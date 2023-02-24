УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6460 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 802 40

Зеленський про "мирний план" Китаю: Є пункти, які мені зрозумілі, а є думки, з якими я не погоджуюсь. Треба працювати

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Мені здається, що це був не мирний план Китаю. Мені здається, що це була не резолюція, не декларація, це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки з приводу цього. І я вже один раз казав про це. Я вважаю, те, що Китай почав говорити про Україну, це дуже непогано. Питання, що йде за словами. Слова словами, а питання в кроках. Особливо, до чого вони призведуть, який результат для нас.

Китай там говорить про нас. Територіальна цілісність там - співпадає, там є повага до територіальної цілісності. Там говориться про ядерну безпеку, дуже важливо. Це співпадає з інтересами світу та нашої держави. Якісь пункти є, які зрозумілі мені. Є думки, з якими я не погоджуюсь, весь світ, здається, не погоджується. Але це вже щось. 

Я вважаю, що правильно думати, що якщо там вже є думки, які співпадають з повагою до міжнародного права, територіальної цілісності і безпекових речей... Ми повинні це, в нормальному сенсі слова, використовувати і в цьому пункті попрацювати з Китаєм.

Наше завдання - зібрати всіх, щоб ізолювати одних. Ось наша з вами задача", - пояснив президент.

Також читайте: Ніхто не очікував, що від Росії буде бажання знищити нас повністю, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Китай (4822)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Перший пункт виведення російських військ з наших суверенних територій
Це ж логічно.
Якщо парашка і китайози прагнуть миру.
Поки ж я бачу, що вони хочуть узаконити окупацію і добитись зняття санкцій, щоб накопичити сили і знову напасти.
Сталевояєчний не міг одразу по нахабних паличках рубанути ?
показати весь коментар
24.02.2023 18:14 Відповісти
+12
Шо він меле?
показати весь коментар
24.02.2023 18:19 Відповісти
+11
Взагалі результату його діяльності я не дивуюсь.
Йому говорили, що ворог страшний, а він ржав. Бо кацапи то його друзі. Він і уявити не міг, що вони будуть розстрілювати людей. Думав- здамся по тихому і все. Буду як лукашенка до кінця життя дупою президентське крісло гріти.
показати весь коментар
24.02.2023 18:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
достатньо виконати перший пункт і всі решта пунктів вже самі складуться
показати весь коментар
24.02.2023 18:13 Відповісти
Перший пункт виведення російських військ з наших суверенних територій
Це ж логічно.
Якщо парашка і китайози прагнуть миру.
Поки ж я бачу, що вони хочуть узаконити окупацію і добитись зняття санкцій, щоб накопичити сили і знову напасти.
Сталевояєчний не міг одразу по нахабних паличках рубанути ?
показати весь коментар
24.02.2023 18:14 Відповісти
Цього разу їх треба вибивати за порєбрік. Ставити паркани, мінувати, рови з піраніями, кулеметників на баштах - що завгодно..але просто вірити на слово..ото ж вибачте, набридло по граблях бігати.

