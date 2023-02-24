УКР
Данілов дорікнув Боррелю: Позиція "Росія - великий народ" є запрошенням продовжувати вбивства

данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов розкритикував заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля про те, що росіяни також страждають від війни проти України.

"На жаль, позиція шанованого європолітика, що "Росія – великий народ" – це запрошення продовжувати вбивства. путін – уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали – прояв слабкості, стимул для злочинів", - заявив секретар РНБО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що поразка в повномасштабній війні в Україні не призведе до зникнення Росії, тому що це "великий народ".

Резолюція ООН щодо України відкриває шлях до миру, - Боррель

Данілов Олексій (1259) Боррель Жозеп (1075)
+12
рашка великии зброд покидьків а не великии народ .
24.02.2023 17:27 Відповісти
+11
хутін лише виконує бажання расціян
вони мріють про вічномолодого і живого диктатора
їм живеться чудово і вмирають вони з радістю
24.02.2023 17:25 Відповісти
+9
рускіе це не народ, це збіговисько виродків..., з великого там тільки площа, яку він займає, та чисельність цього стада рабів...
24.02.2023 17:30 Відповісти
Який великий народ? Там росіян з гулькін куй. А то все мордва, якути, чеченці, буряти , фіни , татари іт.д. поневолені імперією.
24.02.2023 17:59 Відповісти
Все народы равны, поймите уже на конец. Все остальные мысли это яд.
24.02.2023 22:53 Відповісти
a barel'- CHMO !!!!
24.02.2023 17:28 Відповісти
Європо, ви кажете що Росія то великий народ . А великий народ вбиває мирних жителів, ґвалтує, розстрілює їх, мародерить, по садистських поводиться з людьми, руйнує цивільні споруди.....Ви кажете що Прості московити не винні ні в чому, це Путін стріляє вбиває, гвалтує... населення в Україні. Особисто. Європо проснись! 80 відсотків мешканців Московії підтримує агресію, вбивства ВІЙНУ В УКРАЇНІ. Та І вся Європа кишить або продажними політиками або агентами кремля які працюють на московію, або вихідцями з московіїї. Бабло робить свою справу. Поки Європа не поверне взад в московію всіх хто виїхав на захід останні принаймі 30 років доти будуть шпигунські історії, політичні вбивства, отруєння, підриви, заворушення в самій ЄВРОПІ, РУЦЬКИМ МІРОМ БУДЕ ТХНУТИ. ЄВРОПА В НЕБЕЗПЕЦІ, В НЕБЕЗПЕЦІ ВСІ ЇЇ ІНСТИТУЦІЇ, І ООН ТЕЖ. ЕРЕФІЮ НЕОБХІДНО ІЗОЛЮВАТИ ВІД ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА В СВІТІ ЇЇ МЕШКАНЦІВ ТЕЖ.
24.02.2023 17:34 Відповісти
Якщо відципити всі загарбовані терріторії від Якутії до Карелії, то по МКАДу, мокші в своему історичному терраріумі великими вже не будуть.
24.02.2023 17:35 Відповісти
вітірінар, чого не дорікаєш тим, хто пройбав наступ русні?
24.02.2023 17:36 Відповісти
Борелю-ганчірка не може не бути ганчіркою бо вона ганчірка...
24.02.2023 17:36 Відповісти
Цей народ великий своїми злочинами.
24.02.2023 17:36 Відповісти
moskovyty velykyi narod, sho e, to e... ne treba tut naizhdzhaty na Borelya... velykyi pryvelykyi, on skil'ky zemel' i narodov zahopyv, molodtsi... yak kazav Sadj Guru pro Aleksandra Makedons'kogo - Velykyi, velykyi Idiot, bo vse sho robvy - zahopluvav zemli
24.02.2023 17:37 Відповісти
Так ота ж велич і призвела до вторгнення в Україну, і москалі не перші хто вважав що тримають Бога за бороду.
24.02.2023 17:44 Відповісти
русня это биомусор а не великий народ!
24.02.2023 19:11 Відповісти
Очередной прокупленный европолитик. Таких надо выбивать влёт изо всех европейских организаций и как можно быстрее. Его ностальгия по "вяликому народу" стопроцентно подкреплена кремлёвским баблом.
24.02.2023 19:23 Відповісти
У Борреля старческий моразм.
24.02.2023 20:12 Відповісти
Хто хто, а Борель для України зробив на порядок більше ніж Данілов.
24.02.2023 20:35 Відповісти
Він мав на увазі великий по кількості народ, і що така кількість народу не пропаде. Ото ж можна переформатовувати росію без всяких проблем для інших країн.
24.02.2023 20:37 Відповісти
єдине,що можна сказати про русню- це "великий сброд".. і тільки кількісно- а ніяк не якісно..
24.02.2023 23:45 Відповісти
 
 