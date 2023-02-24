Минулого тижня з українських портів вийшло 16 суден з агропродукцією, - ВМС

У межах Чорноморської зернової ініціативи минулого тижня з портів у Чорному морі вийшло 16 суден з української агропродукцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

ВМС ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення судноплавства для подолання продовольчої кризи. Минулого тижня 16 суден покинули українські порти. На їх бортах - майже півмільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 5 млн євро виділила Фінляндія на підтримку експорту українського зерна до найбідніших країн Африки