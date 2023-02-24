УКР
Війна в Україні показала слабкість міжнародних інституцій, потрібна інша інфраструктура безпеки, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна РФ проти України показала слабкість міжнародних інституцій.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Знаєте, від якої відповіді від багатьох інституцій я втомився? "У нас не той мандат". Тобто не універсальний мандат, не універсальний доступ, не універсальна організація. Але, втім, поламали в якийсь момент - ООН на чолі з Гутеррешем, я йому дуже вдячний... і разом із турками працювали та зробили цей коридор. І все-таки наше зерно поїхало", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що війна демонструє слабкі місця не лише в Україні, а і в ЄС, і на континенті загалом, і в міжнародних інституціях.

"Інша інфраструктура безпеки точно прийде з перемогою в цій війні", - вважає Зеленський.

+7
На свої слабкості подивись.
Вимахував голим попом перед хутіним, от він напав на ті тили.
показати весь коментар
24.02.2023 18:38 Відповісти
+7
Дивлюся на тези, в основному посил такий - всі навколо погані, інституції погані, союзники боягузи, нато погане, світопорядок поганий, один я хороший. Така пресконференція тільки в мінус ,краще б мовчав.
показати весь коментар
24.02.2023 18:39 Відповісти
+7
Це все аналізують партнери та посли в Україні. Потім буде аналітика.Не все вони зможуть перекласти,бо логіки в реченнях буває обмаль.
показати весь коментар
24.02.2023 18:43 Відповісти
Це так ! Тобі треба тільки золотий ярлик на князювання від Путлера. Років на 25.
показати весь коментар
24.02.2023 18:37 Відповісти
На свої слабкості подивись.
Вимахував голим попом перед хутіним, от він напав на ті тили.
показати весь коментар
24.02.2023 18:38 Відповісти
Дуже багато думок, прямо в ударі сьогодні Курнув?
показати весь коментар
24.02.2023 18:38 Відповісти
Нюхнув..он носа постійно тре
показати весь коментар
24.02.2023 18:48 Відповісти
Єрмак недогледів, пішов на лєопарди подивитись.
показати весь коментар
24.02.2023 18:53 Відповісти
інфраструктура??? дороги в ООН треба поремонтувати? якеа нах інфраструктура??? ЗЕбіл їб*чий
показати весь коментар
24.02.2023 18:39 Відповісти
Дивлюся на тези, в основному посил такий - всі навколо погані, інституції погані, союзники боягузи, нато погане, світопорядок поганий, один я хороший. Така пресконференція тільки в мінус ,краще б мовчав.
показати весь коментар
24.02.2023 18:39 Відповісти
Це все аналізують партнери та посли в Україні. Потім буде аналітика.Не все вони зможуть перекласти,бо логіки в реченнях буває обмаль.
показати весь коментар
24.02.2023 18:43 Відповісти
хотіла пожартувати про фортепіано і сталеві бубенці, але втримаюсь.
показати весь коментар
24.02.2023 18:44 Відповісти
Так і ми погані)
показати весь коментар
24.02.2023 18:49 Відповісти
Це він про тарана чи прокурорів на 100% своїх???
Просто Українцям відвести війська і перестать стрелять…
показати весь коментар
24.02.2023 18:39 Відповісти
Російською не хрипить і не шипить.
показати весь коментар
24.02.2023 18:41 Відповісти
То це хибне твое очікування і до тебе тійде черга
показати весь коментар
24.02.2023 18:45 Відповісти
Це говорить той, хто угробив оборону своєї країни
показати весь коментар
24.02.2023 18:46 Відповісти
Есть подозрения что рашисты готовят провокацию на выходные.

1 - Пропали из сети все тролли - как правило, затишье троллей говорит о проведении инструктажа относительно новых методичек.
2 - Выходные дни кремлевские упыри используют для провокаций так как все западные политики выходные, а значит и быстрых заявлений не будет. Этот просвет рашисты часто используют для гадостей.

Украинцам необходимо критически относится ко всем событиям тем более во время эпохи хайпа который рашисты используют для своих вбросов.
показати весь коментар
24.02.2023 18:46 Відповісти
Доречі..Ви таки праві, я то думаю - за сьогодні ще мене ніхто не обматюкав
показати весь коментар
24.02.2023 18:51 Відповісти
А ще війна показала недолугість цієї влади, яка дерибанила країну замість того, щоб зміцнювати її спроможність до захисту від зовнішніх і внутрішніх ворогів (наприклад, ОПЖЗ чи, так звана, партія Слуга народу).
показати весь коментар
24.02.2023 18:57 Відповісти
Війна в Україні показала, що все вирішує незламний народ, а вже правителі, якими б вони і ким не були, для свого збереження будуть плентатися позаду народу (за народом) і постійно перефарбовуватися і перевзуватися.
показати весь коментар
24.02.2023 18:58 Відповісти
Короче, в усьому винні міжнародні інституції. Будь-яка країна, а особливо позаблокова, повинна дбати про власний захист в першу чергу сама, а також це один із основних обов'язків президента - оборона і національна безпека. Які можуть бути претензії до "інституцій" і чужих країн в людини, яка будучи президентом сама для оборони своєї ж країни не зробила нічого?
ООН - це площадка для діалогів. Будапешт - просто декларація поваги до суверенітету, ні до чого не зобовязуючий документ.
Єдина організація з принципом "один за всіх" і більш менш чіткими механізмами захисту і колективної безпеки - НАТО. Хто б там що не говорив, але НАТО - це гарантія безпеки і ненападу РФ, і маленькі країни Прибалтики цьому чудовий приклад. Але ми не є його членом і навіть після 2014 року мінімум третина мудрого наріта виступала проти вступу, а в 2019 з величезним відривом проголосували проти пронатівського президента.
Так що і президенту, і простим мудрим вкраїнчикам не варто в чомусь кивати на не такий Захід і якіст інституції.
показати весь коментар
24.02.2023 19:08 Відповісти
 
 