Данілов дорікнув Боррелю: Позиція "Росія - великий народ" є запрошенням продовжувати вбивства

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов розкритикував заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля про те, що росіяни також страждають від війни проти України.

"На жаль, позиція шанованого європолітика, що "Росія – великий народ" – це запрошення продовжувати вбивства. путін – уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали – прояв слабкості, стимул для злочинів", - заявив секретар РНБО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що поразка в повномасштабній війні в Україні не призведе до зникнення Росії, тому що це "великий народ".

