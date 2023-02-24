УКР
Польща вважає, що десятий пакет санкції ЄС проти Росії занадто м’який, - Моравецький

моравецький

Польща не задоволена десятим пакетом санкції Європейського Союзу проти Росії, бо він вийшов занадто м’який і потребує доповнення.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо йдеться про 10 пакет санкцій, то ми ним не задоволені, бо він занадто м'який. Ми пропонуємо, щоб там знайшлося місце також для різних осіб та російських продуктів. Ми клопочемося, зокрема, щоб там був каучук та різного роду продукти (заборона на імпорт - ред.) , бо, цим Росія посилює свою воєнну машину", - сказав польский прем'єр.

За словами Моравецького, Польща тисне на західних союзників, щоб цей пакет був якомога сильніше розбудований.

"Сьогодні я скерую своє клопотання до Урсули фон дер Ляйєн, щоб в цьому пакеті знайшлося принаймні кілька винятково шкідливих пропагандистів, бо ми знаємо, якою шкідливою може бути російська пропаганда", - сказав він.

Прем'єр додав, що Польща готова в будь-який момент затвердити цей пакет, але хоче, щоб він був якомога ширшим.

+8
я теж так вважаю. треба щоб вони у феодальний стрій повернулися, десь так у 17 сторіччя.
показати весь коментар
24.02.2023 16:34 Відповісти
+4
Простими словами

"Наша русофобія недостатня" заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
показати весь коментар
24.02.2023 17:06 Відповісти
+3
Так и есть. Все в жопу ***** заглядуют,как тот,что искал там мир.
показати весь коментар
24.02.2023 16:36 Відповісти
