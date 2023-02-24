УКР
Голова уряду Ічкерії Закаєв закликав народи Північного Кавказу зривати мобілізацію до армії РФ

Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв закликав народи Північного Кавказу зривати мобілізацію до російської армії на війну проти України. Закаєв закликав усі поневолені народи Кавказу об’єднатися у боротьбі проти російських загарбників.

Такий заклик міститься у зверненні голови уряду Чеченської республіки Ічкерія до річниці початку повномасштабної агресії Росії проти України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Від імені уряду і Збройних Сил ЧРІ Закаєв наголошує: "У нас лише одна єдина ціль - знищити російських нацистів і всі сліди нацистського режиму. Ніщо не зможе нас зупинити. Ми будемо боротися з нашими братами-українцями, поки, з допомогою Всевишнього, не визволимо землю від російського нацизму і не звільнимо народи від її гніту".

Голова уряду Ічкерії Закаєв закликав народи Північного Кавказу зривати мобілізацію до армії РФ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків для участі в бойових діях на території України, - Генштаб

+18
24.02.2023 18:04 Відповісти
+12
Ічкерія буде вільною та незалежною...
24.02.2023 18:04 Відповісти
+8
24.02.2023 18:13 Відповісти
Ічкерія буде вільною та незалежною...
24.02.2023 18:04 Відповісти
24.02.2023 18:04 Відповісти
Заклики дуже потужні , на мій погляд ,
але поки в Чечні царює кадирка
буде дуже важко згуртуватися чеченцям 😠
24.02.2023 18:05 Відповісти
Коли ху.ло перестане платити данину знайдуться сірники щоб підпалити кавказ.
24.02.2023 18:09 Відповісти
24.02.2023 18:13 Відповісти
Вірно , треба боротися за свободу свого народу, визволення від поновлення окупантів. Рабів до раю не пускають. Тож борітеся, поборете, Вам всевишній допоможе. Український народ теж допоможе.
24.02.2023 18:18 Відповісти
Л.Толстой * О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. *
24.02.2023 18:36 Відповісти
Где вы берете такую наркоту?) У Сенатора? =D
24.02.2023 22:06 Відповісти
Можно я отвечу? Это скорее всего "Хаджи Мурат". Я читал давно и точно не помню, но по стилистике подходит.
25.02.2023 02:08 Відповісти
Ічкерія буде вільною.
24.02.2023 18:46 Відповісти
 
 