Тож будуть фільмувати, як наші люди ламають їхній недолугий "русский мир", - повідомив Федоров. 

Автор: 

Мелітополь (776) окупація (6819) Федоров Іван (653)
Камери вай фай. Чи провідний? Скільки в них наглядачів в реалі? Може муляжі?
24.02.2023 14:28 Відповісти
Скоро самі висітимуть поряд з тими камерами.
24.02.2023 14:32 Відповісти
...а вийде як завжди у тупої русні
24.02.2023 14:37 Відповісти
Оце так подарунок нашим хакерам. Відтепер буде цілодобовий стрім зі всього Маріуполя для коригування наших нових далекобійних ракет
24.02.2023 14:39 Відповісти
У нас в Днепре это называется "безпечне мисто"))
24.02.2023 14:42 Відповісти
Незабаром:
"У звільненому Мелітополі загарбників розвішують на стовпах"
24.02.2023 15:25 Відповісти
 
 