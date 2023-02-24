Зеленський про переговори з Путіним: Там нема з ким говорити

Президент Володимир Зеленський вважає, що зараз немає можливості переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ердоган знає мою позицію (щодо можливості організації переговорів із Путіним у Туреччині – ред.). Я не сприймаю це", - сказав Зеленський.

Президент України заявив, що звертався до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до початку повномасштабної війни щодо того, щоб президента Росії "посадили за стіл переговорів".

"Посадіть за стіл перемовин, не можна допустити ризиків повномасштабної війни. Ердоган не зміг тоді це зробити. І не тільки він, він потужний. Він не зміг. А зараз він вважає, що він може. Зараз ми не можемо, Путін вже не та людина, там уже нема з ким говорити", - зазначив Зеленський.

