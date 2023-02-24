УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6386 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 239 23

Якби я хотів призначити Буданова міністром оборони, то ми б це робили виключно згідно із законодавством, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію щодо призначення очільника ГУР МО на пост міністра оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Ті чи інші рішення, які я ухвалюю на Ставці Верховного Головнокомандувача, які стосуються особистостей безпеки та оборони держави, я публічно не обговорюю. Одне з таких рішень це безпекова ситуація в деяких регіонах, і деяких інституціях, де у мене були думки не суто до цього міністерства, а суто до інфраструктури, яка повинна забезпечувати нам безпеку. Посилити це військовими або розвідниками, або службовцями. Це стосується ситуації в деяких регіонах, які є прикордонними, а також контактних ліній з тимчасово окупованими територіями. І все. В цьому режимі я обговорював це питання.

Якщо б я хотів призначити міністром оборони нашого головного розвідника - ми б робили це виключно кроками українського законодавства", - сказав президент.

Також читайте: Є відчуття, що буде можливість отримати літаки F-16, - Зеленський

Автор: 

Буданов Кирило (521) Зеленський Володимир (25153) Міноборони (7633) призначення (2340) Резніков Олексій (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
А ви знаєте то законодавство взагалі? Бо тоді б навіть думки не було про призначення блогера Буданова міністром оборони. Та і нинішній міністр був би давно за гратами, але...
показати весь коментар
24.02.2023 19:15 Відповісти
+13
Згадав законодавство, Точно курнув
показати весь коментар
24.02.2023 19:14 Відповісти
+10
показати весь коментар
24.02.2023 19:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Згадав законодавство, Точно курнув
показати весь коментар
24.02.2023 19:14 Відповісти
Щось нове скуштував
показати весь коментар
24.02.2023 20:01 Відповісти
А ви знаєте то законодавство взагалі? Бо тоді б навіть думки не було про призначення блогера Буданова міністром оборони. Та і нинішній міністр був би давно за гратами, але...
показати весь коментар
24.02.2023 19:15 Відповісти
З Будановим легше краіну здавати.
показати весь коментар
24.02.2023 19:15 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 19:18 Відповісти
кого ты собрался министром обороны ставить , лапоть , давай тогда уже люсю абдристовича ему в замы , ****** просто , детский сад ,
показати весь коментар
24.02.2023 19:18 Відповісти
Законодавство?Це "квартальний" жарт.Головне щоб мініст у яйцях розбирався.В даному випадку-яйцях Гогілашвілі.
показати весь коментар
24.02.2023 19:20 Відповісти
А скільки він разів порушив законодавство не хоче сказати? Скільки разів він мав би ''піти''? Адже обіцяв , якщо порушить-піде! Трандун!
показати весь коментар
24.02.2023 19:20 Відповісти
Вже більше трьох років Україну лихоманить,трясе й викручує, вбиває та гвалтує, нищить та обкрадає недолуго-злочинна Зє-банатська влада. А Україна ну ніяк не здохне! Що ж такий народ живучий?!! Як його вже добити-знищити?!!
показати весь коментар
24.02.2023 19:26 Відповісти
"...де у мене були думки не суто до цього міністерства, а суто до інфраструктури..." зеленський та "думка" - це що, жарт? Ці слова повністю не сумісні між собою. Красти все що під руку підвернеться, так, це його, а думки - ні не чули такого.
показати весь коментар
24.02.2023 19:30 Відповісти
Невже Безугла та Арахамія смикались без ниточок із ОПЗе зі своїми заявами, що Резніков перестрибує в інше крісло?
показати весь коментар
24.02.2023 19:37 Відповісти
Це чмо ,згадало про закон
показати весь коментар
24.02.2023 19:40 Відповісти
Щоб щось зробити згідно законодавства, потрібно його знати.
Для початку презедентові слід почитати Конституцію, яку він порушував з дня інавгурації.
показати весь коментар
24.02.2023 19:47 Відповісти
Курва, вмикнув фоном а воно там корчить з себе героя , поносить мінскі угоди... А ще воно там великий борець з олігархами і особисто з Порошенком який є власником ТБ каналів...
показати весь коментар
24.02.2023 19:47 Відповісти
Замість конкретної відповіді на конкретне запитаня від журналістки 5 каналу про теперішню оцінку його передвоєнних висловів щодо неможливості початку війни Зеленський кинувся як бік на ганчірку. А міг би сказати - Жалкую, що таке говорив. Чи, ні все казав правильно. Чи частково помилявся. І все. Більше нічого було непотрібно казати. Але включив абіженого Наполеона. Я всєх алігархів пабєділ, все побудував, все змінив. Гидота просто. Тай інші відповіді були на зразок йому про куму, а він про невістку.Я навіть співчував перекладачам як можна перекладати реченя коли вони скачуть в різні напрямки і про різне.
показати весь коментар
24.02.2023 20:58 Відповісти
Так по законодавству генерал буданов не може бути на посаді цивільного міністра, хіба тільки засцику-сівоху або гогішвіллі призначити міністром, акакаяразніца … або єрмака..
показати весь коментар
24.02.2023 20:01 Відповісти
Невже відступив би від зельоних правил, і створив ексклюзивний виняток? Не віриться ))).
показати весь коментар
24.02.2023 20:03 Відповісти
Навряд чи Зеленський читає коменти на Цензорі, але найкращий вихід для нього - це повернути Полторака С.Т. на посаду МО. Але ж Ермак йому не дозволить?
Тим часом Шмигаль з Резніковим, як тупі підлітки лазять по танкам та "рекламують" їх для кацапів. Там в СБУ є хто адекватний, щоб хоча б начистити пику цим міністрам із затримкою розумового розвитку, якщо закони не працюють?
показати весь коментар
24.02.2023 20:10 Відповісти
Ось тому на МО і далі буде той, хто покривав махінації ділків "яйця по 17 за штуку" та розказував, які його зами "білі та пухнасті"! Нічого, врешті решт війна скінчиться нашою Перемогою лише завдяки "простим" українцям, а аж ніяк не завдяки "місячносяйвому" та його "Зе-команді"! Вже зараз його підлабузники у владі закликають під час ВІЙНИ в черговий раз ограбити українців на догоду статків олігархів! А таке НЕ ЗАБУВАЮТЬ!!! Ти все "вкурив", Вовік? Так що бреши далі, "переможець"... Все одно після Перемоги над москалями Патріоти - пасіонарії все зроблять так, як потрібно, - тобто ВСЕ ЗАРАДИ НЕНЬКИ!!! А ти і твоя "зелена команда" підете "курсом руССкого воєнного корабля"! Ось і все...
показати весь коментар
24.02.2023 20:23 Відповісти
Це якийсь новий вид тортур-цілий день слухати боневтіка
показати весь коментар
24.02.2023 20:30 Відповісти
Це так як ти позбавляєш українців громадянства і даєш його росіянам??
Так як позбавляєш прифронтовий Чернігів мера вибраного людьми???
По закону???
Дволикий підер🤬🤬🤬
показати весь коментар
24.02.2023 21:25 Відповісти
 
 