В окупованому Мелітополі загарбники розвішують на стовпах відеокамери, щоб стежити за місцевими, - Федоров

Російські загарбники намагаються взяти під контроль життя окупованого Мелітополя. Тепер на стовпах розвішують відеокамери.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже рік мелітопольці чинять спротив окупантам. Не маючи сил знайти партизанів орки відчайдушно намагаються слідкувати за кожним кроком жителів", - зазначив Федоров.

За словами міського голови, окупанти останніми днями перекрили для транспорту нижню частину міста від зайвих рухів цивільних. Також через кожні 100 метрів на вулицях патрулюють озброєні військові, вони зупиняють людей і перевіряють документи й телефони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти у Мелітополі записують дітей у "юнармійці"

"Тепер встановлюють по місту камери відеоспостереження. Рашисти так і не змогли зрозуміти: навіть через рік партизаном є кожен житель в окупації. Тож будуть фільмувати, як наші люди ламають їхній недолугий "русский мир", - повідомив Федоров.