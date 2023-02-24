Рада дозволила направляти кошти Фонду ліквідації наслідків агресії РФ на потреби армії, - Железняк

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому перші зміни до державного бюджету-2023 (8399).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Цю ініціативу підтримали 263 нардепи. Закон підтримали 272 голосами в цілому.

"Думаю що ви пам’ятаєте мою боротьбу ще з минулого року, щодо можливості використовувати гроші з "Фонд ліквідації наслідків агресії" на військові потреби. Для розуміння мова йде про 52.5 млрд грн.



І нарешті сьогодні, коли приймали# 8399 Зміни до Бюджету 2023, була врахована моя правка, яка дозволяє використовувати кошти Фонду на забезпечення потреб сектору оборони", - зазначив парламентар.

