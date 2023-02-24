УКР
Шмигаль та Моравецький зустріли перші 4 танки Leopard-2, надані Польщею. ФОТОрепортаж

танк,шмигаль,моравецький,leopard

Прем’єр України Денис Шмигаль та прем’єр Польщі Матеуш Моравецький зустріли перші 4 танки Leopard-2, які передала Польща.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші 4 танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із Прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", - написав він.

Як зазначається, прем'єри України та Польщі  привітали екіпажі українських танкістів, що вже мають успішний бойовий досвід.

Шмигаль подякував українським військовим за надійний захист.

Таож прем'єр висловив вдячність  Польщі та всім партнерам за рішучі кроки, що наближають перемогу України.

Також читайте: Польща невдовзі передасть Україні 60 танків PT-91 - модернізованої версії Т-72М, - Моравецький

"За лідерства Президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, щоб повернути свободу на всі українські території", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль та Моравецький зустріли перші 4 танки Leopard-2, надані Польщею 01
Шмигаль та Моравецький зустріли перші 4 танки Leopard-2, надані Польщею 02
Шмигаль та Моравецький зустріли перші 4 танки Leopard-2, надані Польщею 03
Шмигаль та Моравецький зустріли перші 4 танки Leopard-2, надані Польщею 04
Шмигаль та Моравецький зустріли перші 4 танки Leopard-2, надані Польщею 05
Шмигаль та Моравецький зустріли перші 4 танки Leopard-2, надані Польщею 06

Польща танк Шмигаль Денис
