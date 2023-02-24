Зеленський про "мирний план" Китаю: Є пункти, які мені зрозумілі, а є думки, з якими я не погоджуюсь. Треба працювати

Президент Володимир Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Мені здається, що це був не мирний план Китаю. Мені здається, що це була не резолюція, не декларація, це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки з приводу цього. І я вже один раз казав про це. Я вважаю, те, що Китай почав говорити про Україну, це дуже непогано. Питання, що йде за словами. Слова словами, а питання в кроках. Особливо, до чого вони призведуть, який результат для нас.

Китай там говорить про нас. Територіальна цілісність там - співпадає, там є повага до територіальної цілісності. Там говориться про ядерну безпеку, дуже важливо. Це співпадає з інтересами світу та нашої держави. Якісь пункти є, які зрозумілі мені. Є думки, з якими я не погоджуюсь, весь світ, здається, не погоджується. Але це вже щось.

Я вважаю, що правильно думати, що якщо там вже є думки, які співпадають з повагою до міжнародного права, територіальної цілісності і безпекових речей... Ми повинні це, в нормальному сенсі слова, використовувати і в цьому пункті попрацювати з Китаєм.

Наше завдання - зібрати всіх, щоб ізолювати одних. Ось наша з вами задача", - пояснив президент.

