Зеленський про посилення санкцій проти РФ: Можна і почекати. Головне, щоб пакет був потужнішим
Наступний пакет санкційних заходів Європейського Союзу проти Росії можна й почекати. Головне, щоб він якомога сильніше послабив країну-агресора.
Про це заявив сьогодні президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Прем'єр-міністр Польщі є одним з тих людей, який працює над тим, щоб пакет був потужнішим. Це дуже важливо. Іноді, знаєте, трохи можна і почекати. Час такий, який впливає на те, щоб послабити Російську Федерацію", - сказав Зеленський.
