8 017 88

Ніхто не очікував, що від Росії буде бажання знищити нас повністю, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності тотальної підтримки від усіх країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Хотів би зробити конференцію, зустріч, саміт Латинської Америки та України. Мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би. Я б зміг їм донести, їхнім медіа, їхньому суспільству. Корона не впаде, у мене її немає. Я готовий йти на зустріч, наші дипломати йдуть на зустріч. Ми готові пахати 24/7. Ці кроки потрібні, саме так треба було працювати 30 років. На жаль, саме війна штовхнула нас до такого процесу.

Ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю", - сказав президент.

"Нам потрібна тотальна підтримка світу і ми переможемо, ми над цим працюємо", - додав Зеленський.

Зеленський Володимир (25153)
Топ коментарі
+60
Я очікував...,але ж вибрали президентом тебе,чмо зелене!
24.02.2023 17:56 Відповісти
+49
Історію Неньки тре вчити, а не на роялях грати.Ця війна тривпє 300 років.
24.02.2023 17:57 Відповісти
+46
очікувало 25%, а 75 решта очікували на шашлички
24.02.2023 18:02 Відповісти
Я очікував...,але ж вибрали президентом тебе,чмо зелене!
24.02.2023 17:56 Відповісти
очікувало 25%, а 75 решта очікували на шашлички
24.02.2023 18:02 Відповісти
а це..........? це колеса...................!!!!
24.02.2023 18:30 Відповісти
Всі очікували крім гниди зеленої та його роботодавців опзж.
24.02.2023 18:45 Відповісти
Так таки так. Тільки його роботодавці сидять у ,,білокам'яній", а опзж -- то шістки.
24.02.2023 19:38 Відповісти
правильно
ви хотіли заглянути ***** в очко
ви вірили що орки це люди
народ іншої думки, але починаючи з продажу землі, вам пох...й народ
24.02.2023 21:03 Відповісти
Тарас Григорович попереджав
24.02.2023 17:56 Відповісти
Ви це як собі уявляєте? В одній руці мвца, а в іншій вірші Шевченка?
24.02.2023 18:12 Відповісти
Він, наче, не дотримується єврейських традицій. В усякому випадку не показує цього.
24.02.2023 18:46 Відповісти
Він що, стібеться так, а чи просто ідіота не вимкнув?
24.02.2023 17:56 Відповісти
друге
24.02.2023 18:12 Відповісти
Без вмикае
24.02.2023 18:13 Відповісти
Історію Неньки тре вчити, а не на роялях грати.Ця війна тривпє 300 років.
24.02.2023 17:57 Відповісти
Тест з Історії України відмінили: можна пропускати уроки історії.
24.02.2023 18:24 Відповісти
Кацапи нас нищать вже 300 років. Просніться " пане приЗЕдент".
24.02.2023 17:57 Відповісти
24.02.2023 18:01 Відповісти
при цьому найбільше нищили в ХХ-сторіччі червоножопі комуно-нацисти, організувавши три голодомори-геноциди та разом з Гітлером 2Світову війну !!!





24.02.2023 18:07 Відповісти
на самом деле варвары с востока, предки кацапов, уже как 1000 лет на нас нападают !
24.02.2023 20:34 Відповісти
Ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю", - сказав президент.

DBL, BLD.
24.02.2023 17:58 Відповісти
Мабуть в Омані щось інше обіцяли.
Обдурили...
24.02.2023 19:40 Відповісти
Весь час свого нікчемного існування смердючі лапатнікі знищували українську націю намагючись знищити її повністю..
24.02.2023 17:58 Відповісти
натуральный бенефис...(
24.02.2023 17:59 Відповісти
Повний..бенефіс..
24.02.2023 18:04 Відповісти
якщо Бутусова відсторонили від конференції то навіщо вже 10 новин з розібраними на фрази висерами пісюна на Цензорі?
24.02.2023 17:59 Відповісти
щоб українці знали яке воно є це зелене криворагульне наркоманське лайно яке було готове продати Україну українців за дешеву кацапську електрику длчя метолокомбінатів олігарха коломойського та можливість смішити кацапів на мацковії, знімати за кацапські гроші тупі 95-анальні серіальчики, за квартири в мацкві, Криму !!!









