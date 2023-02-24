Зеленський про "мирний план" Китаю: Є пункти, які мені зрозумілі, а є думки, з якими я не погоджуюсь. Треба працювати
Президент Володимир Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".
"Мені здається, що це був не мирний план Китаю. Мені здається, що це була не резолюція, не декларація, це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки з приводу цього. І я вже один раз казав про це. Я вважаю, те, що Китай почав говорити про Україну, це дуже непогано. Питання, що йде за словами. Слова словами, а питання в кроках. Особливо, до чого вони призведуть, який результат для нас.
Китай там говорить про нас. Територіальна цілісність там - співпадає, там є повага до територіальної цілісності. Там говориться про ядерну безпеку, дуже важливо. Це співпадає з інтересами світу та нашої держави. Якісь пункти є, які зрозумілі мені. Є думки, з якими я не погоджуюсь, весь світ, здається, не погоджується. Але це вже щось.
Я вважаю, що правильно думати, що якщо там вже є думки, які співпадають з повагою до міжнародного права, територіальної цілісності і безпекових речей... Ми повинні це, в нормальному сенсі слова, використовувати і в цьому пункті попрацювати з Китаєм.
Наше завдання - зібрати всіх, щоб ізолювати одних. Ось наша з вами задача", - пояснив президент.
Це ж логічно.
Якщо парашка і китайози прагнуть миру.
Поки ж я бачу, що вони хочуть узаконити окупацію і добитись зняття санкцій, щоб накопичити сили і знову напасти.
Сталевояєчний не міг одразу по нахабних паличках рубанути ?
І репарації на відбудову
Вбивці мають бути покарані.
Йому говорили, що ворог страшний, а він ржав. Бо кацапи то його друзі. Він і уявити не міг, що вони будуть розстрілювати людей. Думав- здамся по тихому і все. Буду як лукашенка до кінця життя дупою президентське крісло гріти.
Тайвань как страна почти никем не признан.
Или ты признаещь суверенитет Донбасса и Крыма или никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Китая.
СуньХуйвЧай выгадывает хоть так,хоть так.
Тайвань точно в таком же положении,есть оборванцы которые его признают страной.
Вот СуньХуйвЧай и подводит всё в нужное ему русло.
Опираться нужно на территории записанные в договорах,например Хельсинки.
твой ответ и даёт им право на захват.
Он одинаков к бомжу и к Олигарху,
к Америке и к Мальте.
И да,21% против 1,5%(было до 2022 г.).
Мені соромно, що я в 2019 на вибори не ходив…. Паспорт просрочений був… і я телепень навіть не спробував в косульсві з просроченим проголосувати.
Може це той чат-бот штучного інтелекту написав?
""Якщо Путін аплодує цьому, то яка від нього користь? Я не жартую, я дуже серйозний", - сказав Байден.
Він зазначив, що не бачить у запропонованому плані нічого, що було б вигідно комусь, окрім Росії."