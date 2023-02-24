УКР
Ердоган та Путін провели переговори - говорили про відновлення Стамбульських домовленостей

ердоган,путін

У п’ятницю, 24 лютого, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

У ході переговорів лідери двох країн обговорили землетруси у Туреччині та війну Росії проти України.

Під час розмови Ердоган заявив, що справедливий світ має бути встановлений без подальших людських жертв та руйнувань у війні.

При цьому він додав, що Анкара щиро хоче, щоб досягнуті у Стамбулі домовленості були відроджені. Ердоган підкреслив, що Туреччина готова зробити це будь-яким вкладом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен та Ердоган обговорили підтримку України

Автор: 

путін володимир (24601) Ердоган Реджеп Таїп (974)
Топ коментарі
+13
крисаки кучкуються...весна..сезон спарювання
показати весь коментар
24.02.2023 19:04 Відповісти
+9
Як вже вони дістали, усі оці грьобані "миротворці" на кшталт Ердогана, Піна та Орбана!
показати весь коментар
24.02.2023 19:07 Відповісти
+8
а чому на цензорі фамілію йбанутого пєдофіла путіна пишуть з великої букви?
показати весь коментар
24.02.2023 19:06 Відповісти
Пердоган, по какой середине (в Турции) ты готов договориться с Ху#лом прежде чем начнёшь делить с ним Украину?
показати весь коментар
24.02.2023 19:02 Відповісти
Це на прохання Зелі !
показати весь коментар
24.02.2023 19:04 Відповісти
Ердоган вже рашу ділить, до уралу хоче, а по ту сторону уралу вже китай. Немає вже раші
показати весь коментар
24.02.2023 19:12 Відповісти
крисаки кучкуються...весна..сезон спарювання
показати весь коментар
24.02.2023 19:04 Відповісти
Та не,говорили они шо надо побольше этикеток на товарах из ЕС переклеивать.Вся Турция при деле.
показати весь коментар
24.02.2023 19:04 Відповісти
а чому на цензорі фамілію йбанутого пєдофіла путіна пишуть з великої букви?
показати весь коментар
24.02.2023 19:06 Відповісти
Причина начала войны рашки против Украины достаточно проста для понимания. Бункерный нацист просто Лох по жизни. Его окружение разводило бункерного на бабло придумывая сказки для бункерного.

То они новое оружие придумали и нужны триллионы на производство, то они космические корабли придумали которые помогут русским все планеты захватить и нужны деньги на строительство этих кораблей и.т.д

Для создания большего эффекта, бункерному показывали 3D мультики этого оружия и ракет. Не стеснялись даже выдавать работу американских Апачей за российские - даже на телефон бункерному скинули что он хвастался американцам.

Понятно что все деньги разворовывались, а для бункерного создавались фейки в которые он верил. В конечном итоге, насмотревшись 3D графики у бункерного сложилось впечатление о могуществе рашки и он решил это все испробовать на деле выбрав своей жертвой Украину.

При таких событиях, окружение путлера попало в капкан своих же выходок. Не скажут же они мол - володя; Мы тебя 20 лет разводили и кидали как лоха и нет у нас ни армии, ни оружия. За это можно и без имущества остаться и пулю в лоб получить.

Именно по этой причине в этой войне ни конца ни края не видно...
показати весь коментар
24.02.2023 19:06 Відповісти
Если все это мультики, включая удар по тц в Украине, как по вашему, почему у американцев с 21 года рекордные траты на разработку гиперзвука и даже малое яо с электромагнитным орудием отошли на второй план?
показати весь коментар
24.02.2023 22:51 Відповісти
Як вже вони дістали, усі оці грьобані "миротворці" на кшталт Ердогана, Піна та Орбана!
показати весь коментар
24.02.2023 19:07 Відповісти
Хотіти не шкідливо, шкідливо не хотіти... Тобі все зрозуміло, Ердоган?!
показати весь коментар
24.02.2023 19:07 Відповісти
Два поранені диктатори 🤬🤬🤬
показати весь коментар
24.02.2023 19:08 Відповісти
Це ті домовленості після яких Джонсон на другий день прилетів в Київ, а влада почала від них відхрещуватись?
показати весь коментар
24.02.2023 19:09 Відповісти
Такі да. Ті само, які могли копняками виперти слуг з урядового кварталу.
показати весь коментар
24.02.2023 20:13 Відповісти
ХЕРдоган підкреслив, що Туреччина готова зробити це будь-яким вкладом. холуй рашиста.Єдиний вклад ,виведення всіх рашистських війск з територіїУкраїни,включно із Кримом і Донбасом,виплата репарацій і рашисти ,накуй на сотні років
показати весь коментар
24.02.2023 19:09 Відповісти
Сила СтепаБАРДЕРИ В ПЕРРЕМОЗХ
показати весь коментар
24.02.2023 19:09 Відповісти
Єдик, миролюбивый ты наш, вот какого ты суешь свой нос туда, куда собака хер не совала,
показати весь коментар
24.02.2023 19:10 Відповісти
Зачем садится за стол переговоров с ублюдками когда их мрази с оружием находятся на территории Украины? Последняя русская мразь уползает с Украины и только тогда можно сесть за стол переговоров.
показати весь коментар
24.02.2023 19:11 Відповісти
Можуть й залишитись, але у якості перегною
показати весь коментар
24.02.2023 19:16 Відповісти
Турки то лайно. Доведено віками.
показати весь коментар
24.02.2023 19:12 Відповісти
Едик, не гневи Бога. Он и так тебя пытался стряхнуть чтобы ты одумался, аж дома посыпались
показати весь коментар
24.02.2023 19:15 Відповісти
То найгірше, що могли придумати "наші" покидьки. Там, пам'ятаю, світилися пики Арахамії,
Тимошенка, поганого Чалого (Олександра). Але ж директиву їм дали в ОПЗе, де ще сидів,
якщо не помиляюсь, контролер усіх українських розвідок Демченко. Співайте голосніше,
зелені, про Мінські угоди!
показати весь коментар
24.02.2023 19:30 Відповісти
Не допоможе. Якщо Зелю зупинили в підписанні договору про нейтральний статус, позаблоковість, відмову від ЄС, статусу "язика", роззброєння, і затвердження положення фронту, в самому началі вторгнення, то тепер тим паче не дозволимо.
показати весь коментар
24.02.2023 20:07 Відповісти
И опять наша песня хороша, начинай с начала. Тьфу гидота.
показати весь коментар
24.02.2023 20:11 Відповісти
Шо там за стамбульські домовленості? Може корисно буде нагадати на що тоді погоджувалися Арахамія та інші? А то дебіли тільки за мінські згадують...
показати весь коментар
24.02.2023 20:24 Відповісти
начали наперегонки соревноваться с мирными планами, как первые западные танки приехали в Украину, ахахахха
показати весь коментар
24.02.2023 21:18 Відповісти
Природа недвузначно намекнула Эрдогану, что сближаться с кремлём нельзя.
показати весь коментар
24.02.2023 21:37 Відповісти
 
 