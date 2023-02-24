УКР
У Білорусі перебувають до 10 тис. солдатів РФ. Ситуація на кордоні контрольована, - ДПСУ

білорусь

Ситуація на українському державному кордоні станом на 24 лютого 2023 року контрольована, Сили оборони ретельно відстежують дії ворога, щоб не допустити ніяких провокацій.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив в ефірі телеканалу 24, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ситуація безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю і Росією залишається повністю контрольованою.

Звісно, ці напрямки залишаються досить напруженими. До прикладу, на території Білорусі продовжують знаходитися російські військові підрозділи. За нашою інформацією, це близько 9-10 тисяч військовослужбовців", - сказав він.

Читайте: Білоруському ракетному підрозділу в рамках навчань наказали підготувати техніку до бойового застосування. Він висувається у призначений район, - Міноборони РБ

Більшість із цих російських військових, за словами Демченка, перебувають на полігонах. Там вони проходять підготовку та беруть участь у спільних навчаннях, що тривають вже не один місяць.

Демченко зазначив, що зараз на території Білорусі немає необхідного ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію нашої країни.

Також читайте: Прикордонники за два тижні знали, що Росія нападе, - голова ДПСУ Дейнеко

Водночас Україна продовжує укріплювати лінію кордону і прикордоння для того, щоб всі Сили оборони мали можливості дати відповідь будь-якому агресору.

Укріплювати ж лінію кордону з РФ неможливо, пояснив речник Прикордонної служби, адже ворог щодня здійснює обстріли (від початку року ДПСУ зафіксувала близько 500 обстрілів прикордонних територій Сумської та Чернігівської областей).

Читайте також: Атака на Придністров’я буде нападом на РФ, - МЗС Росії

Прикордонники також пильно стежать за придністровським відтинком кордону з Молдовою, який ворог може використати для провокацій. Наразі ніяких активних чи провокативних дій зафіксовано не було, додав Демченко.

Автор: 

армія рф (18483) Білорусь (8027) Держприкордонслужба ДПСУ (6327) Демченко Андрій (371)
+5
24.02.2023 16:14 Відповісти
24.02.2023 16:14 Відповісти
+3
ну удачи. официальная тероборона киевской области 70тыс. вместе с резервистами + менты+СБУшники+вояки+просто бородатые мужики с ружьями
24.02.2023 15:40 Відповісти
24.02.2023 15:40 Відповісти
+3
та понятно что никто таким количеством нападать не будет,они хоть и бараны баранами но не самоубийцы_)
24.02.2023 15:45 Відповісти
24.02.2023 15:45 Відповісти
в Білорусії -це правильно говорити..ніякої Білорусі не існує..їх так звана опозиція повтікала за кордон..білоруси дупою сидять на кухнях і чекають визволення при тому що допомають рашці ..всі їх підприємства працюють на рашку..неистворюйте ілюзій шо білоруси за Україну
24.02.2023 15:38 Відповісти
24.02.2023 15:38 Відповісти
ну удачи. официальная тероборона киевской области 70тыс. вместе с резервистами + менты+СБУшники+вояки+просто бородатые мужики с ружьями
24.02.2023 15:40 Відповісти
24.02.2023 15:40 Відповісти
та понятно что никто таким количеством нападать не будет,они хоть и бараны баранами но не самоубийцы_)
24.02.2023 15:45 Відповісти
24.02.2023 15:45 Відповісти
там только одна дорога из ********** на Киев, а вокруг леса и болота. так что это будет массовое самоубийство, в случае чего.
24.02.2023 15:47 Відповісти
24.02.2023 15:47 Відповісти
А скільки ще у цистернах сидять?
24.02.2023 15:46 Відповісти
24.02.2023 15:46 Відповісти
а в рефрижираторах сколько лежит еще ? )))
24.02.2023 15:48 Відповісти
24.02.2023 15:48 Відповісти
))))то хайпанина была от белжелт прессы,они бы и пару часов не прожили в цистернах
24.02.2023 15:49 Відповісти
24.02.2023 15:49 Відповісти
24.02.2023 15:51 Відповісти
24.02.2023 15:51 Відповісти
Поляки, можуть , Україні надати допомогу, стягнути усі наявні війська, до білоруського кордону , наприклад до навчання, та таким чином тримати, упиря та ***** в тонусі , пусть думають що хочуть, але це змусить їх тримати там чи не малу груперовку своїх військ , що послабить их спроможність на східному напрямку .
24.02.2023 15:52 Відповісти
24.02.2023 15:52 Відповісти
вся армия той ********** вместе с обозными шлюхами и штабистами - 40 тыс человек. одна только тероборона киевской области ее на алебастр сотрет. поэтому лукашенко и косит под дурачка и мучает их учениями уже год, он понимает что будет если ввязаться в войну напрямую своей недоармией.
24.02.2023 15:54 Відповісти
24.02.2023 15:54 Відповісти
всвязи со всем что я выше изложил, тут у людей есть резонный вопрос - как эта ********* вобще до Киева доехала за пол дня, в первый день войны.
24.02.2023 15:56 Відповісти
24.02.2023 15:56 Відповісти
До жіночки з банкою й гопників троєщенських
24.02.2023 16:02 Відповісти
24.02.2023 16:02 Відповісти
да гопники тогда отличились знатно ))) но это было на Оболони, насколько мне помнится )))
24.02.2023 16:04 Відповісти
24.02.2023 16:04 Відповісти
Може на оби двох районах відзначились)) я просто комент один запам'ятала..типу "дебіли!! Я на Троєщину ваще боюся сунутись!". Дослівно не пам'ятаю, но була гордість за місцевих гопників)
24.02.2023 17:03 Відповісти
24.02.2023 17:03 Відповісти
на Оболонь кацапня со стороні Вішгорода заехала. там уличніе бои біли, и гопники качапу череп кирпичем проломили там. еще мне запомнилась танковая дуєль на Нивках и паническая раздача автоматов на Глушкова. какого то хера щас об єтом всем не вспоминают и молчат. но мі помним.
24.02.2023 17:07 Відповісти
24.02.2023 17:07 Відповісти
В мене початок - то як страшний сон...може й плутаю. Сперечатись не буду
24.02.2023 18:08 Відповісти
24.02.2023 18:08 Відповісти
по Троещине били ракетами, пітались в ТЄЦ попасть
24.02.2023 17:08 Відповісти
24.02.2023 17:08 Відповісти
KosAn30 JT26 на рахунок самогубців, тут з вами можно посперечатися, а Вугледар, а Бахмут . Це як раз приклад самогубства а ви кажете ні
24.02.2023 15:56 Відповісти
24.02.2023 15:56 Відповісти
24.02.2023 16:14 Відповісти
24.02.2023 16:14 Відповісти
Два недобонопартики...
24.02.2023 17:06 Відповісти
24.02.2023 17:06 Відповісти
Про киевскую область хорошо пишут,да защита есть. А про Ривненскую и Волынскую - никому не интересно? Там свежие колки сосновые под наклоном через 10 метров. Заходи не бойся.
24.02.2023 16:41 Відповісти
24.02.2023 16:41 Відповісти
Хорошо что уже зелупы про шашлыки не рассказывают и майские праздники.
24.02.2023 16:42 Відповісти
24.02.2023 16:42 Відповісти
Зачекайте, кловани 8 березня ще не святкували..
24.02.2023 17:05 Відповісти
24.02.2023 17:05 Відповісти
 
 