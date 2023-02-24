УКР
АСЕУ та асоціації з відновлюваної енергетики надіслали НКРЕКП пропозиції щодо нової формули з врегулювання небалансів

никополь,солнечная,электростанция,панель

Пропозиції містять пункт про межі відповідальності виробників ВДЕ перед гарантованим покупцем та про покладення додаткової відповідальності на виробників ВДЕ, зокрема у вигляді відшкодування частки витрат гарантованого покупця.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі, опублікованому Асоціацією сонячної енергетики в Україні.

Зокрема, у листі зазначається:

- відповідальність виробників ВДЕ перед гарантованим покупцем повинна бути установлена лише в межах фактично понесених витрат, пов`язаних із врегулюванням небалансів електричної енергії, які гарантований покупець зазнав у результаті відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії таких виробників від їх погодинних графіків відпуску електричної енергії.

- покладення додаткової відповідальності на виробників ВДЕ, зокрема у вигляді відшкодування частки витрат гарантованого покупця, пов’язаних із результатами його торгової діяльності, є неприпустимим;

- підлягає окремому узгодженню питання про безпосередній перелік нормативно-правових актів НКРЕКП, що потребують відповідних змін у зв’язку із упорядкуванням умов відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця.

АСЕУ та асоціації з відновлюваної енергетики надіслали НКРЕКП пропозиції щодо нової формули з врегулювання небалансів 01
АСЕУ та асоціації з відновлюваної енергетики надіслали НКРЕКП пропозиції щодо нової формули з врегулювання небалансів 02

Автор: 

асоціація (409) енергетика (2660) НКРЕКП (1828) альтернативна енергетика (858)
Знову марення ! Яке відшкоджування, коли людям побудувавшим СЕС не заплатили за цілий рік за використовуну сонячну енергію ?
24.02.2023 18:20 Відповісти
Пилять опять еврейские приколы вместе с иноверцами Аллаха начинаются *** ****** бы эту муйню сонячну энергетику к ****** маме 98% монополист уголовник Напёрсток ринатик Ахметович **** никак не вдавыться
24.02.2023 18:20 Відповісти
 
 