Фон дер Ляєн про шлях України в ЄС: Із захопленням спостерігаємо результат навіть під час війни

Україна продовжує реформи і перетворення, необхідні для вступу в ЄС, навіть в умовах війни та боротьби проти російської агресії, і це вражає та свідчить про стійкість системи державного управління країною.

Про це сьогодні у Таллінні заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Естонії та генеральним секретарем НАТО в ході урочистостей з нагоди Дня незалежності Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Процес входження до ЄС ґрунтується на досягненнях. Він не має певних часових обмежень, але цілком залежить від країни-кандидата. Ми були вражені рішучістю України, яка прагне пройти цей складний процес так швидко, як це можливо. Великий крок вперед був зроблений, коли Україна стала країною-кандидатом. Україна все ще має багато зробити, але ми із захопленням спостерігаємо, як вона досягає результату навіть під час війни. Це також демонструє функціональну спроможність органів управління та високий рівень їх цифровізації", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що прогрес України на шляху до ЄС знаходиться в руках самої України, він залежить від того, наскільки успішно країна просуватиметься шляхом реформ та які результати покаже. При цьому Єврокомісія надаватиме українцям потужну підтримку, дорадчу і практичну допомогу у цьому процесі, запевнила фон дер Ляєн.

"Це дуже вражає - бачити потужну волю України, щоб приєднатися до Європейського Союзу, її рішучість у здійсненні ключових реформ у своїй країні, при тому, що все це відбувається на тлі боротьби проти агресора. Це видатне явище, і все в їхніх руках. В рамках процесу ми матимемо вербальну презентацію прогресу України навесні. Але ще більш важливою буде повна доповідь (восени. - Ред.), яка підіб’є підсумок прогресу всіх країн-кандидатів протягом року. Переконана, що Україна буде гідно представлена у цій доповіді, яка буде надана на розгляд країн-членів ЄС", - сказала президентка Єврокомісії.

євроінтеграція членство в ЄС Євросоюз фон дер Ляєн Урсула
Дякуємо,ми теж дуже пильно спостерігаєм за нелохом,і за його корупційними схемами.
24.02.2023 14:48 Відповісти
Yад Рейхстагом підняли прапор України.

Покажіть хтось це путлєру, хай подивиться як в 21 столітті завойовують світ.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/24/7390807/
24.02.2023 14:48 Відповісти
Пані фон дер Ляєн не дуже захоплюйтесь , у нас тут місцеве зелене ***** підростає .
24.02.2023 14:53 Відповісти
Так. А вливання куда не було? В парашу?
24.02.2023 14:56 Відповісти
Я, не буду вдаватись в деталях. В параші всю армію розікрали ще в 2000-х.
...уло метал ікру. Киев не за 3, за 6 днів. парад.
24.02.2023 14:58 Відповісти
Ви дурень, чи прикидаєтесь? Мені фіолетово на запорєбрік і що там робиться. Якщо у вас всі, хто не підтримує діяльність зекоманди автоматично агенти русні, то зверніться до лікаря.
24.02.2023 16:01 Відповісти
До чого тут параша? По-вашому у нас чудове державне управління? Країна тримається на ЗСУ, патріотичності простих громадян та волонтерах, а економіка живе виключно завдяки коштам іноземних партнерів. Команда ЗЕ нулі у всьому що стосується ефективного державного управління.
24.02.2023 15:55 Відповісти
Ти *** агент.
24.02.2023 15:00 Відповісти
Українці вразив весь світ. Але, працювати треба швидко. Вразить, ще більше.
24.02.2023 14:55 Відповісти
 
 