Ердоган та Путін провели переговори - говорили про відновлення Стамбульських домовленостей

У п’ятницю, 24 лютого, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

У ході переговорів лідери двох країн обговорили землетруси у Туреччині та війну Росії проти України.

Під час розмови Ердоган заявив, що справедливий світ має бути встановлений без подальших людських жертв та руйнувань у війні.

При цьому він додав, що Анкара щиро хоче, щоб досягнуті у Стамбулі домовленості були відроджені. Ердоган підкреслив, що Туреччина готова зробити це будь-яким вкладом.

