Японія працює над новим пакетом санкцій проти Росії, прем’єр-міністр Кісіда планує відвідати Україну

24 лютого прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував нові санкції проти РФ.

Про це повідомляє Japantimes, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кісіда заявив, що сподівається якнайшвидше відвідати Україну, оскільки він єдиний лідер G7, який ще не був у Києві з початку повномасштабного вторгнення.

"Лютий 24 - це день, який ми ніколи не забудемо. Цей день не можна забувати", - сказав він.

Окрім цього японський прем'єр розповів, що його країна невдовзі представить нові варіанти санкцій для обговорення під час онлайн-конференції G7. Він також зауважив, що Китай може надіслати військову допомогу Москві.

"Я вважаю, що важливо надіслати чітке повідомлення міжнародній спільноті в тісній співпраці з G7 та іншими зацікавленими країнами. Японія також повинна продовжувати надсилати повідомлення щодо відповіді третіх країн", - сказав Кісіда.