Зеленський про посилення санкцій проти РФ: Можна і почекати. Головне, щоб пакет був потужнішим

Наступний пакет санкційних заходів Європейського Союзу проти Росії можна й почекати. Головне, щоб він якомога сильніше послабив країну-агресора.

Про це заявив сьогодні президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Прем'єр-міністр Польщі є одним з тих людей, який працює над тим, щоб пакет був потужнішим. Це дуже важливо. Іноді, знаєте, трохи можна і почекати. Час такий, який впливає на те, щоб послабити Російську Федерацію", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10-й пакет санкцій проти РФ майже узгоджено, робота триває, - посол Польщі в ЄС Садось

Зеленський Володимир (25153) Польща (8750) росія (67242) санкції (12573) Моравецький Матеуш (371)
Найчекающий!!!
показати весь коментар
24.02.2023 16:29 Відповісти
Чекайло...
показати весь коментар
24.02.2023 16:34 Відповісти
Бочекав
показати весь коментар
24.02.2023 16:43 Відповісти
 
 