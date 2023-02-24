Ніхто не очікував, що від Росії буде бажання знищити нас повністю, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності тотальної підтримки від усіх країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".
"Хотів би зробити конференцію, зустріч, саміт Латинської Америки та України. Мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би. Я б зміг їм донести, їхнім медіа, їхньому суспільству. Корона не впаде, у мене її немає. Я готовий йти на зустріч, наші дипломати йдуть на зустріч. Ми готові пахати 24/7. Ці кроки потрібні, саме так треба було працювати 30 років. На жаль, саме війна штовхнула нас до такого процесу.
Ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю", - сказав президент.
"Нам потрібна тотальна підтримка світу і ми переможемо, ми над цим працюємо", - додав Зеленський.
не очікували ви з єрмакотатарами
ви хотіли заглянути ***** в очко
ви вірили що орки це люди
народ іншої думки, але починаючи з продажу землі, вам пох...й народ
Обдурили...
Що значить не очікував, що повністю захотять знищити?? Тобто, воно визнає, що очікував часткового знищення українців??
Кончений наркоман..пора вже санітарів кликати й признавати оце недієздатним.
Свою сім'ю їм здай, падло.
Ідіоти ?
А розумні люди говорили що станеться. Бо вони вивчали історію. Поки придурки ржали в кварталі.
І завдяки тому що частина українців не слухала тебе і продовжували готувалися до війни, а не до шашликів, завдяки цьому ми змогли відкинути орків і продовжуємо битися за нашу українську землю і твоєї заслуги тут небуло, немає і ніколи не буде!
Хоч 100 разів не брийся, хоч 100 разів прикладуй руку на серце і співай Гімн України, але твою натуру ми бачимо наскрізь - ти винен не менше куйла в загибелі українців!
Більш того, деякі упороті малороси навіть просили "дядя вова забєрі мєня к себе", а після підсрачників дідуня Джо співають інших пісень тепер.
Тобто очікував, що бажатимуть знищити не повністю, а знищать десь частково. "Зупиняться посередині" (с)
не видно никаких медведчука или януковича. Путлер Украины, как целое, в оккупации совсем не просматривал. Просматривал отдельные области в составе оркостана. Так зачем ему эти двое.
Він плоть від плоті СОВОК.
пройтися в Ріо-Де-Жанейро в білих бруках як остап бендер ?
в Аргентині та Венесуелі повна ж...па ...
в Бразилії фавел тільки більшає ...
Pandamonium
@RudijLis
·
https://twitter.com/RudijLis/status/1629187282635743232 1 хв
А тепер увага, диявол в деталях - ПОВНІСТЮ. Тобто домовлялись з їрмаком здати частину