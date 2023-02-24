УКР
Робитимемо Росію слабшою. Агресор вже платить високу ціну, заплатить іще більшу, - Шмигаль

шмигаль

Україна продовжить працювати з союзниками над ослабленням Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні під час засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна ставатиме сильнішою. А Росію ми робитимемо слабшою. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Санкції. Конфіскація активів. Ізоляція. Росія вже платить високу ціну за свою агресію. Заплатить іще більшу", - сказав прем'єр.

Він наголосив на невідворотності трибуналу для всіх воєнних і політичних злочинців.

"Усі, хто вчиняв геноцид і віддавав накази, обов'язково будуть покарані", - підсумував він.

"Україна вистояла. Україна б’ється. Україна перемагає. Україна відновиться. Ми звільнимо українську землю від загарбників. Ми побудуємо мирну, сильну та європейську Україну. Ми ніколи не забудемо подвиг тих, хто віддав своє життя за Україну. Вічна слава і пам’ять", - додав Шмигаль. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Україна ніколи не стане російською перемогою. Ніколи

"Ми ніколи не забудемо подвиг тих, хто віддав своє життя за Україну."
І покараємо тих, чиї "проё.." призвели до десятків тисяч смертей українців.
24.02.2023 15:30 Відповісти
Ти вже к вечору сам з собою розмовляєш,як завжди.Не втомився?Багато вже хильнув?Може спатки вже час?
24.02.2023 15:27 Відповісти
«А Росію ми робитимемо слабшою»
А що шмигаля росія бере на роботу?
24.02.2023 15:30 Відповісти
Перехідний період скільки? Після перемоги, після вступу в ЕС? Народ інтересує пенсії? Як в ЕС?
24.02.2023 15:24 Відповісти
У Вас зарплати не менші аналогів ЕС.Скаже, що менше.
24.02.2023 15:25 Відповісти
Ти вже к вечору сам з собою розмовляєш,як завжди.Не втомився?Багато вже хильнув?Може спатки вже час?
24.02.2023 15:27 Відповісти
В раші ніхто не буде яйця купувати по 17 не ослабите. Не смішіть весь світ.
24.02.2023 16:08 Відповісти
Невже цей експерт знайшов схеми як пи*дити кошти з російського бюджету?
24.02.2023 15:26 Відповісти
Питання кацапії. Не має що сказати. то ти наркоман. алкаш, фашист.
24.02.2023 15:29 Відповісти
Ти вже в кнопки не потрапляєш.Багато хильнув?
24.02.2023 15:30 Відповісти
Яка тобі різниця? **** агент ФСБ.
24.02.2023 15:32 Відповісти
Ну скільки вже залив за комірець?Тільки чесно.
24.02.2023 15:33 Відповісти
Я, чую. Почекай.
24.02.2023 15:37 Відповісти
Що чуєш?
24.02.2023 15:38 Відповісти
Прекрасно. В відставці.
24.02.2023 16:07 Відповісти
24.02.2023 15:30 Відповісти
Ми, Українці.
24.02.2023 15:30 Відповісти
«А Росію ми робитимемо слабшою»
А що шмигаля росія бере на роботу?
24.02.2023 15:30 Відповісти
ЗСУ куярят парашу по всем фронтам. Жени *******. показник.
24.02.2023 15:33 Відповісти
Параше ****....
24.02.2023 15:34 Відповісти
Ще хвилин 20-30 і підеш спати🤣🤣🤣
24.02.2023 15:36 Відповісти
Може ти?
Давай не сваритись під час війни.
24.02.2023 15:39 Відповісти
Так скільки вже влив?Я нікому не скажу.
24.02.2023 15:41 Відповісти
Скільки хильнув вже?
24.02.2023 16:13 Відповісти
Пропозиції Зели в начали?
24.02.2023 15:38 Відповісти
Шмигі, Боневтіку і Арахламідії на карман? Бо, дЄрмак на майорському окладі
24.02.2023 15:40 Відповісти
Так параше *****.......
24.02.2023 15:40 Відповісти
Я не должен указывать ,кто и что должен делать,но Премьер министр должен заниматься экономикой страны.А у нас экономика в одном месте находится, рабочие места сокращаються ,цены на продукты и сопутствующие товары растут,коммуналка растет,с июля включаете налоговый пресс на малый бизнес и получите на выходе,как сами заявили,аж 900 млн грн прибыли ,в то время когда миллиарды уходят по вашим карманам ... дальше по списку.Один позитив у автомобилистов топливо подешевело и то не благодаря ,а вопреки вашим трудам.А ТЕБЯ интересует конфискация,изоляция,санкции.И ПАФОС ВАШ ПРО НЕ ЗАБУДЕМ ,НЕ ПРОСТИМ оставьте.Смешно звучит из ваших уст.Это имеет полное право сказать Залужный ,и те кто стоит на передовой, и в тылу защищая нас каждый день жертвуя своими жизнями.И то вы умудрились порезать им боевые выплаты .Ходите с протянутой рукой и просите дайте ,дайте.Неужели нельзя запустить предприятия -ящики для выпуска необходимого для фронта.Дать заказы предприятиям и тем же ФОПам на пошив аммуниции,оплатить СТО ремонт военных авто и много чего.Сборка электроники и сопутствующих аппаратов тоже по силам нашим умельцам.Все это даст людям зарплату и уверенность в завтра.Люди сейчас загибаются от безденежья.А вы все лозунги провозглашаете .Вы,попрошайки.
24.02.2023 16:22 Відповісти
 
 