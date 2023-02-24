Ердоган та Путін провели переговори - говорили про відновлення Стамбульських домовленостей
У п’ятницю, 24 лютого, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
У ході переговорів лідери двох країн обговорили землетруси у Туреччині та війну Росії проти України.
Під час розмови Ердоган заявив, що справедливий світ має бути встановлений без подальших людських жертв та руйнувань у війні.
При цьому він додав, що Анкара щиро хоче, щоб досягнуті у Стамбулі домовленості були відроджені. Ердоган підкреслив, що Туреччина готова зробити це будь-яким вкладом.
То они новое оружие придумали и нужны триллионы на производство, то они космические корабли придумали которые помогут русским все планеты захватить и нужны деньги на строительство этих кораблей и.т.д
Для создания большего эффекта, бункерному показывали 3D мультики этого оружия и ракет. Не стеснялись даже выдавать работу американских Апачей за российские - даже на телефон бункерному скинули что он хвастался американцам.
Понятно что все деньги разворовывались, а для бункерного создавались фейки в которые он верил. В конечном итоге, насмотревшись 3D графики у бункерного сложилось впечатление о могуществе рашки и он решил это все испробовать на деле выбрав своей жертвой Украину.
При таких событиях, окружение путлера попало в капкан своих же выходок. Не скажут же они мол - володя; Мы тебя 20 лет разводили и кидали как лоха и нет у нас ни армии, ни оружия. За это можно и без имущества остаться и пулю в лоб получить.
Именно по этой причине в этой войне ни конца ни края не видно...
Тимошенка, поганого Чалого (Олександра). Але ж директиву їм дали в ОПЗе, де ще сидів,
якщо не помиляюсь, контролер усіх українських розвідок Демченко. Співайте голосніше,
зелені, про Мінські угоди!