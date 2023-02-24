УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7489 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 139 9

Рада дозволила направляти кошти Фонду ліквідації наслідків агресії РФ на потреби армії, - Железняк

гроші,зсу,виплати

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому перші зміни до державного бюджету-2023 (8399).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Цю ініціативу підтримали 263 нардепи. Закон підтримали 272 голосами в цілому.

"Думаю що ви пам’ятаєте мою боротьбу ще з минулого року, щодо можливості використовувати гроші з "Фонд ліквідації наслідків агресії" на військові потреби. Для розуміння мова йде про 52.5 млрд грн.

І нарешті сьогодні, коли приймали# 8399 Зміни до Бюджету 2023, була врахована моя правка, яка дозволяє використовувати кошти Фонду на забезпечення потреб сектору оборони", - зазначив парламентар.

Читайте: Рада ухвалила закон про прозорість в закупівлях Міноборони

Автор: 

бюджет (3075) ВР (15173) Железняк Ярослав (593)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А люди?
показати весь коментар
24.02.2023 15:06 Відповісти
Рєзніков в курсі?
показати весь коментар
24.02.2023 15:08 Відповісти
Резников там де яйця по 17.
показати весь коментар
24.02.2023 15:11 Відповісти
И никого не удивляет что ради такого решения нужна была борьба?
показати весь коментар
24.02.2023 15:10 Відповісти
Їхня депутатська військова зарплата засекречена. ....уки.
показати весь коментар
24.02.2023 15:12 Відповісти
Лярди гривень гуляють безхозними -- це ж стільки *********** можна придбати .
показати весь коментар
24.02.2023 15:13 Відповісти
На яйця пашот?
показати весь коментар
24.02.2023 15:26 Відповісти
Тобто "Дайош яйці по 20!"??
показати весь коментар
24.02.2023 16:53 Відповісти
 
 