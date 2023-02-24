УКР
На окупованій Херсонщині власників російських паспортів вербують до російської армії, - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих районах Херсонської області ворог намагається вербувати власників російських паспортів до своєї армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Окупанти активно працюють з колаборантами, а саме працівниками окупаційної "адміністрації" з місцевих, працівників поліції та ДСНС, які перейшли на сторону РФ. Росіяни не сумніваються в їх лояльності й тому активно пропонують їм укладати контракти", - йдеться у повідомленні.

В ЦНС зазначають, що наявність російських паспортів при цьому обов'язкова. В приватних бесідах росіяни анонсують майбутню мобілізацію на ТОТ й тому пропонують укласти контракт добровільно аби мати можливість "служити" в безпечних районах.

А як може бути інакше? Взяв паспорт **********, тобто склав присягу на вірність *****, значить бери автомат і йди вбивати за *********. Сподіваюсь що тих кому вдасться вижити ми ніколи більше в Україні не побачимо. Потрібно прийняти закони стосовно автоматичного позбавлення громадянства тих хто взяв паспорт ********** під час війни на окупованих територіях. Особи які взяли в руки зброю і воювали проти ЗСУ ні в якому разі після деокупації не можуть повернути собі громадянство України і мають бути примусово депортовані, позбавлені майна і права вїзду в Україну довічно.
показати весь коментар
24.02.2023 15:36 Відповісти
"Возьми паспорт - отдай жизнь!!
показати весь коментар
24.02.2023 15:47 Відповісти
А де у москалів "безпечні регіони"?
показати весь коментар
24.02.2023 15:49 Відповісти
у Монголії, Кахастані, Азербайджані, Грузії, Туретчині, тощо ...
показати весь коментар
24.02.2023 16:02 Відповісти
 
 