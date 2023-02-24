Зеленський про умови для початку пошуку формату дипломатичного завершення війни: Вихід військ РФ з України і припинення бомбардувань

Лише після виведення військ РФ з території України і припинення військової агресії можна починати думати про формат дипломатичних перемовин щодо завершення війни.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте з самого початку. З того, що ви (Росія. - Ред.) порушили. Перший пункт - поважайте наше право жити на нашій землі, вийдіть з нашої території, припиніть нас бомбити, припиніть вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду", - наголосив Зеленський.

Він додав, що лише після того, як Росія все це припинить, можна буде сказати, у якому форматі дипломатично ставити крапку.