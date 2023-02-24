УКР
Зеленський про переговори з Путіним: Там нема з ким говорити

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що зараз немає можливості переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ердоган знає мою позицію (щодо можливості організації переговорів із Путіним у Туреччині – ред.). Я не сприймаю це", - сказав Зеленський.

Президент України заявив, що звертався до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до початку повномасштабної війни щодо того, щоб президента Росії "посадили за стіл переговорів".

"Посадіть за стіл перемовин, не можна допустити ризиків повномасштабної війни. Ердоган не зміг тоді це зробити. І не тільки він, він потужний. Він не зміг. А зараз він вважає, що він може. Зараз ми не можемо, Путін вже не та людина, там уже нема з ким говорити", - зазначив Зеленський.

Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) переговори з Росією (1402)
+25
так чого ж ти 2.5 роки шукав мир десь посередені дупи *****, провалив усе що можна і безбожно крав гроші на "великому краадівництві" ???







24.02.2023 19:27
+20
Роздвоення особистості на фоні манії величності та хамстві
24.02.2023 19:23
+14
Коли це він для тебе став "не тою людиною"?Коли ти йому в очі заглядав і бачив там мир-він був "тою людиною".?
24.02.2023 19:26
Так чого тоді просити товариша Сі щоб він посередником був ?
24.02.2023 19:17
Роздвоення особистості на фоні манії величності та хамстві
24.02.2023 19:23
А так кортіло заглянути в очі.
24.02.2023 19:18
залишив би ся трамп при владі - не тільки би в очі пройшлось заглядати
24.02.2023 19:27
це напевно так - ви з пукиним обоє рябоє
24.02.2023 19:20
Ось і трапилась війна, бо хтось вирішів що немає з кім вести перемовини
24.02.2023 19:21
війна трапилась по іншій причині
24.02.2023 19:29
так москальський вилупку, а можна ж била даґаваріцца...
26.02.2023 07:08
А як же рішення СНБО України стосовно категоричної заборони Зелєнському вести будь-які перемовини з путіним!
24.02.2023 19:22
це рішення РНБО було для слухачів, а какаяразніцапіздаілізадніца у нас діяч...))
26.02.2023 07:14
Коли це він для тебе став "не тою людиною"?Коли ти йому в очі заглядав і бачив там мир-він був "тою людиною".?
24.02.2023 19:26
так чого ж ти 2.5 роки шукав мир десь посередені дупи *****, провалив усе що можна і безбожно крав гроші на "великому краадівництві" ???







24.02.2023 19:27
А ще Південь. Все було здано рашистам. Але на заваді пазлам дерьмака-зеленского стало місто Миколаїв. У нас було декілька днів. Всі українці зібралися у ДОФі( Дом Офіцерів Флота). Робили коктейлі з ГСМ. І, слава Богу, приїхав до Миколаєва, уроженець нашої області, людина,яка перебувала, і перебуває, під крим. справою від зеленского -Генерал Марченко. Шо рашисти змогли - дійшли до середини Миколаєва - там ми їх, сім бмп та сау, спалили. І вони побігли. До Херсону. Марченко, сам, збирав залишки 79 та 36 Бригад - бо 79 була на луганщіні, а 36 в маріуполі. Зібрав 1700 десанту та мрпіхів. І вони зупинили весь наступ путіна-зеленского.
25.02.2023 21:31
"він потужний",дуже потужный
ВВП как в Зимбабвэ,инфляция 80%,для ЕС отброс
Ещё Венгрия дужэ потужна.
У потужного 3500 танков,сколько уже в Украину отправил?
24.02.2023 19:28
"Путін вже не та людина, там уже нема з ким говорити", - зазначив Зеленський."

Ну да, наивеличнейший, а до этого путлер в адеквате был...
24.02.2023 19:30
А якщо наХ полати туди Татарова , бэзвазвратна … ?
24.02.2023 19:36
Це рідна кацапська чи еритрейська? Можна перекласти на людську?
24.02.2023 21:08
Та я взагалі не розумію, як можно вести перемовини з якімось там х.йлом - хіба що Макрон вважає це для себе можливим, але навіть він вже, здається, зрозумів, що бути на боці України вигідніше!

