Треба озброювати Україну, а не говорити про мир, - глава МЗС Канади Жолі

На цьому етапі міжнародній спільноті слід максимально зміцнювати обороноздатність України, а не дискутувати про мир.

Таку думку в інтерв’ю Politico висловила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз не час говорити про мир, а час озброювати їх. Як прогресивний політик, я ніколи не думала, що скажу таке", - зазначила Жолі.

Вона наголосила, що незаконна російська війна проти України несе для Канади екзистенційну загрозу. "Ми були архітекторами багатьох відомих нам нині правил, на яких тримається заснований на правилах міжнародний порядок, хоч я й не люблю цю фразу, але міжнародна система", - сказала міністр.

За словами Жолі, Канада хоче допомогти Україні відбудуватися після війни, однак усвідомлює складнощі цього. "Приватний капітал не буде зацікавленим вкладати кошти у реконструкцію міст, якщо залишатиметься геополітичний ризик", - зауважила вона.

Міністр додала, що "навіть після війни Росія залишатиметься небезпечним сусідом, особливо з путіним при владі".