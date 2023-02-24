УКР
Зеленський про притягнення РФ до відповідальності: Більшість держав бояться створювати трибунал. Потрібна політична воля

зеленський

Всі кроки починаються з політичного об’єднання і політичної підтримки.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо механізму досягнення справедливості у питанні злочинів РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Трибунал. Це важливо. Всі кроки починаються з політичного об’єднання і політичної підтримки. Майданчик ООН, може, він не універсальний, але такого майданчика, де було б більше держав, яких можна об’єднати політично, я поки що не бачу серед робочих майданчиків. На цьому майданчику ми можемо підтримати створення спеціального трибуналу за злочини РФ, за агресію РФ. Також ми працюємо над спеціального механізму щодо компенсації всіх збитків завданих агресією РФ на території України. Всі працюють щоденно, щоб це запрацювало. Це складний механізм. Якщо чесно, всі, у більшості своїй держави бояться створювати трибунали, бояться думати про це. І ви розумієте чому, тому що різна відповідальність. Але перед тим, як щось запровадити в себе в державі, вам потрібна політична воля, об’єднання і знову таки ООН тут very useful. Впевнений, що резолюції будуть підтримані і проголосовані. Окремо над цим ми працюємо з деякими державами, яких ми бачимо в питанні трибуналу, тому що вони мають фаховість та досвід, ми бачимо тут їх лідерство. Це Голландія, Велика Британія та інші. Ми думаємо над механізмом компенсації. Вже є перші кроки у США. Наші балтійські друзі дуже-дуже потужні. Балтійська трійка та Польща у всьому нас підтримують. Чому так складно? Тому що інституції створені давно. Інституції у більшості своїй не проходили такі випробування такою агресією і немає такого досвіду. Вся ця бюрократична система не дає відповіді – чи буде справедливість і коли?" - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент закликає до створення Спецтрибуналу щодо злочинів РФ, - Мецола

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) трибунал (287)
Яка відповідальність, пане президенте? Головна й беззаперечна відповідальність рашистської держави наступить неодмінно й відразу після того, як ЗСУ завдасть рашистській армії непоправних втрат, після яких у рашистів не виникне навіть думки про те, як нашкодити Україні!
24.02.2023 18:35 Відповісти
Думается так, что большинство стран просто не понимают, как это мероприятие сделать. И никто не понимает. Если со 2ВМ понятно - полный разгром и плен, то в случае с рашкой - не понятно. Как вариант - спецов засылать и по одному их выдергивать. начать можно с газманова, к примеру, лепса-алкаша. а дальше - пойдет.
24.02.2023 18:36 Відповісти
Нужно создать для рашистов такие условия, чтобы они сами выловили этих мразей и в мешках предали под трибунал.
24.02.2023 18:38 Відповісти
Щоб відбілити Портнова, зелена влада доручила зібрати листи, які б свідчили, що МВС, ДБР, НАБУ, НАЗК та СБУ не мають до нього претензій. Це є плювок в бік США, бо саме вплив Портнова на судові і правоохоронні органи став підставою для американських санкцій. Тепер це їх нівелює
24.02.2023 18:42 Відповісти
Що таке "формула миру" зельця-їрмака? Це якість дивні 10 пунктів, що орки мають відступити і виплатити репарації. Чому вони це зроблять, не вказано. Як "вдалий" приклад приводиться зернова угода, за якою коцаби дозволили вивезти наше зерно нашим морем, а за це з них зняли санкції
24.02.2023 18:49 Відповісти
А коли буде політична воля у пана Зеленського і у нас, нарешті, почнуть реально притягувати до відповідальності високопосадових (і не тільки) зрадників, колаборантів і т.п. погань? Чи політичної волі вистачає лише на позбавлення прав власних солдат?
24.02.2023 19:01 Відповісти
 
 