Хіба що хтось "З пониженою соціальною відповідальністю" Сі Цзінь Пін на це ще погоджується через очікувану вигоду, але й це ненадовго!
24.02.2023 19:40
Так саме в дупу ху*лу заглядають пердоган, косоокий сі, орбан. Коли цю дупу забьють кукурудзяним короком вся ця кацапська камарілья одразу й зникне разом з їх свинячим коритом.
24.02.2023 19:45
Невже не вдалося заглянути в очі? А так же колись хотілося!
24.02.2023 20:02
Там не понятно какое и когда резиновое изделие показывают по телику вообще.
24.02.2023 20:14
На мою думку, війну зупинити вже буде важко. Світова спільнота її повинна була зупинити в перші три місяці. Війна - це, як пожежа, якщо її зупинити не на початку, то надалі вже неможливо. Все згорить вщент.
24.02.2023 20:26
Вам буде важко. Вам ще репарації платити. Але ми впораємось
24.02.2023 21:09
Я, вас не розумію, чому всі важають, якщо хтось говорить, що війна пейшла в затяжне русло, то він кацап і працює на ворога. Ви шановний, я можу спитати, де зараз знаходитесь. Я можу. Вже майже 11 місяців в ЗСУ, то в Донецькій, то в Харківській області, і щось мені підказує, якщо війна не зупиниться дипломатичним шляхом, то вона зупиниться не скоро.
24.02.2023 21:21
"Вже майже 11 місяців в ЗСУ"
Це неправда, - ти ******.
26.02.2023 06:59
Чому? Я нікому нічого довитидити не збираюсь. Якщо люди в країні вже рік живуть в якихось рожевих окулярах і віримо в ЗСУ, а коли їм дають можливістю стати частиною армії, то кричать, що так "незя, треба, щою воювали вмотивовані".
26.02.2023 17:03
Перший раз чую, що пожежу неможливо зупинити ) Чи може все ж таки щось інше? 99% воєн таки, може це велика для вас таємниця, але зупинялися. ******* війни взагалі дуже виснажливі і вони все ж таки зупиняються.
26.02.2023 01:06
Добре, як її зупинити, якщо всі такі вумні? Перемогти на полі бою, добре, але це не скоро.
26.02.2023 17:04
Печерский холм
https://telegra.ph/file/afca5089113bd68c800c3.png ​​ 🏛️Мы искренне поздравляем президента Владимира Зеленского с годовщиной. Ровно год назад провалилось его главное предвыборное обещание - мир. Мы просто напомним: "Я разкажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют лишь салюты на свадьбах и днях рождения". Это был первый пункт его предвыборной программы.

😇Назад не отыграешь. К власти Владимир Зеленский пришел на недовольстве населения войной. То что украинцы, со всем своим инфантилизмом проголосовали за эстрадного комика, сводится к простому объяснению. Украинцам осточертела война и они искали простого решения этой проблемы. Простым решением стало избрание в президенты того, кто всегда им нес с экранов смех и радость, часто плоские и безвкусные. То есть такие, какие готов потреблять народ.

🤦🏼Вообще, если пройтись по всем пунктам программы Зеленского, мы увидим провал во всем. "Нет объявлений "Работа в Польше", а в Польше есть объявления "Работа в Украине"? На фоне миллионов украинцев, сбежавших в Польшу от войны, это даже не смешно. "Неприкосновенны Карпатские леса, а не депутаты"? Ну да, мы видим это на примерах депутатов Геруса, Брагара, Юрченко, Корявченко и подобных. И на примере Карпатских лесов, кстати. И так далее. По всем пунктам.

🤩Придя к власти с програмой президента Зеленского, теперь Зеленский пытается воплотить в жизнь ремейк программы Петра Порошенко - "Армия. Язык. Вера". Так пытается, что из тех кто привел его к власти, возле него остались только Шефир да Маша Левченко.

🤷🏻‍♂️Вот только зачем украинцам второй "Порошенко" когда уже есть Порошенко?

😉С годовщиной Владимир Александрович. И не забудьте поздравить с годовщиной вашего главу Офиса Андрея Ермака. Это ведь благодаря ему вы сейчас там где вы находитесь. Это ведь он еще в середине января убеждал вас, что https://t.me/pecherhill/667 с Кремлем он все порешал и никакого вторжения не будет . И ведь это он же заговорил позже о неоходимости переговоров с ДНР и ЛНР, мол Запад разозлил Россию и нужно идти на компромисы. И он же говорил, что войну провоцирует Порошенко потому что не дает договориться с ДНР, ЛНР и Россией на компромисных позициях.

