Зеленський про притягнення РФ до відповідальності: Більшість держав бояться створювати трибунал. Потрібна політична воля

Всі кроки починаються з політичного об’єднання і політичної підтримки.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо механізму досягнення справедливості у питанні злочинів РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Трибунал. Це важливо. Всі кроки починаються з політичного об’єднання і політичної підтримки. Майданчик ООН, може, він не універсальний, але такого майданчика, де було б більше держав, яких можна об’єднати політично, я поки що не бачу серед робочих майданчиків. На цьому майданчику ми можемо підтримати створення спеціального трибуналу за злочини РФ, за агресію РФ. Також ми працюємо над спеціального механізму щодо компенсації всіх збитків завданих агресією РФ на території України. Всі працюють щоденно, щоб це запрацювало. Це складний механізм. Якщо чесно, всі, у більшості своїй держави бояться створювати трибунали, бояться думати про це. І ви розумієте чому, тому що різна відповідальність. Але перед тим, як щось запровадити в себе в державі, вам потрібна політична воля, об’єднання і знову таки ООН тут very useful. Впевнений, що резолюції будуть підтримані і проголосовані. Окремо над цим ми працюємо з деякими державами, яких ми бачимо в питанні трибуналу, тому що вони мають фаховість та досвід, ми бачимо тут їх лідерство. Це Голландія, Велика Британія та інші. Ми думаємо над механізмом компенсації. Вже є перші кроки у США. Наші балтійські друзі дуже-дуже потужні. Балтійська трійка та Польща у всьому нас підтримують. Чому так складно? Тому що інституції створені давно. Інституції у більшості своїй не проходили такі випробування такою агресією і немає такого досвіду. Вся ця бюрократична система не дає відповіді – чи буде справедливість і коли?" - заявив Зеленський.