24.02.2023 18:30 Відповісти
24.02.2023 18:33 Відповісти
Не смішіть.Хто знав,той і так знає .А хто жив в кварталі,той і досі там живе Що дуже сумно.
24.02.2023 22:22 Відповісти
Очикували... Ті,кого було вже на той час прийнято називати бандерівцями... Та й не тільки вони. Хто прочитав книжки Віктора Суворова.
24.02.2023 17:59 Відповісти
І я очікував, цікаво скільки людей тільки на цьому форумі підтвердить що очікували?
24.02.2023 17:59 Відповісти
Мало того криком орали що так буде! Але ні, какая разніца на каком язикє гаваріть...
24.02.2023 18:02 Відповісти
24.02.2023 18:08 Відповісти
Вони в оп надіялися договоритись і бути посадженими князями
24.02.2023 18:00 Відповісти
Вони ненадіялись вони до того готувались,але щось пішло не так
24.02.2023 18:19 Відповісти
Вы ожидали, что из Украины желают сделать шашлычки на майские. К этому и готовились.
24.02.2023 18:00 Відповісти
ну так !!! воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







24.02.2023 18:01 Відповісти
Він зовсім вже з глузду з'їхав???

Що значить не очікував, що повністю захотять знищити?? Тобто, воно визнає, що очікував часткового знищення українців??

Кончений наркоман..пора вже санітарів кликати й признавати оце недієздатним.

Свою сім'ю їм здай, падло.
24.02.2023 18:02 Відповісти
Он думал что удастся договорится где то по середине, по Днепру... Или как он там раньше любил шутить.
24.02.2023 18:06 Відповісти
Ключові слова: "не думав..."
24.02.2023 18:02 Відповісти
"Ми готові пахати 24/7. Ці кроки потрібні, саме так треба було працювати 30 років. На жаль, саме війна штовхнула нас до такого процесу..." Володя думає, що ми забулися і не пам'ятаємо, що він робив 4 роки, коли замість розбудови армії, знищував її, а будував виключно дороги, закопуючи бюджет і витрачаючи час замість підготовки до війни на Трускавці,Буковелі і Омани. Володя думає, що ми не пам'ятаємо, що війна йде не рік, а 9 років, але Володі вигідно говорити про рік, бо там далі за роком він був відкосником, 4 рази втікав від армії і обsирав Україну у своєму малороському "кварталі". Вова, ми нічого не забулися, ми пам'ятаємо і після війни всіх про все запитаємо.
24.02.2023 18:03 Відповісти
Дійсно ! В Омані домовились 50/50 . Лівоберіжжя з коридором до Криму Московії, а Правоберіжжя нам. А тут очевидно було порушення домовленностей. Ну, Хесон, то таке, не знав бубочка, що він на правому березі.
24.02.2023 18:05 Відповісти
Херсон.
24.02.2023 18:08 Відповісти
Ні ніхто а конретно ти, і то якщо не брешеш, а раз так то ти дурнику і не достоін бути президентом за відсутністю розумової кваліфікаціі. Твоя дурість дуже дорого коштуе державі.Якщо ти порядна людина покайся і їди нах.й у відставку.
24.02.2023 18:05 Відповісти
Яка відставка! Буде чипіти і далі, продовжуючи воєнний стан щоб у 2024 році не проводити президентських виборів або піде на 2-й срок в надії на 73%, боневтік.
24.02.2023 18:14 Відповісти
На жаль такі не ходять у відставку, там совісті ні на копійку. Ось згадаєте мої слова: його з бандою тільки так, як і яника, кривавим Майданом, іншими методами їх звідти не виколупаєш.
24.02.2023 18:32 Відповісти
Ніхто ? Це хто ті ніхто ?
Ідіоти ?
А розумні люди говорили що станеться. Бо вони вивчали історію. Поки придурки ржали в кварталі.
24.02.2023 18:07 Відповісти
Вова, історію треба було вчити, а не клоунадою займатися, тоді може знав би, що скільки існують свинособаки, стільки вони і прагнуть повністю нас знищити.
24.02.2023 18:10 Відповісти
Яка історія? Він навіть «не знає» що війна не в 2022р почалась.
24.02.2023 18:18 Відповісти
от вова ти і спалився - ляпнув слово " ПОВНІСТЮ ".. , тебе завірили що буде лише трошки , : трішки донецької і луганскої , трішки Півдня і воду в крим , трішки Миколаєва і Одеси ... і все , войнушка коротенька і , тому і перешийки стояли розміновані , тому і танкова бригада на півночі розформована ... І ЩЕ БАГАТО ЧОГО ПІДГОТОВЛЕНО ...
24.02.2023 18:12 Відповісти
А "боневтік" верещав би, що припинив війну підписавши капітуляцію.
24.02.2023 18:17 Відповісти
от от , " ми трішки віддали , алецим врятували державу , ми відвоюєм і відбудуєм , тільки грошей нам дайте , ми вмієм будувати " ..
24.02.2023 18:39 Відповісти
Що воно меле, якби не чухав носа, то подумали б, що то біла гарячка.
24.02.2023 18:16 Відповісти
Це ти заглядував в очко ****, а не ми і нічого не очикував звідти! Це ти закатав оборонку в асфальт та велике крадівництво і не хотів чути, що куйло нападе!
І завдяки тому що частина українців не слухала тебе і продовжували готувалися до війни, а не до шашликів, завдяки цьому ми змогли відкинути орків і продовжуємо битися за нашу українську землю і твоєї заслуги тут небуло, немає і ніколи не буде!
Хоч 100 разів не брийся, хоч 100 разів прикладуй руку на серце і співай Гімн України, але твою натуру ми бачимо наскрізь - ти винен не менше куйла в загибелі українців!
24.02.2023 18:16 Відповісти
Якби отак військові думали,та,вони нас вбивати не будуть,аж до смерті,може трохи покалічать,не берімо зброю,вони ж теж люди...
24.02.2023 18:17 Відповісти
Московити займаються цим понад триста років.
24.02.2023 18:21 Відповісти
Навіть почалося 1169 року бандитським нападом суздальця андрія боголюбського на Київ.
24.02.2023 21:12 Відповісти
Не очікували гімнюки що їли з москальських рук і "плясали"їм на корпоративах,покручі "какая разница" що не знали й знати не хотіли хто вони й якого роду-племені,та нікчеми що не те що історії не знали-не знали хто вони й де! Українці знали,українці пам'ятали,українці готувались ! І це,багато кому поламало плани й "договорняки"!
24.02.2023 18:23 Відповісти
У кого немає мізків вивчати історію, той звісно не очікував.
Більш того, деякі упороті малороси навіть просили "дядя вова забєрі мєня к себе", а після підсрачників дідуня Джо співають інших пісень тепер.
24.02.2023 18:23 Відповісти
Чепуха.
24.02.2023 18:24 Відповісти
Или тупой или брешет. Зная историю России и СССР можно сразу было предполагать что в случае нападении России на любого соседа геноциду там быть.
24.02.2023 18:25 Відповісти
Зє публічно визнав що в Омані його наїбали кацапи - обіцяли тільки Південь "по Дніпро" забрать, і навіть заплатили!, але зазіхнули на всю Україну. От сволочі! ...
24.02.2023 18:28 Відповісти
"дайте йому оселедця!" (с)
24.02.2023 18:38 Відповісти
Зелений клоун думав що буде тільки на пів шишечки...
24.02.2023 18:40 Відповісти
Явка с повинной? То на уничтожение "неполностью" зе был согласен? Типа юг и восток ваш, но на Киев не идите?
24.02.2023 18:42 Відповісти
Ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю

Тобто очікував, що бажатимуть знищити не повністю, а знищать десь частково. "Зупиняться посередині" (с)
24.02.2023 18:43 Відповісти
Так, те що президент не думав це проблема. Але це вже минуле і з цим нічого не зробиш, уже є що єю. Все набагато краще ніж могло бути при такому президенті. Більшість українців жива, не депортована в сибір, так що переможемо і будемо жити.
24.02.2023 18:45 Відповісти
шкода що вибрали дебіла який не думае
24.02.2023 18:47 Відповісти
25% вполне ожидали. Зелебобики, вы думали, что Порошенко нам нравится больше потому что олигарх, а не КВНщик? Если бы вы тогда включили мозги и начали интересоваться политикой, то поняли бы, что Порошенко просто уже прошел все стадии от "договориться посередине" до "все для армии" и ему не нужно было 2 года тратить миллиарды гривень на асфальт, по которому армия мордора зашла в Херсон и Мариуполь. Порошенко умнее и опытнее и быстро понял, что к чему. А ваше голосование по приколу обернулось не полной готовностью к войне. Если бы не ВСУ, добробаты и терроборона, вы бы уже выбирали между Януковичем и Медведчуком.
24.02.2023 19:00 Відповісти
Никакого медведчука или януковича. Кроме путлера не было бы выбора.
24.02.2023 21:15 Відповісти
Путлер - сцарь, не сцарское дело управлять малороссией. Для этой цели как раз и дрессировали януковича и медведчука. Понятное дело, что они всего лишь марионетки.
25.02.2023 18:37 Відповісти
На тех территориях которые оркостан оккупировал,
не видно никаких медведчука или януковича. Путлер Украины, как целое, в оккупации совсем не просматривал. Просматривал отдельные области в составе оркостана. Так зачем ему эти двое.
26.02.2023 23:03 Відповісти
Українці знали чого вартий Мордор і дорогі для презедента роZіяни.
Він плоть від плоті СОВОК.

24.02.2023 19:06 Відповісти
Ти, Володю, думав, що ти такий великий переговорщик? Що в Омані ти всіх переграєш і вийдеш переможцем? Та ти був більше на одній хвилі з тою москальньою ніж зі своїми громадянами. А розплачуються зараз прості люди ціною власного життя.
24.02.2023 19:12 Відповісти
Ну да, в омані ж домовилися тільки за південь і донлуган, а кацапи на#бали і взяли на Київ пішли.
24.02.2023 19:16 Відповісти
а чому він хоче з'явитися саме в Латинській Америці ?

пройтися в Ріо-Де-Жанейро в білих бруках як остап бендер ?

в Аргентині та Венесуелі повна ж...па ...

в Бразилії фавел тільки більшає ...
24.02.2023 19:24 Відповісти
очікував-не очікував, думав-не ду мав, а навіщо тоді спецслужби
24.02.2023 19:40 Відповісти
Та СБУ у нього таке ж. Бо його очолював квартальщик - друг дитинства.
24.02.2023 21:22 Відповісти
Ну може комусь не було часу так думати, як і не було часу думати стратегічно. Притомні люди попереджали. Вся кацапська пропаганда десь з 2010 увімкнулась на повну потужність. Все розказали по своїм клоун-шоу. Що зроблять з українцями. І ніяких меж в цьому не було. Від немовлят починаючи.
24.02.2023 20:12 Відповісти


Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1629187282635743232 1 хв

А тепер увага, диявол в деталях - ПОВНІСТЮ. Тобто домовлялись з їрмаком здати частину

24.02.2023 20:33 Відповісти
Думал или не думал,изучал историю или нет - никакого значения всё это, на его сущность повлиять не могло,даже сегодняшняя война его никак не изменила. А вот рашка всё равно стремилась бы к завоеванию новых территорий. И она внедряется в структуры государственной власти других обществ своих агентов, для достижения своих целей.Стремления украинского народа к свободе естественно,потому что он европейский,в отличии от росийского.Просто события 2004г.поддолкнули наш народ к созданию демократического общества.И вот здесь оголилась вся слабость рашки с её авторитарным управлением,что и привело к её нападению.А такие извращенцы как наш президент и 73%,вполне могли от неё такого не ожидать.
24.02.2023 20:36 Відповісти
"Не думали", "Не думав", "Не сподівалися"... Блін, хто нами керує? Розмірковування якоїсь блондинки, а не державних діячів! Ви не "не думати" і "не гадати" повинні, а прораховувати усі можливі варіанти і готуватися до найгіршого! Навіть самого неймовірного!
24.02.2023 21:17 Відповісти
А що, погодився, аби знмщували наполовину? Знизу чи згори?
25.02.2023 01:14 Відповісти
Ясно що не очікували, але знали. Очікували тільки колаборанти.
26.02.2023 23:08 Відповісти
Шкідливий продажний довбо*об!
25.04.2023 10:41 Відповісти
 
 