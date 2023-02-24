УКР
Весняно-літній період буде дуже складним. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, - Скібіцький

навчання,зсу,британія

ЗСУ, сили оборони, всі захисники України готові до будь-яких сценаріїв упродовж весняно-літньої кампанії, яка буде надзвичайно складною.

Про це сказав заступник начальника Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький на заході з нагоди роковин початку повномасштабної агресії РФ проти України, організованому 24 лютого в резиденції Федерального президента ФРН у палаці Бельвю, в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація залишається дуже складною, адже РФ не відмовилася від своїх початкових планів…. Дуже складним буде період весна-літо, ми це розуміємо, ми готуємося. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, посилюємо наші спроможності, маємо досвід і потужну підтримку наших партнерів. Весняно-літня кампанія буде спрямована на досягнення результату. Але на досягнення результату нами", - сказав генерал-майор.

Він висловив подяку партнерам, друзям, які допомагають усім, насамперед посилити можливості наших ЗС, сил оборони підготуватися до вирішальних битв у цьому році.

Скібіцький заявив, що оптимістично налаштований на співробітництво в рамках формату "Рамштайн". На сьогодні ми маємо чітку підтримку, чіткі плани, які узгоджують на цій потужній платформі щомісяця. За майже рік (з квітня 2022) цей формат реально виправдав надії - це підтримка понад 50 країн, це потужна коаліція, яка працює в унісон і яка має успіх, сказав заступник глави ГУР.

Він зазначив, що основна мета Кремля - повна окупація Донбасу - за цілий рік так і не досягнута. Українська сторона зриває всі плани, які постійно змінюються.

Яка несподіванка !Ніхто не очікував цього ні в Україні, ні в Європі !
24.02.2023 17:07 Відповісти
Весене-летняя....потом осенне-зимняя......кацап на измор в долгую берёт,уже понятно......
24.02.2023 17:23 Відповісти
Нам это понятно, понимают ли это наши партнеры на обещаниях долго не продержишься
24.02.2023 17:44 Відповісти
в нас тепер, що не період, то точно гірший та складніший за попередній, вже якось треба звикати..., хоч й не дуже хочеться...
24.02.2023 17:26 Відповісти
стоп , стоп , стоп , пагади парниша , буданов уже обьявил - конец войны в начале - середине лета ,........торговцы страхом ( будановы , резниковы, зеленские .........) делают себе ю-тюб префиренции , а вы про ,, тяжелые периоды ,, ........кто вам поверит , шашлык , пляжи , шаурма , побеждают здравый смысл и логику .
24.02.2023 19:06 Відповісти
 
 