Війна в Україні показала слабкість міжнародних інституцій, потрібна інша інфраструктура безпеки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що війна РФ проти України показала слабкість міжнародних інституцій.
Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Знаєте, від якої відповіді від багатьох інституцій я втомився? "У нас не той мандат". Тобто не універсальний мандат, не універсальний доступ, не універсальна організація. Але, втім, поламали в якийсь момент - ООН на чолі з Гутеррешем, я йому дуже вдячний... і разом із турками працювали та зробили цей коридор. І все-таки наше зерно поїхало", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що війна демонструє слабкі місця не лише в Україні, а і в ЄС, і на континенті загалом, і в міжнародних інституціях.
"Інша інфраструктура безпеки точно прийде з перемогою в цій війні", - вважає Зеленський.
Вимахував голим попом перед хутіним, от він напав на ті тили.
Просто Українцям відвести війська і перестать стрелять…
1 - Пропали из сети все тролли - как правило, затишье троллей говорит о проведении инструктажа относительно новых методичек.
2 - Выходные дни кремлевские упыри используют для провокаций так как все западные политики выходные, а значит и быстрых заявлений не будет. Этот просвет рашисты часто используют для гадостей.
Украинцам необходимо критически относится ко всем событиям тем более во время эпохи хайпа который рашисты используют для своих вбросов.
ООН - це площадка для діалогів. Будапешт - просто декларація поваги до суверенітету, ні до чого не зобовязуючий документ.
Єдина організація з принципом "один за всіх" і більш менш чіткими механізмами захисту і колективної безпеки - НАТО. Хто б там що не говорив, але НАТО - це гарантія безпеки і ненападу РФ, і маленькі країни Прибалтики цьому чудовий приклад. Але ми не є його членом і навіть після 2014 року мінімум третина мудрого наріта виступала проти вступу, а в 2019 з величезним відривом проголосували проти пронатівського президента.
Так що і президенту, і простим мудрим вкраїнчикам не варто в чомусь кивати на не такий Захід і якіст інституції.