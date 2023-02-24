Якби я хотів призначити Буданова міністром оборони, то ми б це робили виключно згідно із законодавством, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію щодо призначення очільника ГУР МО на пост міністра оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Ті чи інші рішення, які я ухвалюю на Ставці Верховного Головнокомандувача, які стосуються особистостей безпеки та оборони держави, я публічно не обговорюю. Одне з таких рішень це безпекова ситуація в деяких регіонах, і деяких інституціях, де у мене були думки не суто до цього міністерства, а суто до інфраструктури, яка повинна забезпечувати нам безпеку. Посилити це військовими або розвідниками, або службовцями. Це стосується ситуації в деяких регіонах, які є прикордонними, а також контактних ліній з тимчасово окупованими територіями. І все. В цьому режимі я обговорював це питання.

Якщо б я хотів призначити міністром оборони нашого головного розвідника - ми б робили це виключно кроками українського законодавства", - сказав президент.

