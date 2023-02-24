Росіяни ввели цілодобову комендантську годину в місті Чаплинка на окупованій частині Херсонщини, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо введення цілодобової комендантської години у місті Чаплинка в окупованій частині Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"В Чаплинці Херсонської області окупанти введи цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого поточного року. Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для укріплення лінії оборони", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій Херсонщині власників російських паспортів вербують до російської армії, - Центр національного спротиву