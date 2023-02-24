Фон дер Ляєн про шлях України в ЄС: Із захопленням спостерігаємо результат навіть під час війни

Україна продовжує реформи і перетворення, необхідні для вступу в ЄС, навіть в умовах війни та боротьби проти російської агресії, і це вражає та свідчить про стійкість системи державного управління країною.

Про це сьогодні у Таллінні заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Естонії та генеральним секретарем НАТО в ході урочистостей з нагоди Дня незалежності Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Процес входження до ЄС ґрунтується на досягненнях. Він не має певних часових обмежень, але цілком залежить від країни-кандидата. Ми були вражені рішучістю України, яка прагне пройти цей складний процес так швидко, як це можливо. Великий крок вперед був зроблений, коли Україна стала країною-кандидатом. Україна все ще має багато зробити, але ми із захопленням спостерігаємо, як вона досягає результату навіть під час війни. Це також демонструє функціональну спроможність органів управління та високий рівень їх цифровізації", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що прогрес України на шляху до ЄС знаходиться в руках самої України, він залежить від того, наскільки успішно країна просуватиметься шляхом реформ та які результати покаже. При цьому Єврокомісія надаватиме українцям потужну підтримку, дорадчу і практичну допомогу у цьому процесі, запевнила фон дер Ляєн.

"Це дуже вражає - бачити потужну волю України, щоб приєднатися до Європейського Союзу, її рішучість у здійсненні ключових реформ у своїй країні, при тому, що все це відбувається на тлі боротьби проти агресора. Це видатне явище, і все в їхніх руках. В рамках процесу ми матимемо вербальну презентацію прогресу України навесні. Але ще більш важливою буде повна доповідь (восени. - Ред.), яка підіб’є підсумок прогресу всіх країн-кандидатів протягом року. Переконана, що Україна буде гідно представлена у цій доповіді, яка буде надана на розгляд країн-членів ЄС", - сказала президентка Єврокомісії.

