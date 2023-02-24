На окупованій Херсонщині власників російських паспортів вербують до російської армії, - Центр національного спротиву
На тимчасово окупованих районах Херсонської області ворог намагається вербувати власників російських паспортів до своєї армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Окупанти активно працюють з колаборантами, а саме працівниками окупаційної "адміністрації" з місцевих, працівників поліції та ДСНС, які перейшли на сторону РФ. Росіяни не сумніваються в їх лояльності й тому активно пропонують їм укладати контракти", - йдеться у повідомленні.
В ЦНС зазначають, що наявність російських паспортів при цьому обов'язкова. В приватних бесідах росіяни анонсують майбутню мобілізацію на ТОТ й тому пропонують укласти контракт добровільно аби мати можливість "служити" в безпечних районах.
