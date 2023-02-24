УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6386 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 507 2

Росіяни ввели цілодобову комендантську годину в місті Чаплинка на окупованій частині Херсонщини, - Генштаб

чаплинка

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо введення цілодобової комендантської години у місті Чаплинка в окупованій частині Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"В Чаплинці Херсонської області окупанти введи цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого поточного року. Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для укріплення лінії оборони", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій Херсонщині власників російських паспортів вербують до російської армії, - Центр національного спротиву

Автор: 

комендантська година (272) Херсонська область (6113)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки міст стоїть будуть перекидати техніку.
показати весь коментар
24.02.2023 19:38 Відповісти
Ніхто там нічого не вводив, місцеві нічого не чули, сьогодні базар та магазини працювали, непрацюють тільки їх установи, черговий піздеш генштабу, вони все ведеть героїчні бої за херсонщину на жаль тільки в своїх головах а по факту нічого
показати весь коментар
24.02.2023 21:38 Відповісти
 
 