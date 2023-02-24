УКР
Минулого тижня з українських портів вийшло 16 суден з агропродукцією, - ВМС

У межах Чорноморської зернової ініціативи минулого тижня з портів у Чорному морі вийшло 16 суден з української агропродукцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

ВМС ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення судноплавства для подолання продовольчої кризи. Минулого тижня 16 суден покинули українські порти. На їх бортах - майже півмільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.", - йдеться в повідомленні.

Це кожен раз йдуть на поклон до Путлера щоб судно пропустили в Одессу чи в Чорноморськ. Це велике досягнення !
24.02.2023 17:03 Відповісти
Ну, не знаю... А я б ту пшеницю віддала українським свиням, щоб були як танки "Леопарди". І наші воїни те сало б з'їли. А прокацапським азіатам з африканцями - пісю. Таку маленьку-маленьку...
24.02.2023 17:06 Відповісти
Мабудь я нетолерантна, але підтримую..вони голодають..а ці спасітєлі ціни на їжу бачили? Африку рятуємо..
24.02.2023 17:09 Відповісти
як це - віддала? може ж за гроші тваринникам? У мене не продана фуражна, можете купити своїм свиням чи курям кілька тон.
24.02.2023 17:39 Відповісти
Латифундисти з Вами будуть не згодні. Їм гроші потрібні, багато грошей. Й їм наші свині не потрібні, вони у Парижі снідають, обідають в Майамі, а вечеряють у Відні. Вони тут тільки працюють. Якщо так можна сказати.
А так я згодна з Вами на сто відсотків.
24.02.2023 17:42 Відповісти
 
 