І репарації на відбудову
показати весь коментар
24.02.2023 18:19 Відповісти
Отож. А не мутний мир з окупованими територіями, постійними обстрілами, вилазками і без репарацій.
Вбивці мають бути покарані.
показати весь коментар
24.02.2023 18:21 Відповісти
Додати 2 пункти до формули миру Зеленського і буде кітайська. 2 пункти про космични корабли в планетарном просторі.
показати весь коментар
24.02.2023 18:15 Відповісти
Зеленський йшов на вибори під гаслом зупинити війну Порошенка! Зупинив?
показати весь коментар
24.02.2023 18:15 Відповісти
Взагалі результату його діяльності я не дивуюсь.
Йому говорили, що ворог страшний, а він ржав. Бо кацапи то його друзі. Він і уявити не міг, що вони будуть розстрілювати людей. Думав- здамся по тихому і все. Буду як лукашенка до кінця життя дупою президентське крісло гріти.
показати весь коментар
24.02.2023 18:19 Відповісти
Мабуть не склалося,щось пішло не так,хтось помішав,випередив не дав збутися запланованому і хто б це міг бути,мабуть є вищі сили які втручаються...
показати весь коментар
21.03.2023 10:40 Відповісти
так званий "китайській план" - це план повільної капітуляції України перед агресором, написаний в мацкві !!! де виведення кацапського окупаційного лайна з усієї міжнародно визнаної території України ??? де покарання військових злочинців начинаючи від ***** і закінчуючи самим нікчемним кацапом, який гвалтував, крав, вбивав у Бучі, Херсоні, Харкові, Маріуполі, тощо ??? де виплата паРашею репарацій і контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих ??? де демілітаризація, денуклеризація, денацифікація паРаші ??? де гарантії безпеки Україні ???
показати весь коментар
24.02.2023 18:19 Відповісти
Шо він меле?
показати весь коментар
24.02.2023 18:19 Відповісти
Гречану вовну.
показати весь коментар
24.02.2023 18:33 Відповісти
Тільки не треба заглядати в очі тому Піню)Всі зрозуміли,що китайці нічого не запропонували дієвого та реального : загальні фрази і без Укрїни.
показати весь коментар
24.02.2023 18:21 Відповісти
Шо оно там працюваты собралось?
Тайвань как страна почти никем не признан.
Или ты признаещь суверенитет Донбасса и Крыма или никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Китая.
СуньХуйвЧай выгадывает хоть так,хоть так.
показати весь коментар
24.02.2023 18:22 Відповісти
Референдум в Крым Генассамблея ООН признала нелегитимным
показати весь коментар
24.02.2023 18:24 Відповісти
Да,100 стран из 180 и кто то этого добивался пол года,уж точно не с Украины.
Тайвань точно в таком же положении,есть оборванцы которые его признают страной.
Вот СуньХуйвЧай и подводит всё в нужное ему русло.
Опираться нужно на территории записанные в договорах,например Хельсинки.
показати весь коментар
24.02.2023 18:34 Відповісти
тогда границы 1991 года)
показати весь коментар
24.02.2023 21:05 Відповісти
Тайвань и есть страна. Они уже 80 лет живут независимо. Уже 3 поколения сменилось, которые считают себя отдельной страной.
показати весь коментар
21.03.2023 14:06 Відповісти
головне що Тайвань визнано США !!! більше не треба !!!
показати весь коментар
24.02.2023 18:33 Відповісти
Как и Даунбас,Крым признаны Срацеей-именно
твой ответ и даёт им право на захват.
показати весь коментар
24.02.2023 18:36 Відповісти
ну ти порівняв: США одна з найпотужніших економік світу (25% світового ВВП), передова в технічному, технологічному і збанкрутіла безоколонка Європи - паРаша-мацковія (3% ВВП в 2014 році, близько1.5% в 2021) !!!
показати весь коментар
24.02.2023 18:40 Відповісти
Закон есть закон.
Он одинаков к бомжу и к Олигарху,
к Америке и к Мальте.
И да,21% против 1,5%(было до 2022 г.).
показати весь коментар
24.02.2023 18:44 Відповісти
"Дайте йому оселедця"! (с)
показати весь коментар
24.02.2023 18:25 Відповісти
Оселедцем!
показати весь коментар
24.02.2023 18:34 Відповісти
Краще ляща
показати весь коментар
21.03.2023 10:45 Відповісти
Це страшно і боляче, що Зеленому подобається план Китаю. Бо Китай на 90% повторює російські наративи, ще і хоче зняти з рашки санкції. Бачу, що величайший лідор не відмовився від бажання побачити мир в очах пуйла...
показати весь коментар
24.02.2023 18:26 Відповісти
воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







показати весь коментар
24.02.2023 18:43 Відповісти
Господи, що воно меле… це просто сором. Він.на 366 день гарачої івійни, б…. ще й досі пропихує свої оманські договорняки.

Мені соромно, що я в 2019 на вибори не ходив…. Паспорт просрочений був… і я телепень навіть не спробував в косульсві з просроченим проголосувати.
показати весь коментар
24.02.2023 18:29 Відповісти
США запровадили санкції проти Скабєєвої, Пасєчніка, російських міністрів і губернаторів
показати весь коментар
24.02.2023 18:30 Відповісти
Навіть китайці не написали пункти, які Вова в минулому році вписував в Туреччині - Крим і Донбас на 15 років забути, ЄС і НАТО забути зовсім і нейтральний статус, а також московія, яка себе назвала росією, гарант всієї нашої безпеки. Просто своєчасно приїхали друзі зі США і Агнліії і розповіли по чому в Одесі рубероїд.
показати весь коментар
24.02.2023 18:32 Відповісти
Тепер нехай китайці перекладуть це китайскою, особливо два крайніх абзаци. Удачі їм.
Може це той чат-бот штучного інтелекту написав?
показати весь коментар
24.02.2023 18:32 Відповісти
Ні ти не правильно зрозумів, там не йдеться про нашу територіальну цілісність, в ООН де йшлося про нашу цілісність Китай не підтримав резолюцію, там пишеться про повагу до суверенітету всіх держав, виходить вузькоокі говорять про повагу до суверенітету приєднаних до федерації нових українських територій Донецька, Луганська Херсонська, Запоріжська обл. Да і какая разница.
показати весь коментар
24.02.2023 19:21 Відповісти
Мало того, що він актор розмовного жанру, то ще й кокаїн дуже зіпсував його здатність вісловлюватися коротко і по суті. Вербальну діарею слухати важко.

показати весь коментар
24.02.2023 19:46 Відповісти
Це часом не монолог Голохвастова він прочитав чи просто схожий? Це замість нагадати Дзінь-дзінь Пині, що Китай теж встряв серед гарантів по Будапешстському меморандуму і медитивути навіть в нейтральній позі йому не личить.
показати весь коментар
24.02.2023 20:47 Відповісти
сьогодні слішком много презедента... заібав вже.. дрони та тепліки вези на фронт та буде тобі щастя
показати весь коментар
24.02.2023 21:36 Відповісти
Байден про мирний план Китаю:
""Якщо Путін аплодує цьому, то яка від нього користь? Я не жартую, я дуже серйозний", - сказав Байден.

Він зазначив, що не бачить у запропонованому плані нічого, що було б вигідно комусь, окрім Росії."
показати весь коментар
25.02.2023 07:44 Відповісти
Он сам понял что сказал...!? Без суфлера два слова связать не может..Попробуй пойми этот стендапера.
показати весь коментар
20.03.2023 06:35 Відповісти
 
 