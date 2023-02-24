Робитимемо Росію слабшою. Агресор вже платить високу ціну, заплатить іще більшу, - Шмигаль

Україна продовжить працювати з союзниками над ослабленням Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні під час засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна ставатиме сильнішою. А Росію ми робитимемо слабшою. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Санкції. Конфіскація активів. Ізоляція. Росія вже платить високу ціну за свою агресію. Заплатить іще більшу", - сказав прем'єр.

Він наголосив на невідворотності трибуналу для всіх воєнних і політичних злочинців.

"Усі, хто вчиняв геноцид і віддавав накази, обов'язково будуть покарані", - підсумував він.

"Україна вистояла. Україна б’ється. Україна перемагає. Україна відновиться. Ми звільнимо українську землю від загарбників. Ми побудуємо мирну, сильну та європейську Україну. Ми ніколи не забудемо подвиг тих, хто віддав своє життя за Україну. Вічна слава і пам’ять", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Україна ніколи не стане російською перемогою. Ніколи