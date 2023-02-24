СБУ викрила двох агітаторів, які вихваляли рашистів: серед затриманих колишній мер Сновська

Служба безпеки затримала ще двох поплічників країни-агресора у результаті контрдиверсійних заходів у північних регіонах України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Служба безпеки України

"Зловмисники масово розповсюджували через соцмережі заклики до підтримки російських окупантів та виправдовували їхні воєнні злочини. Одним із ворожих агітаторів виявився колишній мер райцентру у Чернігівській області, який був засуджений за вимагання хабарів", - ідеться в повідомленні.

За даними контррозвідки СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився з виправної установи, де відбував покарання за скоєння злочину.

Під час окупації області військами рф ексголова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці.

Для цього почав поширювати в інтернеті дописи, в яких хотів дискредитувати Сили оборони та популяризував терористичні організації "л/днр".

Після звільнення регіону зловмисник сподівався уникнути правосуддя, але співробітники СБУ його викрили.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Ще однією ворожою пропагандисткою є мешканка Києва, яка публічно закликала до захоплення державної влади та вихваляла кремлівський режим. Також вона виправдовувала російські повітряні удари по українських містах, унаслідок чого були загиблі і поранені мирні жителі. Деструктивний контент зловмисниця поширювала з власного акаунта у забороненій соцмережі "Вконтакте".

Кіберфахівці Служби безпеки поетапно задокументували її підривну діяльність і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Обом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають розслідування.

Як повідомляє онлайн-видання ЧЕЛАЙН, з власних джерел їм стало відомо, що йдеться про колишнього мера Сновська Романа Зуба, який представляв тоді "Радикальну партію". Роман Зуб був засуджений за хабар (перебуваючи на посаді мера) на 5 років, але втік і переховувався в Росії. Останнім часом його бачили в Сновську.