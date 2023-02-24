Війна в Україні показала слабкість міжнародних інституцій, потрібна інша інфраструктура безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна РФ проти України показала слабкість міжнародних інституцій.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Знаєте, від якої відповіді від багатьох інституцій я втомився? "У нас не той мандат". Тобто не універсальний мандат, не універсальний доступ, не універсальна організація. Але, втім, поламали в якийсь момент - ООН на чолі з Гутеррешем, я йому дуже вдячний... і разом із турками працювали та зробили цей коридор. І все-таки наше зерно поїхало", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що війна демонструє слабкі місця не лише в Україні, а і в ЄС, і на континенті загалом, і в міжнародних інституціях.

"Інша інфраструктура безпеки точно прийде з перемогою в цій війні", - вважає Зеленський.

