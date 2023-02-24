Зеленський закликає ЗМІ обережно висвітлювати тему постачання техніки: Говоритимемо про кількість танків, коли вони будуть на полі бою

Президент України Володимир Зеленський закликав журналістів бути обережними та зваженими під час оприлюднення фото та відеоінформації про перетин кордонів військовою технікою, яку надають нашій країні партнери, адже Росія за цим дуже уважно слідкує.

Про це повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецький у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли вони (танки. - Ред.) до нас приїдуть, не скажу, бо знаємо, як відстежує всі транспортні артерії Російська Федерація. Тому не говорили про рішення Польщі, поки тут вони не будуть. Мені здається що це правильне рішення. Від себе хочу попросити медіа наші, і українські, і польські, щоб ми були із вами дуже обережні щодо матеріалів, щодо фото або відео перетину тих чи інших кордонів такої техніки. Це стосується не тільки танків. Бо ми розуміємо, із ким ми маємо справу на полі бою, із ким ми маємо відносини, тому будемо говорити про кількість танків в той момент, коли ця кількість буде вже у нас на полі бою", - сказав Зеленський.

Також читайте: Польща невдовзі передасть Україні 60 танків PT-91 - модернізованої версії Т-72М, - Моравецький