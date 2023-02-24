УКР
Треба озброювати Україну, а не говорити про мир, - глава МЗС Канади Жолі

жолі

На цьому етапі міжнародній спільноті слід максимально зміцнювати обороноздатність України, а не дискутувати про мир.

Таку думку в інтерв’ю Politico висловила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз не час говорити про мир, а час озброювати їх. Як прогресивний політик, я ніколи не думала, що скажу таке", - зазначила Жолі.

Вона наголосила, що незаконна російська війна проти України несе для Канади екзистенційну загрозу. "Ми були архітекторами багатьох відомих нам нині правил, на яких тримається заснований на правилах міжнародний порядок, хоч я й не люблю цю фразу, але міжнародна система", - сказала міністр.

За словами Жолі, Канада хоче допомогти Україні відбудуватися після війни, однак усвідомлює складнощі цього. "Приватний капітал не буде зацікавленим вкладати кошти у реконструкцію міст, якщо залишатиметься геополітичний ризик", - зауважила вона.

Міністр додала, що "навіть після війни Росія залишатиметься небезпечним сусідом, особливо з путіним при владі".

+5
Здається що ця жіночка наша. Справжня Бандерівка.
24.02.2023 19:20 Відповісти
+3
Якщо своя влада про**ала озброєння ЗСУ, то це роблять інші країни. Чи понесе за такі дії влада відповідальність????
24.02.2023 19:23 Відповісти
+1
Круто коли твій єдиний сусід це США, а от у нас по більшій частині кордону кацапи...
24.02.2023 19:24 Відповісти
Здається що ця жіночка наша. Справжня Бандерівка.
24.02.2023 19:20 Відповісти
Це Квебек, дєтка
24.02.2023 20:08 Відповісти
Квебек топовый город так то. Кстати, раз вы там не далеко, как думаете, как бы отреагировали "квебекчане", если бы из Оттавы им пришел запрет на просмотр фильмов в кино на франзуском языке?
24.02.2023 22:56 Відповісти
А коли тільки говорять, то і з озброюванням можна не поспішати.
24.02.2023 19:20 Відповісти
Якщо своя влада про**ала озброєння ЗСУ, то це роблять інші країни. Чи понесе за такі дії влада відповідальність????
24.02.2023 19:23 Відповісти
Мала б, але для цього треба, аби до влади прийшли патріоти, які насамперед розберуться з злочинною судовою системою аби ця погань не уникла відповідальності.
24.02.2023 19:43 Відповісти
Круто коли твій єдиний сусід це США, а от у нас по більшій частині кордону кацапи...
24.02.2023 19:24 Відповісти
Канада в два раза больше по населению, чем Швеция и богаче, а оружия даёт меньше...
24.02.2023 19:29 Відповісти
У Канади єдиний сусід це США, який є її щитом. Армія в цілому маленька й малочисельна.
24.02.2023 19:36 Відповісти
У Швеции армия ещё меньше
24.02.2023 19:46 Відповісти
200 бронемашин Senator + мінімум 50 бронемашин Bison це мало? Гармати та Леопарди перші за всіх вже в Україні. А ще мабуть не всі знають, що саме Канада забезпечує левову частку логістики штатівської зброї, зокрема авіаперевезення усіляких смаколиків від діда Джо
24.02.2023 20:15 Відповісти
У Канады армия почти как у Эстонии. Под американским зонтиком им насрать. Но если что, пару миллионов пехоты соберут только так, не сомневайтесь.
24.02.2023 22:57 Відповісти
Чітко і конкретно.
24.02.2023 19:37 Відповісти
Гарно сказано , але щось ця мантра так часто повторюється усіма різними лідерами , й сходе як вони колись усі обговорювали ОЗАБОЧЄННОСТЬ
24.02.2023 19:45 Відповісти
Сразу видно что умная девушка.
24.02.2023 20:15 Відповісти
Подобається вона мені, дуже, в усіх сенсах...
24.02.2023 20:22 Відповісти
умная женщина
24.02.2023 23:12 Відповісти
 
 