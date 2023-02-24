УКР
Зеленський закликає ЗМІ обережно висвітлювати тему постачання техніки: Говоритимемо про кількість танків, коли вони будуть на полі бою

леопард

Президент України Володимир Зеленський закликав журналістів бути обережними та зваженими під час оприлюднення фото та відеоінформації про перетин кордонів військовою технікою, яку надають нашій країні партнери, адже Росія за цим дуже уважно слідкує.

Про це повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецький у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли вони (танки. - Ред.) до нас приїдуть, не скажу, бо знаємо, як відстежує всі транспортні артерії Російська Федерація. Тому не говорили про рішення Польщі, поки тут вони не будуть. Мені здається що це правильне рішення. Від себе хочу попросити медіа наші, і українські, і польські, щоб ми були із вами дуже обережні щодо матеріалів, щодо фото або відео перетину тих чи інших кордонів такої техніки. Це стосується не тільки танків. Бо ми розуміємо, із ким ми маємо справу на полі бою, із ким ми маємо відносини, тому будемо говорити про кількість танків в той момент, коли ця кількість буде вже у нас на полі бою", - сказав Зеленський.

Також читайте: Польща невдовзі передасть Україні 60 танків PT-91 - модернізованої версії Т-72М, - Моравецький

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Польща (8750) допомога (8665) танк (2110)
+10
Про Чонгар нічого не казав? А про Гостомель?
24.02.2023 16:34 Відповісти
+10
та ви ж самі перші язиками ляпаєте
журналісти лише вас цитують
24.02.2023 16:36 Відповісти
+7
Це своїй пришибленій команді розкажи: тільки і ляпають язиками!
24.02.2023 16:34 Відповісти
тис дронів дерево запускати?
24.02.2023 16:34 Відповісти
Що знає Дерьмак те знає і *****
24.02.2023 16:49 Відповісти
Про Чонгар нічого не казав? А про Гостомель?
24.02.2023 16:34 Відповісти
Це своїй пришибленій команді розкажи: тільки і ляпають язиками!
24.02.2023 16:34 Відповісти
Хоть что то верно сказал. Но после того ,что сделал,т.е.,сдал пол страны 24.02.22 - не выйдет отбелиться. Никто ничего не забыл. И надеюсь не забудет.
24.02.2023 16:35 Відповісти
Так. Він іноді приходить в свідомість
24.02.2023 17:03 Відповісти
Ниже люди верно написали - урапатриотизм курируется ОПой. Остальные просто берут пример.
24.02.2023 17:21 Відповісти
А 'глашатаїв' від влади не хочеш закликати менше пиз**и?! Чи, ''етадругоє''!
24.02.2023 16:36 Відповісти
та ви ж самі перші язиками ляпаєте
журналісти лише вас цитують
24.02.2023 16:36 Відповісти
Наймудріший!
24.02.2023 16:47 Відповісти
Ютуб, ****, https://www.youtube.com/watch?v=*****-hKNkU пам'ятає все...
24.02.2023 16:55 Відповісти
Ютуб, курь-рь-рь-ва, https://www.youtube.com/watch?v=*****-hKNkU пам'ятає все .
24.02.2023 16:58 Відповісти
Єрмак - літаки питання вирішене! Не вирішене, а может бути вирішене...
Зе - дякую вам за чудові потужні винищувачі які ви нам дасте!
Резніков - нам дадуть самальоти! Ось бачите платочок, от такі дадуть!
І так кожного разу, хлєборєзка не закривається.
24.02.2023 17:10 Відповісти
а почему бы и не озвучить .... УКРАИНА УЖЕ ПОЛУЧИЛА 999999,99 ТАНКОВ ... ПУСТЬ РАШКА ПОДГОРАЕТ 🔥
24.02.2023 17:46 Відповісти
Ти Шмигалю і Резнікову про це скажи.Вже на камери полізли на перші Леопарди.Кацапам залишається тільки порахувати.
24.02.2023 18:25 Відповісти
 
 