‼️Кстати, а почему бы не напомнить Ермаку о том, что в течение первой недели после вторжения в Киеве его никто не видел? Почему бы не поинтересоваться - где его носило? Случайно не https://t.me/pecherhill/677 в квартире в Лондоне, купленной им накануне вторжения ?

😴В общем, примерный план на день для господина президента Зеленского мы набросали. Дальше ему подскажут послы США и Британии. Зеленский все выполнит, никуда не денется.

🙋🏻‍♂️С годовщиной.
24.02.2023 21:23
А как можно вообще вести переговоры с тем. кого считают военным и просто тяжким преступником? И только чейчас.
25.02.2023 00:33
Так нужно просто перестать стрелять! Если ты хочешь астанафить вайну ты ее остановишь!
Цитата найвеличайшего лидера **********. В. А. Зеленский
25.02.2023 08:47
Треба просто перестать стріляти
25.02.2023 10:08
А Бутусова в конце пустили на этот бред, или таки пожалели его нервы? Нервы Бутусова нам важнее, на самом деле. Бред уйдет, а нервы не восстанавливаются.
25.02.2023 10:35
Якщо що то Шуфрича не пиз...ли вже рік. Треба повторити.


25.02.2023 11:37
шуфрич небитий, що коса неклепана
25.02.2023 14:14
время меняет человека и тогда ***** было *****м... адольфовна и сегодня не согласна с тем что кремлевский людоед это реально - вовремя дрыстанула....
25.02.2023 10:43
Як ви собі уявляєте "Перестати стріляти"????Нехай забирають 20%України?Нехай відразу залишять нашу землю, а потім ми "перестанемо стріляти".Прийшли вони до нас, а не ми.... Слава Україні🇺🇦🇺🇦🇺🇦
25.02.2023 10:55
Перемовини після відводу військ на кордон 1991 року. Крапка. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
25.02.2023 10:58
Переговоры с путиным лучше всего вести с помощью ракеты запушенной по кремлю тогда когда там находится путин. Других аргументов главный русский фашист не поймет. и 80% русского варварского народа тоже
25.02.2023 11:31
Членограю знадобилося три роки, щоб до нього нарешті дійшло, що казав Порох про *****.
25.02.2023 11:56
Там є медведчук, представник зелі.
25.02.2023 12:03
Звичайно, що валоді-боневтік нема про що говорити з ввх, адже все вже було сказано більше року тому. Тепер кєгєбєшний окурок по пітєрска-пацанскі брасає прєдяву тіпа "пацан сказал - пацан сдєлал", а кріворагульний піаніст нє может атвєтіть патаму што "что ж ти фраєр сдал назад".

Тобто якщо простіше, то клоун дійсно вірив у те що Київ за три дні, тому і не втік, що мав підписати будь які умови капітуляції. Але щось пішло не так. Завдяки ЗСУ, Залужному, Марченко, ... , короче, всім патріотам України. Кацапам вломили пі...лєй, де тільки можна.

І своїм нікчемно-обмеженим умішком наш віслючок здогадується, що це вже ...ць! Але можливо янкі щось пообіцяли, а можливо і ні. Таке враження що Байден більше єрмаку довіряє (бо той не віслюк) міцно тримаючи його за 17+17 грн.

Тому терпимо, працюємо на пемогу. Слава Україні !
25.02.2023 13:03
Як це нема з ким?Немає про що - то инша річ.Ворога не треба недооцінювати.Але тут більш глубокий сенс.То не путин 'нема з ким' - то він сам без єрмака та подоляки.Аджеж,перемовини віч-навіч та без телесуфлера...який жах.
25.02.2023 16:59
25.02.2023 18:01
Не мае з ким, але е про що. Безоговорочну капипуляцию мордора.
25.02.2023 21:47
"Да я брехав людям про шашликі в травні і заспокоював їх щоб вони залишались в Бучі, Ірпені, Ізюмі, Маріуполі,
а тепер вони мертві.
І що ви мені зробите?
Міша, я презідент!"😠
26.02.2023 00:27
Воно ж вже знищило (курво, навіть не знає значення цього слова українською!) олігархів і в тому числі Пороха ). То чому б не бути таким впевненим в тому, що воно хєрой нашого часу на часі? Правильно написав Бабченко: не давайте цьому йолопу щось пи..ти без бумажкі, напишіть йому на ній що небудь, аби лише воно не несло пурген!
26.02.2023 00:55
26.02.2023 05:05
.....и некому говорить
26.02.2023 07:21
 
 