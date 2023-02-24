Зеленський про умови для початку пошуку формату дипломатичного завершення війни: Вихід військ РФ з України і припинення бомбардувань
Лише після виведення військ РФ з території України і припинення військової агресії можна починати думати про формат дипломатичних перемовин щодо завершення війни.
Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Давайте з самого початку. З того, що ви (Росія. - Ред.) порушили. Перший пункт - поважайте наше право жити на нашій землі, вийдіть з нашої території, припиніть нас бомбити, припиніть вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду", - наголосив Зеленський.
Він додав, що лише після того, як Росія все це припинить, можна буде сказати, у якому форматі дипломатично ставити крапку.
Топ коментарі
+4 5 копійок
показати весь коментар24.02.2023 19:09 Відповісти Посилання
+4 ZoV KobZona
показати весь коментар24.02.2023 19:11 Відповісти Посилання
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар24.02.2023 19:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Условие номер один для начала переговоров - вывод ватных войск с территории Украины.
Тільки війсковим шляхом можна звільнити Україну від окупантів.
Тільки на один обстріл 5-10 у відповідь зупинять бомби рашистов!!!
Ніяких іньших варіантів немає.... ну хіба верхівку ******* інопланетяни заберуть й там почнеться розподіл влади й "гризня".
https://telegra.ph/file/afca5089113bd68c800c3.png 🏛️Мы искренне поздравляем президента Владимира Зеленского с годовщиной. Ровно год назад провалилось его главное предвыборное обещание - мир. Мы просто напомним: "Я разкажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют лишь салюты на свадьбах и днях рождения". Это был первый пункт его предвыборной программы.
😇Назад не отыграешь. К власти Владимир Зеленский пришел на недовольстве населения войной. То что украинцы, со всем своим инфантилизмом проголосовали за эстрадного комика, сводится к простому объяснению. Украинцам осточертела война и они искали простого решения этой проблемы. Простым решением стало избрание в президенты того, кто всегда им нес с экранов смех и радость, часто плоские и безвкусные. То есть такие, какие готов потреблять народ.
🤦🏼Вообще, если пройтись по всем пунктам программы Зеленского, мы увидим провал во всем. "Нет объявлений "Работа в Польше", а в Польше есть объявления "Работа в Украине"? На фоне миллионов украинцев, сбежавших в Польшу от войны, это даже не смешно. "Неприкосновенны Карпатские леса, а не депутаты"? Ну да, мы видим это на примерах депутатов Геруса, Брагара, Юрченко, Корявченко и подобных. И на примере Карпатских лесов, кстати. И так далее. По всем пунктам.
🤩Придя к власти с програмой президента Зеленского, теперь Зеленский пытается воплотить в жизнь ремейк программы Петра Порошенко - "Армия. Язык. Вера". Так пытается, что из тех кто привел его к власти, возле него остались только Шефир да Маша Левченко.
🤷🏻♂️Вот только зачем украинцам второй "Порошенко" когда уже есть Порошенко?
😉С годовщиной Владимир Александрович. И не забудьте поздравить с годовщиной вашего главу Офиса Андрея Ермака. Это ведь благодаря ему вы сейчас там где вы находитесь. Это ведь он еще в середине января убеждал вас, что https://t.me/pecherhill/667 с Кремлем он все порешал и никакого вторжения не будет . И ведь это он же заговорил позже о неоходимости переговоров с ДНР и ЛНР, мол Запад разозлил Россию и нужно идти на компромисы. И он же говорил, что войну провоцирует Порошенко потому что не дает договориться с ДНР, ЛНР и Россией на компромисных позициях.
‼️Кстати, а почему бы не напомнить Ермаку о том, что в течение первой недели после вторжения в Киеве его никто не видел? Почему бы не поинтересоваться - где его носило? Случайно не https://t.me/pecherhill/677 в квартире в Лондоне, купленной им накануне вторжения ?
😴В общем, примерный план на день для господина президента Зеленского мы набросали. Дальше ему подскажут послы США и Британии. Зеленский все выполнит, никуда не денется.
🙋🏻♂️С годовщиной.
Цю війну можна було швидко закінчити тільки через гарячу фазу. Тому зараз ми набагато ближче до миру і найшвидше Зеленський виконає свою обіцянку ще у першу каденцію.
Війну?
Як?
- Зе ж казав, що він ВЖЕ закінчив війну в його макитрі! - А війна йому нн-наа-а-аа?
Так?
Чому Зе наживається на війні?
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже Нє Будєт
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU вам пАнравится (с)
Автор:
Оскільки президент уникнув відповідей на мої запитання не допустивши мене до пресконференції, я публічно ставитиму запитання щодо трагічних подій 24 лютого 2022 року тут."
Бачиш? Навіть колишні проЗеленські любителі "нових ліц" прозрівають.
То й до тебе також черга дійде, любитель ти "сталевих" яєць по 17 гривень iron man 2dd0bae2.