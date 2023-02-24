Ніхто не очікував, що від Росії буде бажання знищити нас повністю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності тотальної підтримки від усіх країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Хотів би зробити конференцію, зустріч, саміт Латинської Америки та України. Мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би. Я б зміг їм донести, їхнім медіа, їхньому суспільству. Корона не впаде, у мене її немає. Я готовий йти на зустріч, наші дипломати йдуть на зустріч. Ми готові пахати 24/7. Ці кроки потрібні, саме так треба було працювати 30 років. На жаль, саме війна штовхнула нас до такого процесу.

Ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю", - сказав президент.

"Нам потрібна тотальна підтримка світу і ми переможемо, ми над цим працюємо", - додав Зеленський.

