Японія працює над новим пакетом санкцій проти Росії, прем’єр-міністр Кісіда планує відвідати Україну

кісіда

24 лютого прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував нові санкції проти РФ.

Про це повідомляє Japantimes, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кісіда заявив, що сподівається якнайшвидше відвідати Україну, оскільки він єдиний лідер G7, який ще не був у Києві з початку повномасштабного вторгнення.

"Лютий 24 - це день, який ми ніколи не забудемо. Цей день не можна забувати", - сказав він.

Окрім цього японський прем'єр розповів, що його країна невдовзі представить нові варіанти санкцій для обговорення під час онлайн-конференції G7. Він також зауважив, що Китай може надіслати військову допомогу Москві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінансові керівники G7 обговорять нові санкції проти РФ

"Я вважаю, що важливо надіслати чітке повідомлення міжнародній спільноті в тісній співпраці з G7 та іншими зацікавленими країнами. Японія також повинна продовжувати надсилати повідомлення щодо відповіді третіх країн", - сказав Кісіда.

росія (67242) санкції (12573) Японія (1224) Кісіда Фуміо (64)
Це перший візит японського міністра виходить?
24.02.2023 16:04
Північні терріторії повертати таки будемо від Кенігсбергу до Чукотки.
24.02.2023 16:01
Ніппон має повернути собі історичні землі!
24.02.2023 16:15
показати весь коментар
вот и я задумался. А как никак третья/четвертая экономика мира.
24.02.2023 21:25
КУРІЛИ, САХАЛІН -споконвічна Японія!
А до Уралу, як повезе!
24.02.2023 16:14
Япония требует возврата только своих четырёх Курильских островов. Цивилизованной стране никогда не надо чужого. Присоединение Японии к Евроатлантическим санкциям против России - это ускорение процесса возврата островов Японии.
24.02.2023 16:22
Ще би індус Моді в Київ приїхав. там ще не все запущено як з тими комуняками китайськими. Нам моральна підримка, а те чмо бункерне нехай відкладає свої днк в сікрєтний чумайдан. )
24.02.2023 16:19
нефига себе. Вроде как это вообще впервые в истории глава Японии посетит Украину?
24.02.2023 21:24
 
 