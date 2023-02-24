У Білорусі перебувають до 10 тис. солдатів РФ. Ситуація на кордоні контрольована, - ДПСУ
Ситуація на українському державному кордоні станом на 24 лютого 2023 року контрольована, Сили оборони ретельно відстежують дії ворога, щоб не допустити ніяких провокацій.
Про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив в ефірі телеканалу 24, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ситуація безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю і Росією залишається повністю контрольованою.
Звісно, ці напрямки залишаються досить напруженими. До прикладу, на території Білорусі продовжують знаходитися російські військові підрозділи. За нашою інформацією, це близько 9-10 тисяч військовослужбовців", - сказав він.
Більшість із цих російських військових, за словами Демченка, перебувають на полігонах. Там вони проходять підготовку та беруть участь у спільних навчаннях, що тривають вже не один місяць.
Демченко зазначив, що зараз на території Білорусі немає необхідного ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію нашої країни.
Водночас Україна продовжує укріплювати лінію кордону і прикордоння для того, щоб всі Сили оборони мали можливості дати відповідь будь-якому агресору.
Укріплювати ж лінію кордону з РФ неможливо, пояснив речник Прикордонної служби, адже ворог щодня здійснює обстріли (від початку року ДПСУ зафіксувала близько 500 обстрілів прикордонних територій Сумської та Чернігівської областей).
Прикордонники також пильно стежать за придністровським відтинком кордону з Молдовою, який ворог може використати для провокацій. Наразі ніяких активних чи провокативних дій зафіксовано не було, додав Демченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль