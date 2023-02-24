Голова уряду Ічкерії Закаєв закликав народи Північного Кавказу зривати мобілізацію до армії РФ

Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв закликав народи Північного Кавказу зривати мобілізацію до російської армії на війну проти України. Закаєв закликав усі поневолені народи Кавказу об’єднатися у боротьбі проти російських загарбників.

Такий заклик міститься у зверненні голови уряду Чеченської республіки Ічкерія до річниці початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Від імені уряду і Збройних Сил ЧРІ Закаєв наголошує: "У нас лише одна єдина ціль - знищити російських нацистів і всі сліди нацистського режиму. Ніщо не зможе нас зупинити. Ми будемо боротися з нашими братами-українцями, поки, з допомогою Всевишнього, не визволимо землю від російського нацизму і не звільнимо народи від її гніту".

